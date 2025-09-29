Wat gaat Cardano doen? De verwachtingen rondom de ADA koers waren lange tijd hooggespannen, maar volgens een bekende crypto expert zal het Cardano nieuws in de komende periode alleen maar bearish zijn. Waarom stijgt Cardano niet?

Cardano is altijd een veelbelovende crypto geweest, met haar bekende focus op wetenschappelijk onderzoek om technische ontwikkelingen mogelijk te maken. De layer-1 blockchain ondersteunt een hoge mate van schaalbaarheid, efficiënt energiegebruik en de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties.

Dit is precies wat tokenoprichter Charles Hoskinson voor ogen had toen hij in 2015 Ethereum verliet om aan zijn eigen project te werken.

In de eerste jaren van het project werd in het Cardano nieuws regelmatig melding gemaakt van het idee dat de token een potentiële ‘Ethereum-Killer’ zou zijn; een cryptomunt die dankzij haar technologische voorsprong Ethereum overbodig zou maken.

In de afgelopen periode is Cardano echter aan alle kanten voorbijgestreefd. Het marktaandeel van Cardano is ingenomen door nog snellere en betere chains (zoals Solana en Tron). Cardano loopt inmiddels op meerdere gebieden achter. Zo heeft de token niet de ondersteuning van een developers-community zoals Solana en Ethereum bijvoorbeeld wel hebben. Ook ontbreken partnerschappen met grote TradFi instituten, zoals hedgefondsen, verzekeraars en zakenbanken.

Bovendien bieden deze tokens meer voordelen aan gebruikers, zoals een hogere transactiesnelheid en lagere kosten.

Het gevolg is dat de Cardano koers niet of nauwelijks stijgt in vergelijking met bijvoorbeeld Solana en XRP.

Cardano koers al een jaar lang bearish

In het afgelopen jaar (gerekend vanaf 1 januari) daalde de ADA koers met bijna 6%. Dit is nogal een contrast met bijvoorbeeld XRP, dat liefst 37% in waarde steeg binnen dezelfde periode. Ook veel andere grote altcoins, zoals Solana en Ethereum, scoorden vanaf het begin van dit jaar positieve cijfers.

De marktkapitalisatie van Cardano daalde in deze periode naar $28,3 miljard. Onder meer TRON en Dogecoin wisten de bekende crypto van Hoskinson en zijn team in te halen. Hierdoor bezet de voormalige ‘Ethereum-killer’ nu de 10e plek op de lijst van grootste crypto’s.

Een eventuele val uit de top 10 zou de Cardano koers niet goed uitkomen. Het positieve nieuws voor Cardano is dat het gat met nummer 11, HyperLiquid, relatief groot is: momenteel zo’n $13 miljard.

De slechte resultaten van de Cardano koers tot nu toe, plus het feit dat er maar weinig zicht is op verbetering, zorgen ervoor dat menig crypto expert zijn Cardano koersverwachting inmiddels naar beneden heeft bijgesteld.

Sorry Cardano people, but your precious little $ADA coin is about to puke! GL 🫡 pic.twitter.com/npCEb6DEsj — Plutus (@PlutusPool) September 29, 2025

Onder meer PlutusPool, een bekende crypto expert op X, heeft een zeer bearish ADA koersverwachting. In zijn visie kan de koers van de token dalen naar $0,32, de waarde waarop de token bivakkeerde voor de grote stijging van november 2024.

Wat gaat Cardano doen?

Niet elke crypto expert is even bearish als PlutusPool. Veel andere analisten verwachten wel dat Cardano zal stijgen tijdens het aanstaande altseason. De token zal door de achterstanden die het heeft opgelopen op het gebied van adoptie echter waarschijnlijk geen betere resultaten boeken dan Solana en XRP.

In eerste instantie zal gemikt worden op het behalen van $1,00: een groei van 20% voor de Cardano koers ten opzichte van de huidige waarde. Of veel grotere stijgingen mogelijk zijn is gezien de huidige status van de token nog maar zeer de vraag. De token is nu eenmaal minder relevant geworden.

