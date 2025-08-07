Het beursgenoteerde bitcoinminingbedrijf IREN (Iris Energy) heeft in juli meer bitcoin geproduceerd dan sectorgenoot Marathon Digital Holdings (MARA). Met 410 geminede BTC laat IREN concurrent MARA, dat op 279 BTC bleef steken, voor het eerst sinds de halvering achter zich.

Daarmee bevestigt het bedrijf zijn positie als een van de efficiëntste miners in Noord-Amerika.

De prestatie van IREN valt op omdat MARA op papier een grotere hash rate heeft. Toch wist IREN, mede dankzij een hogere uptime en stabielere infrastructuur, een hogere output te realiseren. De markt reageerde meteen: het aandeel IREN steeg met 11,4%, terwijl MARA 2,8% inleverde.

Efficiëntie wint terrein in post-halving omgeving

Sinds de bitcoin halving van april 2024 zijn de marges in de miningsector onder druk komen te staan. Alleen bedrijven die efficiënt opereren, relatief goedkoop stroom inkopen en moderne apparatuur inzetten, blijven winstgevend.

De cijfers van IREN laten zien dat schaalgrootte alleen niet meer volstaat—operationele efficiëntie wordt steeds belangrijker.

IREN gaf aan dat het zijn infrastructuur verder uitbreidt met datacentra die ook inzetbaar zijn voor AI-workloads. Daarmee probeert het de afhankelijkheid van mining alleen te verminderen en in te spelen op de groeiende overlap tussen de AI- en cryptosector.

Dat maakt het bedrijf voor beleggers aantrekkelijker, zeker nu de sector aan het consolideren is.

Miningbedrijven zoeken naar nieuwe inkomstenmodellen

De halvering dwong veel miners om hun strategie te herzien. Verschillende partijen, waaronder ook MARA, experimenteren met alternatieve inkomstenstromen zoals hosting van apparatuur voor derden, energiehandel of samenwerking met AI-bedrijven. De sector ontwikkelt zich van puur mining naar bredere digitale infrastructuur.

IREN lijkt hierin voorop te lopen, door zijn infrastructuur modulair in te richten en actief te kijken naar toepassingen buiten bitcoin.

Toch blijft de productie van BTC voorlopig de kernactiviteit, en maandelijkse outputcijfers vormen een belangrijke indicator voor de concurrentiepositie van miners.

Miningaandelen als proxy voor bitcoinmarkt

Steeds meer beleggers gebruiken miningaandelen als hefboom op de bitcoin koers. Omdat de bedrijfsresultaten van miners sterk samenhangen met de prijs van BTC, reageren hun aandelen vaak sterker op prijsschommelingen. Zo steeg het aandeel van Marathon Digital (MARA) in een week tijd met meer dan 30 procent toen bitcoin slechts 10 procent won.

Daardoor trekken bedrijven als IREN, MARA en Riot Platforms de aandacht van zowel particuliere traders als institutionele partijen. Dat leidt tot toenemende concurrentie, maar ook tot meer transparantie in rapportages. Maandelijkse updates over productie, capaciteit en operationele kosten worden standaard, wat beleggers meer grip geeft op hun positie in de markt.

Nieuwe projecten bouwen voort op het netwerkidee

Parallel aan de ontwikkelingen in de infrastructuurlaag van het bitcoinnetwerk ontstaan er ook nieuwe initiatieven die voortbouwen op dezelfde technologie, maar met een andere focus.

Terwijl bedrijven als IREN en MARA zich concentreren op miningcapaciteit en operationele efficiëntie, zoeken andere projecten naar nieuwe manieren om bij te dragen aan het bredere ecosysteem.

Steeds vaker verschuift de aandacht bij deze projecten naar schaalbaarheid, snelheid en gebruiksgemak. Ze proberen de toegankelijkheid van het bitcoinecosysteem te vergroten door barrières te verlagen voor nieuwe gebruikers, zonder concessies te doen aan decentralisatie en veiligheid.

Een voorbeeld daarvan is Bitcoin Hyper, een project dat zich momenteel in de presale fase bevindt en inspeelt op de behoefte aan eenvoud en schaalbare infrastructuur. Het richt zich op het ontwikkelen van snellere, lichtere toepassingen binnen een communitygedreven netwerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologieën zoals ZK-rollups en een trustless Canonical Bridge.

Bitcoin Hyper positioneert zich als een Layer 2-oplossing die compatibel is met de Solana Virtual Machine (SVM). Deze technologie maakt snelle en efficiënte transacties mogelijk. Door gebruik van zk-rollups worden transacties gebundeld en goedkoper verwerkt, zonder in te leveren op veiligheid.

Het project heeft inmiddels meer dan 4 miljoen dollar opgehaald in de presale, wat wijst op toenemende interesse in schaalbare oplossingen binnen het Bitcoin-ecosysteem.