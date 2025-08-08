Een grootschalige crypto-zwendel genaamd “GreedyBear” heeft wereldwijd duizenden investeerders misleid en miljoenen dollars buitgemaakt.

De fraude was zo professioneel opgezet dat het lange tijd onopgemerkt bleef. Onderzoekers van Koi Security spreken van een georganiseerde operatie op industriële schaal.

AI en extensions misbruikt voor vertrouwen

De kracht van deze crypto scam lag in de combinatie van moderne technologie en psychologische beïnvloeding. De oplichters gebruikten deepfakevideo’s waarin het leek alsof bekende namen uit de cryptowereld bepaalde investeringen aanprezen. Deze beelden verschenen op sociale media en in professioneel ogende presentaties, wat het vertrouwen van slachtoffers versterkte.

Tegelijk werd kunstmatige intelligentie ingezet om mensen automatisch te woord te staan via chats of telefoongesprekken. De communicatie klonk overtuigend en professioneel, waardoor het leek alsof men sprak met medewerkers van een legitiem platform.

Volgens Koi Security werden slachtoffers benaderd via X, Telegram of e-mail, vaak met uitnodigingen voor exclusieve investeringsrondes. De websites zagen er geloofwaardig uit, compleet met nep-recensies en gesimuleerde rendementsgrafieken.

In sommige gevallen kregen gebruikers het advies een browserextensie te installeren die zogenaamd extra veiligheid bood. In werkelijkheid werd hiermee toegang verkregen tot gevoelige gegevens of werd het mogelijk om transacties te manipuleren.

Aanvankelijk leek alles goed te verlopen en ontvingen sommige gebruikers zelfs kleine uitbetalingen. Maar zodra grotere bedragen werden gestort, verdwenen contactpersonen of raakten accounts geblokkeerd. In andere gevallen werden slachtoffers onder druk gezet om extra geld over te maken, zogenaamd als voorwaarde voor verdere uitbetaling.

Verlies loopt in de miljoenen

Hoewel het exacte schadebedrag nog wordt onderzocht, schat Koi Security dat GreedyBear tientallen miljoenen dollars heeft buitgemaakt. De opbrengsten werden verspreid over honderden crypto-wallets, wat het volgen van de geldstromen bemoeilijkt.

Uit on-chain analyse blijkt dat de operatie waarschijnlijk gebruikmaakte van Aziatische serverinfrastructuur en verschillende exchanges zonder verplichte identiteitsverificatie.

Opvallend is dat meerdere scamcampagnes gelinkt kunnen worden aan één enkel IP-adres, wat wijst op een gecoördineerde opzet vanuit een centrale bron. Deze combinatie van anonimiteit en geografische spreiding maakt juridische vervolging complex, zeker omdat het netwerk vermoedelijk actief is in meerdere landen.

Veel slachtoffers ontdekten de fraude pas toen hun account werd geblokkeerd of het contact volledig stilviel. Omdat crypto-transacties definitief zijn en vaak verlopen via niet-gereguleerde platforms, blijkt het terughalen van fondsen in de meeste gevallen onmogelijk.

Koi Security benadrukt dat dit type digitale fraude een groeiende bedreiging vormt, juist vanwege de technische verfijning en moeilijk te traceren structuur.

Digitale oplichting dwingt tot betere walletbeveiliging

De GreedyBear-zaak onderstreept opnieuw hoe kwetsbaar de cryptowereld is voor geavanceerde crypto hacks. Zelfs ervaren gebruikers kunnen ten prooi vallen aan scams die gebruikmaken van overtuigende visuele middelen en gesimuleerde interactie.

Beveiligingsexperts roepen gebruikers op om altijd te controleren of een platform gereguleerd is, en alert te zijn op beloften van gegarandeerde winst.

Tegelijkertijd groeit de behoefte aan oplossingen die veiligheid en eenvoud combineren. Vooral in tijden van toenemende digitale dreiging zoeken gebruikers naar manieren om hun fondsen onafhankelijk en transparant te beheren, zonder tussenkomst van derde partijen.

Let op: installeer nooit een extensie op aanraden van onbekende partijen of via niet-officiële links. Zelfs ogenschijnlijk betrouwbare interfaces kunnen onderdeel zijn van phishingcampagnes.