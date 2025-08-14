Golden cross geeft Dogecoin koers nieuwe een opwaartse impuls

Dogecoin brak deze maand door een belangrijke weerstand en zette de opwaartse trend voort. Crypto wallets met 100 miljoen tot 1 miljard DOGE kochten in één week samen meer dan 2 miljard DOGE, ter waarde van circa $500 miljoen. Deze aankopen vielen samen met technische signalen die wijzen op een verschuiving naar een positiever sentiment. Kan de Dogecoin koers hierdoor verder stijgen?

Dogecoin koers profiteert van whale activiteit

Whales zijn grote investeerders die vaak veel invloed op de markt uitoefenen. Bij Dogecoin is die invloed deze maand duidelijk zichtbaar: het aantal grote wallets met 100 miljoen tot 1 miljard DOGE is fors toegenomen, goed voor ruim 2 miljard DOGE in korte tijd.

Dit soort aankopen geeft vaak extra steun aan een koers, omdat het laat zien dat er vertrouwen is bij kapitaalkrachtige spelers. In combinatie met technische signalen kan dat voor meer vraag zorgen.

Golden cross markeert einde bearish fase

Op de prijsgrafiek van Dogecoin heeft zich onlangs een golden cross gevormd. Dat gebeurt wanneer het 50-daags gemiddelde boven het 200-daags gemiddelde uitkomt. Deze indicator wordt vaak als een teken gezien dat een bearish periode voorbij is.

Bij Dogecoin markeert dit het einde van de vijf maanden durende periode na de death cross, waarin het 50-daags gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde lag. Dit vergroot de kans op een verdere opwaartse trend zolang het sentiment positief blijft.

Belangrijke niveaus voor de Dogecoin koers

De combinatie van grote whale-aankopen en een technisch bullish signaal zoals de golden cross zet de toon voor de huidige marktstructuur. Na de doorbraak van een belangrijke weerstand ligt er nu ruimte richting het volgende grote prijsniveau rond $0,27.

De prijsactie van deze maand wijst erop dat Dogecoin zich in een opwaartse fase bevindt. Blijft de koers hierdoor boven het oude weerstandsniveau, dan kan dit als nieuwe steunzone dienen.

Mocht de koopdruk echter tijdelijk afnemen, dan kan de koers terugvallen naar het gebied rond $0,22, waar een volgende steun ligt en de prijs zich mogelijk kan stabiliseren.

Maxi Doge ($MAXI)

Een mogelijke betere investering is Maxi Doge ($MAXI). Dit is de opgepompte, gym-gekke neef van DOGE. Deze coin is klaar om de charts te curlen alsof het dumbbells zijn. Met staking rewards van 600 tot 800% APY stap je niet zomaar in een project, maar in een digitale krachtsportclub. De crypto presale tikte in slechts een paar dagen al boven de $400.000.

De tokenomics zijn transparant: 40% voor marketing, 25% in het community fund, 15% naar development, 15% voor liquidity en 5% in de staking pool. Dit is geen gokje voor de lol, dit is een full-time lifestyle. Hier telt maar één cycle: de MAXI cycle, compleet met staking, contests, futures koppelingen en MAXITREN-supps die je meme-feed op turbo zetten.

Zie jij jezelf als een alpha degen met doorwaakte ogen en adrenaline in de aderen? Klaar om een memecoin naar nieuwe hoogtes te duwen? Dan is Maxi Doge jouw digitale pre-workout, je ultieme dopamine-shot en je ticket naar de volgende pump.

Nu naar de Maxi Doge presale