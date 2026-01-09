Florida zet een nieuwe stap richting een officiële BTC reserve. De wetgevers in Florida dienden begin januari een wetsvoorstel in dat de staat toestaat een aparte Bitcoin treasury op te zetten, beheerd door de financiële toezichthouder van de staat. Het voorstel ligt klaar voor behandeling in de wetgevende sessie van 2026 en sluit direct aan op bredere adoptie via BTC ETF structuren en overheidsbalansen. Kan de Bitcoin koers hierdoor extra steun krijgen?

Florida zet bitcoin op de balans van de staat

Volgens het ingediende wetsvoorstel mag Florida een strategische Bitcoin treasury opzetten die volledig losstaat van de bestaande publieke fondsen. Dit betekent dat de pensioenfondsen en andere staatsreserves niet worden aangepast. In plaats daarvan komt er één aparte structuur met eigen bewaarrichtlijnen, rapportageverplichtingen en toezicht.

De regels zijn strikt. Alleen digitale activa met een gemiddelde marktwaarde van minimaal $500 miljard over de afgelopen 24 maanden komen in aanmerking. Op dit moment voldoet alleen Bitcoin aan die eis. Daarmee kiest Florida bewust voor een beperkte en controleerbare aanpak binnen het bredere Bitcoin nieuws.

Deze constructie verlaagt politieke en financiële risico’s. De staat koopt geen exposure via derden, maar beheert de BTC rechtstreeks binnen een afgebakend kader. Dat maakt het voorstel fundamenteel anders dan eerdere pogingen die in commissies strandden.

Bitcoin koers: wat betekent dit voor de BTC prijs

De directe impact op de Bitcoin koers zit niet in het BTC aankoopvolume, maar in het signaal. Wanneer Amerikaanse staten Bitcoin in hun treasury beleid opnemen, verandert de perceptie van BTC als reserve asset. Dat versterkt het institutionele narratief dat al zichtbaar is via spot BTC ETF producten.

Sinds de goedkeuring van meerdere BTC ETF fondsen in de Verenigde Staten is de Bitcoin marktstructuur veranderd. Grote vermogensbeheerders kopen nu namens institutionele klanten BTC, terwijl regeringen nu met hun eigen initiatieven volgen. Dit vergroot de vraagzijde zonder dat er extra BTC aanbod ontstaat, omdat de Bitcoin uitgifte al vastligt.

Volgens diverse crypto-analisten ondersteunt dit scenario een langere fase van structurele vraag. Een formele staatsreserve verlaagt immers de drempel voor andere regeringen om soortgelijke stappen te zetten, wat relevant is voor elke Bitcoin voorspelling op de middellange termijn.

Onze analyse: wij verwachten een vergelijkbaar effect als deze analisten, vanwege de blijvende BTC ETF instroom en een toenemende adoptie door publieke instellingen.

Het verschil met de eerdere wetgeving in Florida

Florida probeerde in 2024 al om delen van publieke fondsen aan Bitcoin bloot te stellen. Die voorstellen waren breder en riepen weerstand op, vooral rond pensioenen. Het huidige wetsvoorstel vermijdt dit probleem volledig door BTC binnen één reserve te isoleren.

Tegelijkertijd ligt er nog een ander voorstel dat toestaat om tot 10% van bepaalde fondsen in digitale activa en ETF producten te alloceren. Dit voorstel is breder, maar politiek gevoeliger. De kans is groter dat de gerichte Bitcoin treasury eerder wordt goedgekeurd.

