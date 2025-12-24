Zowel Bloomberg als Reuters meldden op 24 december 2025 dat JPMorgan Chase & Co. onderzoekt of het cryptohandel aan institutionele klanten wil aanbieden. De bank kijkt vooral naar spot trades en derivaten, terwijl ze evalueren of de vraag groot genoeg is en of de regelgeving dit toelaat. Deze stap laat zien dat grote banken digitale activa steeds serieuzer nemen. Kan de Bitcoin koers hierdoor structureel veranderen?

Bitcoin koers: JPMorgan zet stap richting crypto integratie

De mogelijke uitbreiding komt niet uit het niets. Institutionele klanten vragen steeds vaker om toegang tot crypto via vertrouwde partijen. Voor banken betekent dit dat ze niet alleen naar rendement kijken, maar vooral naar compliance en risico. JPMorgan toetst daarom eerst de interne controles en de geldende wetgeving alvorens een besluit te nemen.

De schaal van de markt speelt ook mee. De totale cryptomarkt wordt geschat op ongeveer $3.100 miljard. Bitcoin vertegenwoordigt daarvan rond $1.800 miljard. Voor Wall Street is dat een markt die te groot is om te negeren. Door zelf deze cryptohandel te faciliteren kan JPMorgan hun eigen klanten bedienen zonder hen naar externe platforms door te sturen.

🚨NEWS: JPMorgan is reportedly exploring crypto trading services for institutional clients, signaling growing demand from traditional finance for regulated digital asset exposure. pic.twitter.com/9QvRDHg0x5 — Cryptic (@Cryptic_Web3) December 23, 2025

Een voorzichtige start zonder custody service beperkt het risico

Volgens bronnen wil JPMorgan in eerste instantie geen crypto voor hun klanten bewaren. De bank wil alleen transacties uitvoeren, terwijl de custody aan gespecialiseerde partijen wordt uitbesteed. Dit trading-first model verlaagt niet alleen de operationele risico’s, maar maakt ook een snellere start mogelijk.

Voor de cryptomarkt kan dit zeker effect hebben. Een uitvoering op bankniveau kan bijdragen aan hogere liquiditeit en een efficiënter prijsmechanisme. Vooral de professionele partijen zoals activa managers en marktmakers profiteren van een stabiele infrastructuur en duidelijke regels.

BTC koers en de legitimiteit door Wall Street

Deze mogelijke stap van JPMorgan past in een bredere beweging. Andere banken, waaronder Morgan Stanley, werken al aan vergelijkbare diensten. Samen vergroot dit de institutionele acceptatie van Bitcoin en andere tokens. Meer gereguleerde toegang verlaagt drempels voor grote kapitaalstromen en versterkt de positie van Bitcoin als een financieel instrument.

JPMorgan heeft zijn houding richting crypto de afgelopen jaren duidelijk aangepast. Waar de bank eerder bijzonder kritisch was, werkt ze nu actief aan blockchain, tokenisatie en het gebruik van Bitcoin en Ether als onderpand voor leningen. Het huidige politieke klimaat in de VS, onder president Trump, wordt door marktpartijen ook als gunstiger gezien voor crypto initiatieven.

Een schaalbare infrastructuur speelt hier handig op in

Deze ontwikkeling laat zien waarom schaalbare oplossingen op Bitcoin steeds relevanter worden. Naarmate steeds meer institutioneel kapitaal het netwerk gebruikt, groeit ook de behoefte aan snelle en goedkope transacties zonder de veiligheid van Bitcoin op te offeren.

Bitcoin Hyper ($HYPER) speelt hierop in met een Layer-2 oplossing boven op Bitcoin. Dit netwerk maakt het mogelijk om, zonder hoge kosten of vertraging, BTC actief te gebruiken binnen DeFi, RWA’s, NFT’s en meme coins. Het $HYPER token stuurt dit ecosysteem aan en geeft de holders ervan stemrecht over toekomstige upgrades.

Naarmate de traditionele banken en institutionele partijen dichter bij Bitcoin komen, neemt ook de waarde van een efficiënte infrastructuur toe. Netwerken die Bitcoin schaalbaar maken, profiteren direct van deze verschuiving richting een bredere adoptie.

Doe mee aan deze crypto presale en claim vandaag al je $HYPER!