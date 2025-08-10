Het voelt alweer als een klassieker: Dogecoin duwt zich naar voren en trekt de hele meme coin markt mee. In een paar dagen tijd stroomde er ruim 5 miljard dollar aan nieuw kapitaal binnen. Het totaal voor de hele sector tikt nu de 65 miljard aan en de sfeer onder investeerders is ineens weer optimistisch.

DOGE pakt de leiding, PEPE blijft achter

DOGE zelf pakte de kans met beide handen. Na een dip van 30% in twee weken, van $0,27 naar $0,19, krabbelde de koers op naar de grens van $0,20. Een plus van 3,5% in twee weken klinkt misschien bescheiden, maar voor veel handelaren voelt het als een teken dat de motor weer gaat draaien.

Voor PEPE ligt het verhaal iets anders. Vanaf een steunpunt rond $0,00000882 blijft de prijs hangen in de range. Het lukt nog niet om het punt van $0,00001439 te breken.

Niet dramatisch, maar het springt er ook niet uit. In de PEPE/USDT-grafiek is de afgelopen dagen wel opleving omhoog te zien, toch blijft het tempo achter bij DOGE en andere grote memecoins. De vraag is dan: is dit gewoon een vertraagde reactie, of zien we beleggers hun geld gebruiken om andere crypto te kopen?

Toch is er niet alleen maar reden tot zorg. PEPE’s koers mag dan wel blijven hangen, maar uit gegevens van IntoTheBlock blijkt dat momenteel ongeveer 80% van de PEPE-houders in de winst zit, terwijl dat voor Floki rond de 77% ligt. Bij DOGE is dit cijfer lager, rond de 75%. Dit wijst erop dat, ondanks onderlinge verschillen in spreiding, veel PEPE-investeerders momenteel positief staan.

Mooi nieuws voor DOGE is dat het eindigde juli met een 30% koerswinst en zit op een prijs van $0,24, terwijl PEPE met ongeveer 12,8% beduidend minder presteerde. Dit verschil benadrukt DOGE’s grotere aantrekkingskracht bij kapitaalinstroom en beleggersvertrouwen.

Voor de PEPE-koers ligt er nog steeds een kans, zeker als de memecoin hype aanhoudt. De instroom van nieuw kapitaal kan uiteindelijk ook hun kant op rollen. Maar zolang de markt vooral naar DOGE kijkt als dé veilige gok binnen de risicovolle munten, wordt de achterstand groter.

Of PEPE straks alsnog meeloopt in de hype of achterblijft, hangt vooral af van hoe traders het spel spelen in de komende weken. Eén ding is zeker, in de wereld van memecoins kan het verhaal van vandaag morgen alweer totaal anders zijn.

Waar kijken investeerders naar

Met deze speling tussen PEPE en DOGE zijn investeerders op zoek naar manieren om hun kapitaal te spreiden naar opties die zowel kans op winst als een zekere stabiliteit bieden.

