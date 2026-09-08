Interessant Ethereum nieuws: ETH wordt verhandeld rond de $2500, een bescheiden stijging van 0,05% op de dag, terwijl het netwerk het nieuws verwerkt dat een andere layer-1 chain opgaat in zijn ecosysteem. Harmony, de zeven jaar oude Ethereum-compatibele blockchain achter de ONE-token, heeft voorgesteld om de onafhankelijke chain volledig te sluiten en ONE te migreren naar Ethereum als een ERC-20 asset.

Het plan omvat een definitieve netwerk-snapshot, een airdrop naar de bijbehorende wallet-adressen en een harde deadline. Dit laatste brengt risico’s met zich mee voor bepaalde houders die de overstap zouden missen.

Volgens het voorstel zal Harmony alle ONE-saldi vastleggen op een specifiek laatste blok en equivalente ERC-20 tokens uitgeven op Ethereum. Dit geldt voor wallets, staking-delegaties, validator-beloningen, smart contracts en exchange-saldi, zonder dat er handmatige claims nodig zijn.

Multisig-safes, liquidity pools en on-chain applicaties kunnen echter niet worden gemigreerd. Harmony dringt er bij gebruikers op aan om alle smart contracts te verlaten vóór 10 september 2026. De stap volgt op een exploit op 12 augustus, waarbij een aanvaller naar verluidt bijna 4 miljard ongeautoriseerde ONE-tokens sloeg (ongeveer 26% van de totale voorraad), wat Harmony dwong van schadebeperking over te stappen naar wat lijkt op een exitstrategie.

Harmony vừa đề xuất đóng Layer 1, chuyển ONE sang Ethereum và dồn nguồn lực sang AI video chỉ vài tuần sau vụ hack hơn 3 nghìn tỷ ONE. Theo kế hoạch, blockchain sẽ chốt số dư rồi đổi ONE thành token ERC-20, còn validator có thể chuyển sang vai trò AI operator.… https://t.co/EVacOo1Nlj pic.twitter.com/7il78YetTN — Faustino (@77bncvbsdcg) September 7, 2026

De infrastructuur van Ethereum na de Merge is in toenemende mate de standaard landingsplaats geworden voor kleinere chains die op zoek zijn naar beveiliging die ze zelf niet kunnen opbouwen, een patroon dat eerder werd verkend in berichtgeving over de evolutie van het Ethereum-netwerk. Harmony’s verwijzing naar “door de staat gesponsorde aanvallers en AI-agenten” als reden voor het beëindigen van de chain, weerspiegelt bredere zorgen over beveiliging op protocolniveau waar Ethereum zelf ook mee te maken heeft gehad bij zijn validator- en smart contract-lagen.

Ethereum Nieuws: Kan de ETH koers deze week zijn bullish structuur behouden?

ETH is momenteel geprijsd op $2508, met een intraday range tussen $2.492,26 en $2.534,08. Data van Coingecko laat een 24-uurs volume zien van bijna $11 miljard: een volume dat duidt op actieve, maar niet uitzinnige handel. Analisten merkten op dat ETH september inging op $2.452 nadat het zijn eerste ‘higher high’ van de huidige cyclus neerzette, een technisch detail dat de middellange termijn structuur bullish houdt.

Ondersteuning bevindt zich in de lage $2.400-zone, nabij de recente ‘higher low’; weerstand clustert rond de mid-$2.500 voordat de psychologische grens van $2.700–$3.000 in zicht komt.

Bullish scenario: een duidelijke doorbraak boven $2.534 bevestigt een voortzetting richting $2.700. Basisscenario: consolidatie tussen $2.450 en $2.534 terwijl de markt de migratiestromen van Harmony verwerkt. Bearish scenario: een daling onder de $2.400 maakt de structuur van hogere bodems ongeldig.

LiquidChain presale richt zich op cross-chain kansen terwijl Ethereum stagneert

Ondanks dit Ethereum nieuws is de grafiek van ETH niet gebouwd voor het soort explosieve groei dat een kleine investering vele malen kan vermenigvuldigen. Niet met een marktkapitalisatie van meer dan $300 miljard. Dat is de afweging bij gevestigde activa: stabiliteit boven breakout-potentieel. Voor handelaren die meer risico willen nemen, zijn vroege infrastructuurprojecten de plek waar de cijfers er anders uit gaan zien.

LiquidChain ($LIQUID) is een Layer 3 (L3) infrastructuurproject dat zichzelf positioneert als het bindweefsel tussen de liquiditeit van Bitcoin, Ethereum en Solana — één executie-omgeving in plaats van drie gescheiden silo’s. De presale is geprijsd op $0,014953 met inmiddels meer dan $961.000 opgehaald. De kernpropositie rust op een Unified Liquidity Layer en Single-Step Execution, gecombineerd met een Deploy-Once architectuur waarmee ontwikkelaars één keer kunnen bouwen en alle drie de ecosystemen kunnen bereiken. Zoals altijd: DYOR. Doe onderzoek naar LiquidChain voordat de volgende weerstandstest van Ethereum plaatsvindt.