Institutionele traders breiden hun DOGE longposities uit, waarbij volgens crypto-analist CW meer dan 77% van de toptraders op Binance long staat. Deze stijging volgt op een periode van terughoudend sentiment. De groei in longposities wijst erop dat veel professionele traders weer vertrouwen hebben in Dogecoin. Kan de Dogecoin koers hiervan meeprofiteren?

Dogecoin koers richting nieuwe cyclus door herhalende patronen?

Crypto trader Tardigrade meldt dat de langetermijngrafiek van Dogecoin duidelijke herhalingen laat zien. In eerdere DOGE cycli ontstond telkens een periode van rustige accumulatie, gevolgd door een correctie en uiteindelijk een sterke impulsbeweging. Deze structuur was zichtbaar van 2015 tot 2017 en opnieuw van 2019 tot 2021.

Volgens de crypto-analist vormt Dogecoin momenteel opnieuw zo’n structuur. Op de grafiek verschijnt een driehoek die hij een recovery triangle noemt. In eerdere jaren ontstonden grote DOGE koersbewegingen nadat deze formatie werd afgerond.

De opwaartse groene pijlen in zijn chart markeren het begin van eerdere impulsfasen; de huidige pijlen wijzen dezelfde richting op.

De analist zegt dat Dogecoin na de lange correctie vanaf de piek van 2021 een nieuwe basis opbouwt. Als dit DOGE patroon zich opnieuw herhaalt, kan dit het startpunt zijn van een grotere opwaartse beweging binnen de volgende Dogecoin cyclus.

Technische signalen ondersteunen mogelijke DOGE trendomslag

Op de daggrafiek brak DOGE recent door een dalende trendlijn heen. Dit niveau heeft maandenlang als weerstand gefunctioneerd. De candle daarboven sloot sterk, wat volgens Tardigrade een teken is van nieuwe opwaartse kracht.

De MACD bevestigt dit beeld. De MACD lijn staat boven de signaallijn. Dit is een veelgebruikte indicator die een verschuiving van bearish naar bullish momentum laat zien. De histogrambalken worden groter, wat wijst op toenemende kracht achter de koersbeweging van Dogecoin.

Longposities versterken vooruitzicht Dogecoin koers

CW meldt dat de groei in longpositie exposure zowel op account- als op positieniveau zichtbaar is. Deze combinatie ziet hij vaak aan het begin van langdurige opwaartse koersbewegingen.

De crypto-analist benadrukt bovendien dat historische DOGE cycli, technische uitbraken en posities van Dogecoin traders momenteel allemaal dezelfde kant op wijzen.

