Na weken van oplopende spanning op de financiële markten heeft de Amerikaanse Federal Reserve op maandag 23 september de rente met 0,25 procentpunt verlaagd. Hoewel een verlaging op het eerste gezicht positief lijkt voor crypto, leidde het besluit juist tot een daling van de Bitcoin koers en Ethereum koers. Traders spreken van een klassiek geval van ‘sell the news’. Bovendien wordt er gewaarschuwd dat dit weleens een voorbode kan zijn van een grotere crypto crash in het vierde kwartaal.

Koersen onderuit ondanks bullish nieuws

De Fed verlaagde de rente van 5,50% naar 5,25%, in lijn met de verwachting van analisten en futures markten. Toch reageerden de cryptomarkten negatief: Bitcoin zakte binnen 24 uur met 2,3% naar $113.000, terwijl Ethereum daalde naar $4.150, een verlies van bijna 7%. Ook altcoins volgden dit patroon, met een algemene crypto crash op de markt.

De verklaring ligt niet bij de renteverlaging zelf, maar in de toon van de bijbehorende verklaring. In de officiële persconferentie gaf Fed voorzitter Jerome Powell aan dat ‘verdere verlagingen niet vanzelfsprekend zijn’ en benadrukte hij dat inflatierisico’s ‘nog steeds hardnekkig’ zijn. De centrale bank verlaagt weliswaar de rente, maar blijft voorlopig voorzichtig. De markt interpreteerde dit als een gebrek aan commitment richting een versoepelend beleid.

Sell the news gedrag

De koersdaling illustreert een bekend patroon. Als verwachtingen volledig zijn ingeprijsd, leidt de daadwerkelijke aankondiging zelden tot een rally. Sterker nog, het wordt vaak een verkoopmoment. Traders hadden gehoopt op een ‘dovish’ Fed die ruimte zou bieden voor verdere verlagingen in 2025. Doordat de Fed een terughoudende toon behoudt, grijpen traders de gelegenheid om winsten te nemen na een sterke zomerrally.

BREAKING: In a stunning moment, Fed Chairman Jerome Powell just admitted that Donald Trump had managed to both increase inflation and slow job growth. Holy cow. pic.twitter.com/hs3agi1tEH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) September 17, 2025

De huidige beweging is vergelijkbaar met eerdere Fed crashes zoals in juni 2022 en maart 2023. Crypto markten corrigeerde snel na een beleidsbesluit, ondanks positieve economische headlines. Ook toen werd een verwachte renteverlaging gevolgd door strengere communicatie, wat leidde tot sell-offs in risicovolle markten.

Impact op Q4

Historisch gezien is het vierde kwartaal juist gunstig voor crypto, met sterke prestaties in oktober en november. Maar dit keer hangt er onzekerheid boven de markt door macro-economische tegenwind, geopolitieke spanningen en oververhitte aandelenmarkten. Een herhaling van eerdere bull runs is hierdoor minder aannemelijk.

🔴Market looks scary & red 👀But don’t forget, uptober in 10 days pic.twitter.com/kuN4iVrSpj — CryptoTelugu (@CryptoTeluguO) September 22, 2025

Volgens analisten is het cruciaal hoe Bitcoin zich behoudt rond het huidige niveau. Deze technische zone fungeerde eerder als katalysator tijdens de rally van juni. Als dit niveau niet standhoudt, wordt een correctie richting $105.000 of lager verwacht. Voor Ethereum geldt dat de steun rond $4.000 kritisch is.

Ook het bredere ecosysteem heeft het moeilijk. De Total Value Locked (TVL) op DeFi platforms is in 48 uur met $1,8 miljard gedaald. Meme coins en altcoins met lage volumes verliezen soms meer dan 20%. Stablecoin flow suggereert dat traders tijdelijk terugschakelen naar cash of veilige assets, in afwachting van nieuwe richting.

Wat gaat crypto doen?

De centrale vraag voor traders is: blijft dit een correctie, of begint hier een bredere crypto crash? Veel zal afhangen van komende economische data en de houding van de Fed tijdens de volgende FOMC meeting in november. Als inflatie verder daalt en werkloosheid onder controle blijft, kan er alsnog ruimte ontstaan voor versoepeling. Dit zou weer positief zijn voor crypto.

Toch is het sentiment momenteel fragiel. De markt lijkt weer een fase in te gaan waarin macro-economisch beleid de boventoon voert. De hype van ETF aanvragen, Layer 2 ontwikkelingen en altseason narratieven maakt plaats voor risicobeheer en voorzichtigheid.

Zelfs een renteverlaging is geen garantie voor groene cijfers in crypto. Zeker niet als de centrale bank zelf terughoudend blijft. Het is vooral verstandig om nu niet impulsief te handelen, en goed onderzoek te doen over welke crypto gaat stijgen.

