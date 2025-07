JPMorgan zet een historische stap. De grootste bank van de VS gaat BTC ETF’s, waaronder BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), accepteren als onderpand voor leningen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de Bitcoin koers en de bredere adoptie van crypto binnen de traditionele financiële wereld.

Waar CEO Jamie Dimon Bitcoin in 2017 nog bestempelde als “fraude”, komt de bank nu met een complete draai. JPMorgan zal institutionele klanten toestaan om leningen af te sluiten met een BTC ETF als onderpand. Het gaat dus niet om directe BTC op de balans, maar om gereguleerde beursproducten zoals IBIT.

🇺🇲 $4.3 TRILLION JPMORGAN PLANNING TO OFFER CRYPTO BACKED LOANS WITH BITCOIN AND ETHEREUM AS COLLATERAL.

Deze stap laat zien hoe snel het sentiment rondom Bitcoin is veranderd. Een ETF zoals IBIT wordt door veel banken als veiliger en gemakkelijker te verwerken gezien dan direct bezit van crypto. Dat maakt de drempel lager voor traditionele instellingen die eerder terughoudend waren. Dat JPMorgan hiermee begint, kan andere grootbanken over de streep trekken.

De beslissing van JPMorgan kan de start zijn van een nieuwe golf kapitaal richting de crypto sector. Als grote instellingen via ETF’s toegang krijgen tot liquiditeit, maakt dat Bitcoin aantrekkelijker als onderpand en als investering. Dat kan zorgen voor extra vraag en meer stabiliteit.

De Bitcoin koers noteert momenteel rond de $118.500 en zit al een tijdje in een bullish trend. De goedkeuring van meerdere ETF’s, stijgende volumes en meer adoptie in de financiële wereld zorgen voor optimisme onder beleggers. Als andere banken zoals Citigroup of Morgan Stanley volgen, kan dat de bull run verder aanwakkeren. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst met welke crypto’s naast BTC kunnen stijgen.

Een belangrijk punt om in de gaten te houden is de Sharpe ratio, een indicator die kijkt naar rendement versus risico. Volgens analisten scoort Bitcoin hierin momenteel beter dan de S&P 500. Dat maakt het voor grote fondsen aantrekkelijker om BTC op te nemen in hun strategie.

De acceptatie van Bitcoin ETF’s als onderpand komt niet uit de lucht vallen. De Amerikaanse overheid heeft met de GENIUS Act recent duidelijke wetgeving ingevoerd die stablecoins en cryptohandel reguleert. Dat geeft banken en andere partijen meer zekerheid.

“You’re raising a very important point about interoperability of stablecoins and deposits and movement of money” — Jamie Dimon, explaining why JPM needs to be “a player” in stablecoins. pic.twitter.com/5TyNmYHVXs

Ook JPMorgan zelf werkt aan stablecoin projecten zoals de JPM Coin. CEO Jamie Dimon gaf aan “goed te willen worden in stablecoins”, ondanks zijn persoonlijke scepsis richting Bitcoin. Die houding illustreert de kloof tussen persoonlijke mening en zakelijk inzicht. Crypto is te groot geworden om te negeren.

De stap van JPMorgan is vooral symbolisch belangrijk. De bank had jarenlang een gesloten houding tegenover Bitcoin, maar erkent nu openlijk de waarde van gereguleerde toegang tot digitale assets. Door IBIT en soortgelijke ETF’s te accepteren als onderpand, opent de bank de deur voor verdere integratie van crypto in het financiële systeem.

Het maakt het mogelijk dat ook pensioenfondsen, verzekeraars en andere instellingen indirect betrokken raken bij Bitcoin. Deze constructie zou weleens het begin kunnen zijn van de langverwachte massale instroom van institutioneel kapitaal.

JPMorgan’s beslissing om BTC ETF’s te accepteren als onderpand is een mijlpaal voor de sector. Het legitimeert crypto als onderdeel van het financiële systeem en kan de Bitcoin koers op langere termijn stevig ondersteunen. De bull run krijgt hiermee rugwind van de traditionele bankenwereld, en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat anderen volgen.

The exact same trendline breakout that sent gold parabolic is playing out on Bitcoin right now.

It’s only a matter of time before $BTC explodes like gold did! 💥 pic.twitter.com/ES2hedWEuk

