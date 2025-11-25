De crypto markt beweegt op dit moment bijna een-op-een mee met het beleid van de Federal Reserve. Sinds Bitcoin onder $90K zakte, is duidelijk dat macro-economische signalen belangrijker zijn dan on-chain data of ETF-stromen. Handelaren reageren vooral op veranderingen in de renteverwachtingen.

Crypto nieuws: Powell houdt vast aan een harde toon

Zolang de Fed streng blijft, blijft de druk op de markt hoog en blijft Bitcoin moeite houden om de belangrijke zones boven $90K terug te winnen. De markt kijkt daarom vooral naar wat de centrale bank richting het einde van 2025 wil doen en naar de vraag of de liquiditeit eindelijk weer kan aantrekken.

De Fed laat geen ruimte voor misverstanden. De centrale bank benadrukte dat het rentebeleid langer streng blijft om inflatie verder terug te dringen. Dat heeft een directe impact op de Bitcoin koers, omdat hogere rentes kapitaal wegtrekken uit risicovolle markten.

Elke keer dat de Fed aangeeft dat versoepeling nog niet aan de orde is, verdwijnt een deel van het vertrouwen dat nodig is voor een stijging boven de $90K. De huidige markt verwacht pas herstel zodra duidelijk wordt dat de Fed echt richting een draai beweegt.

De terughoudendheid van de Fed is ook een bewuste strategie. De bank wil voorkomen dat beleggers te snel rekenen op soepelere omstandigheden. Zo blijft de vraag naar liquide, veilige posities groter dan de vraag naar crypto. Hierdoor wordt Bitcoin steeds gevoeliger voor kleine verschuivingen in de macro-economische sfeer en ontstaat een markt die vooral wacht op bevestiging van beleidsveranderingen.

Wat gaat Bitcoin doen na woorden Jerome Powell?

Jerome Powell onderstreepte opnieuw dat er geen haast is om de rente te verlagen. Hij wil eerst zien dat de inflatie stabiel rond de doelstelling komt en niet opnieuw oploopt zodra de economie meer ruimte krijgt. Daardoor blijft de kans groot dat het beleid nog maanden restrictief blijft. De markt leest dit niet alleen als een waarschuwing, maar ook als een indicatie dat de huidige waardering van Bitcoin vooral afhankelijk blijft van externe factoren in plaats van interne groei.

Door zijn uitleg ontstaat een situatie waarin traders elke persconferentie analyseren alsof het om koersdata gaat. Zelfs nuance in zijn zinnen leidt regelmatig tot grote swings. Zolang hij voorzichtig blijft, blijft de markt gevoelig voor plotselinge dalingen. Een duidelijke verandering in zijn toon zou daarom de eerste stap kunnen zijn naar een herstelbeweging.

Macrodata verhoogt de spanning richting Q4

De recente cijfers over PPI, jobless claims en PCE zorgen voor extra onzekerheid. De producentenprijsindex blijft telkens net iets hoger uitvallen dan verwacht. De arbeidsmarkt beweegt sterk heen en weer, wat wijst op afkoeling maar nog niet op echte stabiliteit. De PCE-inflatie daalt wel, maar te langzaam om als overtuigend bewijs voor versoepeling te dienen. Hierdoor ontstaat een markt die strak staat van de spanning. Elke publicatie leidt tot nieuwe schommelingen, omdat slecht nieuws meteen wordt vertaald naar een langere periode van hoge rentes.

De verwachting is dat de maanden na de zomer extra beweging gaan brengen. Nieuwe inflatiecijfers, gecombineerd met beleidsvergaderingen van de Fed, vergroten de kans dat Bitcoin opnieuw een sterke reactie laat zien. Handelaren wachten daarom vooral op een moment waarop de macrodata eenduidig richting renteverlagingen wijzen. Dat is op dit moment nog niet het geval, waardoor de koers onder $90K blijft hangen.

Crypto verwachting van experts richting de laatste maanden van 2025

Analisten zien Q4 2025 als een kantelpunt. Veel economen denken dat de Fed pas dan voldoende bewijs heeft om te starten met de eerste renteverlagingen. Als dat gebeurt, ontstaat opnieuw ruimte voor risicovolle investeringen. Voor Bitcoin kan dat betekenen dat de markt terugkeert richting de zones tussen $100K en $110K. Tegelijk waarschuwen experts dat een zwakke arbeidsmarkt of opnieuw stijgende inflatie tot meer druk kan leiden. De markt hangt daardoor tussen twee scenario’s: herstel door renteverlagingen of verdere afkoeling door aanhoudende onzekerheid.

De algemene consensus blijft dat de crypto markt pas echt kan stijgen wanneer duidelijk wordt dat het rentebeleid draait. Zolang die bevestiging ontbreekt, blijft elke koersstijging kwetsbaar. Dat maakt Q4 het meest waarschijnlijke moment voor een echte trendbreuk.

Waarom Best Wallet nu opvalt

In een markt die zo sterk reageert op macrodata zoeken veel investeerders naar projecten die minder afhankelijk zijn van de dagelijkse koersschommelingen. Voor wie zich afvraagt waar crypto te kopen, valt de Best Wallet Token extra op omdat de token nog in presale staat en je daardoor vroeg kunt instappen. Hierdoor beweegt de prijs niet mee met bitcoin en is het project aantrekkelijk voor iedereen die een lagere instap zoekt, terwijl de grote markt onder druk staat.

De interesse groeit snel omdat best wallet volledig non-custodial werkt, sterke focus heeft op veiligheid en gebruikers volledige controle geeft over hun assets. In een tijd waarin onzekerheid de boventoon voert, wordt dat steeds belangrijker. Vroege kopers zien de presale als kans om in te stappen zonder het koersrisico dat op dit moment bij grote tokens speelt. Wanneer de markt later in 2025 stabiliseert, kan een sterke pre sale fase het project een voorsprong geven.