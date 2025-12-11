De Dogecoin koers heeft zware klappen te verwerken. De meme coin zakt opnieuw in de rode cijfers en beweegt op het moment van schrijven rond de $0,1382. Deze daling komt hard aan, maar geeft tegelijkertijd ruimte voor nieuwe meme coins met potentie. Welke crypto gaat stijgen nu Dogecoin moeite heeft om momentum vast te houden?

Dogecoin koers verliest technische kracht

De grafiek van de Dogecoin koers laat op dit moment weinig steun zien. De afgelopen weken was er een dalend patroon zichtbaar en DOGE test opnieuw de $0,140 zone. De druk blijft zichtbaar voor DOGE en de vraag naar de meme coin neemt zichtbaar af. De huidige trend loopt al sinds oktober, toen waren er al lagere pieken zichtbaar en keerden verkopers steeds sneller terug.

De RSI beweegt op dit moment rond de 40, wat een bearish signaal afgeeft. De indicator wijst er vooral op dat de koopdruk uitblijft. Dit bearish signaal blijft aanhouden zolang de RSI niet richting de 50 beweegt.

Ook de MACD indicator geeft geen signaal af van een bullish cross. De technische signalen wijzen erop dat de huidige daling vooral een consolidatie is binnen een neerwaartse trend. Dogecoin heeft snel meer volume nodig om deze trend om te keren.

Winstnemingen zorgen voor extra druk op de meme coin

Het handelsvolume rond Dogecoin is duidelijk afgenomen. Een lager volume wijst er vaak op dat investeerders terughoudend zijn of zelfs interesse verliezen. Vooral voor een meme coin als Dogecoin is dit hard, juist omdat hype en sentiment vaak de kracht achter de koers is.

$DOGE is holding steady around 0.147 after cooling off from its sharp pump toward 0.153. $DOGE has settled into a slow, tight range as buyers try to maintain support, showing early signs of stabilization while the market waits for its next decisive move. pic.twitter.com/dGdicTkICt — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) December 10, 2025

Het lijkt erop dat de markt nog reageert op de scherpe correctie vanaf de $0,30 zone eerder dit jaar. Sindsdien heeft Dogecoin moeite om te herstellen en daardoor blijven investeerders voorzichtig.

Nieuwe crypto met potentie neemt een sterke positie in

Investeerders kijken direct naar welke crypto gaat stijgen nu Dogecoin aan kracht verliest. Vaak gaat de aandacht direct uit naar kleine crypto’s zoals presale projecten. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat deze nieuwe crypto’s snel en hard kunnen bewegen bij een nieuwe koopgolf. Ook ligt het instaptarief vaak lager, wat een mogelijk rendement groter maakt. Er wordt gekeken naar gebruikswaarde, transparantie maar ook naar het team achter het project. Maxi Doge komt dan als een van de beste presale projecten uit de bus.

Maxi Doge ($MAXI) is een humoristische token met utility. Het presenteert zichzelf als het gespierde neefje van Dogecoin en wil de volgende grote meme coin worden. Binnen het project draait het om $MAXI, een utility en governance token.

Maxi Doge is een transparante meme coin. Het laat een duidelijke tokenverdeling zien waarbij het grootste gedeelte is gericht op communitygroei. De rest van de tokens wordt verdeeld over liquiditeit, ontwikkeling en beloningen. Daarnaast is de token een grondige audit doorlopen, wat bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen.

Binnen de community zullen er volgens de roadmap handelstoernooien plaatsvinden, mogelijke integraties met futures platformen en kan er straks mee beslist worden over belangrijke onderwerpen dankzij de governance optie. Tevens kunnen gebruikers de $MAXI token staken tegen een aantrekkelijke beloning.

Voor wie op zoek is naar een token met waarde en humor, kan Maxi Doge een interessante optie zijn. Helemaal omdat het project zich nu nog in de presale fase bevindt en de $MAXI tokens tegen de laagst mogelijke prijs gekocht kunnen worden.

