In slechts enkele uren tijd hebben financiële instituten flink ingeslagen bij Ethereum. Maar liefst $28 miljoen aan ETH werd binnen een mum van tijd van exchanges gehaald. Hebben deze investeerders een bullish Ethereum verwachting, weten zij iets waar het gewone publiek (nog) niet van op de hoogte is?

Ethereum nieuws: whales kopen massaal

Financiële instituten die van plan zijn geld te verdienen met crypto waren gisteren ongebruikelijk actief bij Ethereum. Binnen enkele uren tijd werd er maar liefst 9000 ETH, goed voor een waarde van zo’n $28 miljoen, door grote partijen van de exchanges gehaald.

Amber Group, een op Nasdaq genoteerde financieel dienstverlener, was het meest actief, met een aankoop van 6000 ETH. Hierna volgde Metalpha met een aankoop van 3000 Ethereum. Dit bedrijf is een in Hong Kong gevestigde Holding met een focus op crypto investeringen.

🚨 INSTITUTIONS ARE ACCUMULATING $ETH ~ QUIETLY. In the last few hours: • Amber Group withdrew 6,000 ETH ($18.8M) from Binance

• Metalapha withdrew 3,000 ETH ($9.4M) That’s 9,000 ETH pulled off exchanges in a single morning. This is the same pattern we’ve seen for weeks:… pic.twitter.com/MBgyXoPfJz — BMNR Bullz (@BMNRBullz) December 8, 2025

Hoewel er gisteren sprake was van een zeer actieve dag op het gebied van institutionele Ethereum trades, bevestigen deze aankopen met name een patroon dat al vijf maanden te zien is. Terwijl retailers voorzichtig zijn en soms zelfs uitstappen, hebben grote bedrijven inmiddels al meer dan 4 miljoen ETH opgeslurpt.

Ook op de crypto futures markt zijn Ethereum whales zeer actief. Wallets als 1011 short en Anti-CZ hebben nu gezamenlijk $426 miljoen in long posities geïnvesteerd.

Whales are loading up on $ETH longs, and they’re doing it with conviction. BitcoinOG (1011short), one of the most profitable traders with $105M+ in total PnL, is now holding 54,277 $ETH in longs (~$169M). Meanwhile, the well-known Anti-CZ whale has pushed even further, going… pic.twitter.com/99Gex7VzQv — Greg Miller (@greg_miller05) December 9, 2025

Wat gaat Ethereum doen?

Dergelijke grote aankopen van zeer professionele partijen zorgen ervoor dat de Ethereum verwachting van veel investeerders toeneemt. Crypto whales en institutionele investeerders hebben immers vaak toegang tot informatie, trading tools en analyses die gewone investeerders niet hebben.

Het vertrouwen van institutionele partijen kan de Ethereum koers tijdelijk versterken en de vraag stimuleren. Bovendien stappen de meeste grote traders in voor de lange termijn: nu zij al langere tijd tokens op lagere koersen kopen, neemt de liquiditeit op de exchanges af. Dit kan zorgen voor prijsdruk omhoog.

On-chain data laat nu al zien dat slechts 8,7% van de Ethereum tokens op exchanges staat, terwijl meer dan 28 miljoen ETH vaststaat in stakingcontracten, cold wallets en custody.

De staked ETH ETF die door Blackrock aangevraagd is kan de prijsdruk in de toekomst nog verder verhogen.

De Ethereum verwachting is echter niet alleen afhankelijk van de acties van instituten en crypto whales. Bredere marktsteun voor de token blijft noodzakelijk. Ook macro-economische omstandigheden, met name financiële rust in de Verenigde Staten (en vooruit, ook de rest van de wereld) zouden een zeer welkome support voor de Ethereum koers zijn.

Ethereum koers: verkoopdruk blijft hoog

In de afgelopen week wist de Ethereum koers met horten en stoten een fraaie groei neer te zetten van 11%. Momenteel heeft de token rond de $3100 een solide basis gevonden. Ter vergelijking: na de kleine crypto crash van 1 december vond de token zichzelf nog terug bij de $2750-regionen.

Verschillende technische indicatoren geven een gemengd beeld van de Ethereum verwachting. De RSI op 51 (maandprognose, we kijken in dit artikel immers naar de lange termijn) geeft geen duidelijk signaal. Dat is anders bij de MACD-levels en de exponentiële moving averages, die op de maandelijkse grafiek wel bullish zijn, maar gekeken naar het wekelijkse patroon niet.

$ETH held up the $3,000 level and is now moving higher. Some big whales have opened Ethereum long positions, which have been a major driver of price. If ETH is able to break above the $3,300-$3,400 level, it'll trigger a rally towards the $3,700-$3,800 level. A failure to… pic.twitter.com/AMV8pMact3 — Ted (@TedPillows) December 8, 2025

Volgens analist Ted Pillows is het zaak dat de Ethereum koers nu eerst een break boven de $3300 neerzet. Dit zou een rally kunnen triggeren naar maximaal $3800 (+22,5% ten opzichte van de huidige waarde). Mocht dit echter niet lukken, dan moet support in eerste instantie op $3000 gezocht worden.

Nu inspelen op Ethereum verwachting?

Investeren in Ethereum kan verleidelijk zijn, aangezien er met een 22% groei als upward potential en een -4% downward risico sprake is van een aantrekkelijk scenario. Nu instappen lijkt dan ook redelijk veilig, alhoewel je geen kans hebt om nog echt rijk te worden met Ethereum. Groeifactoren van x100 of meer zijn bij de token van Vitalik Buterin en zijn team immers niet langer mogelijk.

Bij kleinere cryptomunten bestaat de kans op dergelijke groei echter nog wel, aangezien zij vaak met bijzondere nieuwe functionaliteiten komen en een kleinere marktkapitalisatie hebben. Een token om op dat gebied in de gaten te houden is PepeNode ($PEPENODE). Dit is de eigen cryptomunt van een gelijknamig platform dat bezig is met de ontwikkeling van de eerste meme coin play-to-earn mining game ooit.

Het principe van dit spel is vrij eenvoudig: je speelt een crypto miner in een digitale serverruimte. In deze ruimte staan nodes (computers) die je op de juiste wijze met elkaar moet verbinden om de hoogste miningrendementen te krijgen. In het spel behaalde rendementen krijg je echt uitbetaald, bijvoorbeeld in de vorm van $PEPE (de originele) tokens.

Gamers kunnen met $PEPENODE tokens extra nodes kopen, en hiermee hun rendement verhogen. In het spel uitgegeven $PEPENODE tokens worden deels geïnvesteerd in de ontwikkeling van de game, maar een flink deel (70%) gaat ook naar een burner wallet.

Een meme coin met dergelijke deflatoire tokenomics is een zeldzaamheid, helemaal in combinatie met een game die het verdienen van extra rendement mogelijk maakt. PepeNode is nu al te koop in de presale. Je kunt de token direct in een smart staking contract plaatsen (de APY staat momenteel op 562%!), maar ook het spel off-chain spelen. Zo pak je alvast extra rendement bij deze potentiële x100 crypot in afwachting van de exchange listing!

Nu naar de Pepenode presale