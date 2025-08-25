De recente daling van de Ethereum koers heeft er ook voor gezorgd dat er flinke verliezen zijn geleden onder long traders. In totaal werd er maar liefst $300 miljoen aan geliquideerd binnen de Ethereum markt. Wat betekent dit voor investeerders?

Ethereum nieuws: Daling ETH leidt tot grote hoeveelheid crypto liquidaties

De Ethereum koers moest onlangs genoegen nemen met een flinke daling. Nadat de koers eerder deze week nog in de buurt van de $5.000 kwam, moest het op maandag al snel genoegen nemen met een daling van meer dan 5,6%. Deze daling bracht de Ethereum koers snel terug richting de $4.500, een ontwikkeling die grootschalige gevolgen gehad lijkt te hebben voor Ethereum investeerders. In totaal werd er door deze flinke koersdaling namelijk $300 miljoen geliquideerd.

In het specifiek was er een Ethereum whale die 14.600 ETH vasthield aan lange posities die zijn winst zag teruggaan van $1,25 miljoen naar $1,13 miljoen. De recente verliezen van Ethereum hebben dus genadeloos toegeslagen binnen de crypto community.

De grootste enkele liquidatie vond plaats op OKX. Een enkele Ethereum trader kreeg namelijk te maken met een verlies van maar liefst $12 miljoen.

Opmerkelijk genoeg lijkt het markt sentiment echter niet negatief geworden te zijn. In plaats daarvan lijken investeerders ervoor te kiezen om hun Ethereum fondsen vast te houden.

Deze investeerders lijken zich voorlopig geen zorgen te maken over een aanhoudende neerwaartse trend en denken in plaats daarvan dat de koers zijn weg omhoog snel genoeg weer in gaat zetten.

Dit is in eerste instantie een logische gedachte aangezien er een consolidatie aan zat te komen na de recentelijke prestaties van Ethereum. Als er nu naar de technische indicatoren van Ethereum gekeken wordt is het nog logischer dat investeerders ervoor kiezen om in Ethereum vast te houden.

Technische analyse ETH: altseason Ethereum op komst?

De technische indicatoren van Ethereum geven namelijk bijna allemaal een koopsignaal af. Ondanks zijn daling van meer dan 5% is de Ethereum koers nog altijd meer waard dan zijn EMA’s. En ook het MACD-histogram geeft nu een koopsignaal af. Daarnaast is de RSI nog altijd meer dan 60 waard. Het enige verkoopsignaal is nu te vinden bij de momentum indicator. Enigszins logisch na het recente verlies van 5%.

Zolang de koers aan staat is om zijn ondersteuning bij de $4.563 of $4.449 te behouden, lijkt er niet veel aan de hand te zijn. Een daling tot onder dit ondersteuningsniveau van $4.449 kan echter negatief uitpakken. In dat geval kan er namelijk een aanhoudende neerwaartse trend plaatsvinden die de koers snel in de buurt van de $4.000 brengt.

Strandhouding boven het dichtstbijzijnde ondersteuningsniveau kan echter al vrij snel een nieuwe opmars in gang zetten. Het dichtstbijzijnde weerstandsniveau bevindt zich namelijk bij de $4.871. Na dit weerstandsniveau is zelfs de recordhoogte van Ethereum de volgende weerstand bij de $4.953. Het opwaartse potentieel voor Ethereum lijkt dan ook groot te zijn.

