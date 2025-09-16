De crypto markt houdt zijn adem in. Morgen (17 september) wordt er eindelijk beslist over een Fed renteverlaging. De kans op een verlaging met 25 basispunten wordt door analisten ingeschat op maar liefst 99,4%. Toch zorgt die zekerheid ironisch genoeg voor verhoogde onzekerheid. De vraag die iedereen bezighoudt: gaat Bitcoin richting $150.000, of wacht ons een scherpe correctie richting $100.000?

Bitcoin koers onder spanning door Fed

De crypto markt heeft de afgelopen dagen geanticipeerd op een zachter monetair beleid. De Bitcoin koers beweegt stabiel boven de $115.000 en sentimentindicatoren zoals de Bitcoin Bull Score Index en de Crypto Fear & Greed Index wijzen op herstel van vertrouwen. Waar het sentiment enkele weken terug nog overwegend bearish was, is dat nu verschoven naar neutraal. Deze ontwikkeling gaat historisch gezien vaker gepaard met bullish koersacties.

Toch is de marktsituatie dit keer anders. De verwachte Fed renteverlaging is al grotendeels ingeprijsd, en traders vrezen daarom voor een ‘sell the news’ moment. De laatste keer dat de Fed een verlaging aankondigde (in december 2024) verloor Bitcoin binnen enkele weken meer dan 30% van zijn waarde.

Bullish case: Fed verrast met een groter signaal

Mocht de Fed renteverlaging sterker uitkomen (bijvoorbeeld 50 basispunten), kan dat als een krachtige liquiditeitsinjectie werken. In combinatie met seizoensgebonden koopdruk en politieke druk zou dit een doorslaggevende katalysator kunnen zijn voor een nieuwe bull run.

🔥 Trump: “The Fed is broken… Powell was late to hike, now too slow to cut rates must come down 50–100bps.” pic.twitter.com/nDUC2gTM3y — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2025

Crypto traders wijzen op het feit dat de Bitcoin koers zich nog altijd binnen een gezonde range beweegt, met stijgende volumes en een herstel van sentiment. Als Jerome Powell in zijn toelichting ook hint op verdere versoepelingen in de komende maanden, zou dit het startsein kunnen zijn voor een versnelde stijging richting $150.000. Altcoins zouden in dat scenario bovengemiddeld profiteren, mede door rotatie van kapitaal binnen het ecosysteem.

Bearish case: Leverage flush en macro-onzekerheid

Tegenover dat optimisme staan meerdere waarschuwingssignalen. Naast de extreem hoge verwachtingen zijn er externe risico’s die het effect van de renteverlaging kunnen neutraliseren of zelfs omkeren. Techgigant Nvidia rapporteerde zwakkere vooruitzichten, wat de bredere techsector (en daarmee ook crypto) onder druk zet. Bovendien bouwt de markt zich opnieuw vol met leverage, waardoor zelfs een lichte correctie een kettingreactie kan veroorzaken.

🚨 BREAKING: In an outrageous ruling, a federal court just ALLOWED Democrat Fed Governor Lisa Cook to remain on and VOTE in tomorrow’s Fed meeting, deciding against President Trump who tried to fire her for mortgage fraud. The Fed is losing credibility, and rapidly. This is an… pic.twitter.com/sZgys6wF3I — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 16, 2025

Daar komt bij dat de strijd tussen president Trump en Fed bestuurder Lisa Cook de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de Fed in het nieuws heeft gezet. Trump heeft al meerdere keren gepleit voor het ontslag van Lisa Cook, maar dat is geblokkeerd door de rechtbank. Dit kan de boodschap van Powell overschaduwen, of ervoor zorgen dat de markt zijn woorden minder serieus neemt.

In een worst-case scenario, waarin er geen Fed renteverlaging wordt doorgevoerd of een voorzichtige toon wordt aangehouden, is een daling richting $104.000 of zelfs $100.000 reëel. Traders met leverage posities zouden dan massaal geliquideerd kunnen worden, wat een versnelde Bitcoin crash kan veroorzaken.

Wat gaat Bitcoin doen?

De belangrijkste les voor traders is dat het niet alleen draait om de hoogte van de renteverlaging, maar vooral om de toon van Jerome Powell. Is hij uitgesproken dovish, dan is een breakout naar nieuwe highs mogelijk. Klinkt hij terughoudend of dubbelzinnig, dan neemt het risico op een correctie fors toe.

De komende dagen zijn dus cruciaal. De Bitcoin koers kan beide kanten op bewegen, afhankelijk van hoe de markt de boodschap van de Fed interpreteert. Wat vaststaat, is dat het rentebesluit van 17 september een kantelpunt wordt voor de crypto koersontwikkeling in het vierde kwartaal van 2025.

