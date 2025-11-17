Analisten van JPMorgan, onder leiding van Nikolaos Panigirtzoglou, voorspellen dat Bitcoin in 2026 de marktdominantie van goud gaat uitdagen. Volgens hun recente rapport zou de Bitcoin koers kunnen stijgen naar ongeveer $170.000 als de huidige trend zich voortzet. Dat niveau is nodig om twee derde van de particuliere investeringswaarde van goud te evenaren.

JPMorgan ziet een structurele verschuiving

De analyse benadrukt dat de Bitcoin-to-gold volatility ratio de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald. Dit betekent dat Bitcoin minder koersschommelingen vertoont in verhouding tot goud, waardoor de cryptomunt minder risico per rendement biedt dan in eerdere cycli.

Volgens de bank is dat een belangrijke structurele verandering. Het vermindert de volatiliteitsbarrière die institutionele beleggers vaak weerhield om in Bitcoin te stappen. Als deze trend zich voortzet, dan zou Bitcoin theoretisch moeten stijgen naar ongeveer $170.000 om 2/3 van de private investment base van goud te evenaren.

Momenteel ligt de Bitcoin koers rond de $96.000, terwijl de marktkapitalisatie van goud op $28,3 biljoen wordt geschat tegenover Bitcoins $1,9 biljoen. Deze verhouding toont volgens JPMorgan aan dat de potentiële opwaartse ruimte voor BTC nog steeds reëel is.

Bitcoin koers presteert beter dan goud

Een belangrijk argument in het rapport is Bitcoins uitzonderlijke prestatie in vergelijking met goud op lange termijn. In de afgelopen vijf jaar steeg de Bitcoin koers met meer dan 8000%, terwijl goud in dezelfde periode slechts ongeveer 123% winst boekte.

JPMorgan predicting bitcoin at $170k in next 6-12mo, says perp deleveraging is behind us and that’s it undervalued vs gold historically, which implies “significant upside next 6-12mo” pic.twitter.com/CaVVWH6L42 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 6, 2025

Deze data versterken het beeld van Bitcoin als een digitale concurrent van goud. Niet langer een risicovolle speculatie, maar een serieuze beleggingsoptie met toenemende adoptie in institutionele portfolio’s.

Volgens het rapport spelen vooral drie factoren een rol in die groei:

Institutionele adoptie via Bitcoin ETF’s, die miljarden aan nieuw kapitaal hebben aangetrokken.

Verbeterde liquiditeit en meer gereguleerde handelsstructuren, waardoor grote instellingen eenvoudiger kunnen instappen.

Macro-economische trends, waaronder een zwakkere dollar en afnemend vertrouwen in traditionele financiële systemen.

ETF-instroom en tokenization

Ook andere marktanalisten sluiten zich aan bij deze visie. Zhong Yang Chan, hoofd research bij CoinGecko, noemt de toenemende ETF-adoptie, crypto treasury bedrijven en de opkomst van tokenization op Wall Street als cruciale ontwikkelingen die Bitcoins groei ondersteunen.

Door deze integratie van digitale activa in de traditionele financiële wereld zou de vraag naar Bitcoin structureel kunnen toenemen. Vooral als alternatieve store of value in tijden van onzekerheid.

Berekening met bullish implicaties

JPMorgan benadrukt echter dat hun doel van $170.000 geen voorspelling in de klassieke zin is, maar een ‘mechanische berekening’ gebaseerd op risico- en volatiliteitsratio’s. De analyse houdt geen rekening met marktsentiment, regelgeving of macro-economische schokken.

Toch ziet de bank de verschuiving richting lagere volatiliteit en toenemende adoptie als bullish signalen voor de komende jaren. Mocht Bitcoin zijn huidige pad vasthouden, dan kan het in 2026 de financiële status van goud daadwerkelijk beginnen te evenaren.

De analyse suggereert dat Bitcoin zich langzaam ontwikkelt van een alternatief naar een directe concurrent van goud. Waar goud eeuwenlang werd gezien als dé veilige haven, neemt Bitcoin steeds vaker die rol over bij jongere generaties en digitale investeerders.

Met de combinatie van groeiende ETF-instroom, toenemende institutionele adoptie en afnemende volatiliteit, lijkt het volgens JPMorgan slechts een kwestie van tijd voordat de twee activa dezelfde investeringsbasis delen. Precies dan zou de Bitcoin koers ook naar nieuwe hoogtes kunnen stijgen.

