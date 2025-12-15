Volgens meerdere crypto-analisten beweegt de Dogecoin koers momenteel richting prijszones waar eerder grote wallet activiteit zichtbaar was op de blockchain. On-chain data laat zien dat rond deze prijsniveaus in eerdere cycli veel DOGE is gekocht, wat opnieuw spanning veroorzaakt tussen de bulls en bears. Wat gaat de Dogecoin koers doen zodra deze steunzones opnieuw worden getest?

Dogecoin koers onder druk bij bekende steunzones

De Dogecoin koers staat onder druk nadat het momentum uit de vorige koersstijging is weggevallen. On-chain analyses laten zien dat rond eerdere bodems een duidelijke toename in transacties plaatsvindt. Dit wijst erop dat grotere marktpartijen DOGE kopen nu de koers verder daalt.

Deze prijszones gelden nu opnieuw als een belangrijk referentiepunt. Als de bulls hier actief blijven, kan dat verdere massale verkopen afremmen. Blijft die koopinteresse echter uit, dan neemt het risico toe dat de bears de overhand krijgen en de Dogecoin koers verder wegzakt.

Historisch gezien laat DOGE vaak sterke koersbewegingen zien na langere fases van zijwaartse handel. Die fases gingen meestal vooraf aan grote koersbewegingen, zowel omhoog als omlaag. Dat maakt de huidige situatie extra gevoelig.

Het bearish sentiment rond de Dogecoin koers

Het bearish sentiment wordt vooral gevoed door een afnemend volume en het uitblijven van nieuwe fundamentele impulsen. Sommige crypto-analisten wijzen erop dat eerdere pieken in de koers werden gevolgd door diepe correcties voordat er een nieuwe DOGE cyclus begon.

Daarnaast laat blockchain data zien dat de kortetermijn holders sneller DOGE verkopen zodra de onzekerheid toeneemt. Dit vergroot de druk op de Dogecoin koers, zeker wanneer de bredere risicomarkten geen duidelijk herstel laten zien.

Voor de bears is vooral het verlies van eerdere koopzones een signaal dat de DOGE markt nog geen sterke bodem heeft gevonden. Zolang dat beeld overheerst, blijft er voorzichtigheid zichtbaar bij een deel van de markt.

Could a 0.75$ $DOGE be on the table?📈🔥#Dogecoin has been moving in exponential waves to the upside all throughout this cycle, with each move being more and more aggressive than the previous one. 💹 🔹First Move : +190%

🔹Second Move : +480%

🔹Third Move : +450%?… pic.twitter.com/Ptam4ELFam — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) December 13, 2025

Een bullish scenario en de vraag of Dogecoin $1 kan worden

Tegelijkertijd is het bullish scenario nog niet van tafel. In eerdere marktcycli liet Dogecoin explosieve koersbewegingen zien na langere accumulatiefases. Sommige crypto-analisten vergelijken de huidige structuur met eerdere periodes waarin DOGE later honderden procenten steeg.

Op basis van historische Dogecoin patronen wordt er nu opnieuw gespeculeerd over de vraag of Dogecoin in een volgende cyclus $1 kan worden. Dit scenario is echter sterk afhankelijk van een hernieuwde interesse vanuit retail investeerders en een breder positief sentiment binnen de meme coins.

Volgens Bitcoinsensus beweegt DOGE nog steeds binnen een langetermijn structuur die ruimte laat voor een nieuwe impuls omhoog.

Onze analyse: wij verwachten iets minder optimisme voor Dogecoin dan Bitcoinsensus, vanwege het huidige lage handelsvolume en het ontbreken van nieuwe on-chain versnellers.

