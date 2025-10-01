Solana kreeg vorige week $291 miljoen aan nieuwe SOL instroom vanuit institutionele beleggers. Dat was de op een na grootste instroom ooit en opvallend, omdat whales tegelijkertijd miljoenen aan SOL verkochten. Kan de Solana koers dit evenwicht tussen grote verkopers en nieuwe kopers blijven vasthouden?

De whales verkopen terwijl de SOL instroom doorgaat

Op 29 september verkocht één whale meer dan $31 miljoen aan SOL. Kort daarna verkocht ook Grayscale ruim 160.000 SOL in één transactie. Deze actie past in een bredere trend waarbij whales van kleine prijsstijgingen profiteren om winst te nemen.

Toch hield de verkoopdruk van deze grote marktspelers de instroom vanuit institutionele beleggers niet tegen. Grote fondsen kochten in dezelfde week voor $291 miljoen aan SOL. Daarmee werd Solana het enige grote token dat zoveel kapitaal aantrok, terwijl de rest van de cryptomarkt juist geld verloor.

A whale sold $31,590,000 in $SOL today. Whales are selling aggressively on every small pump. pic.twitter.com/ki4cuGJBto — Ted (@TedPillows) September 29, 2025

Solana koers vergeleken met andere tokens

Volgens gegevens van CoinShares vloeide er $812 miljoen weg uit de totale markt. Bitcoin noteerde het grootste verlies met $719 miljoen aan uitstroom, gevolgd door Ethereum met $409 miljoen. XRP stond op de tweede plaats qua instroom, maar bleef met $93 miljoen ver achter bij Solana.

Solana trok de afgelopen zestien weken onafgebroken nieuwe instroom aan. Het totaal voor 2025 kwam daarmee inmiddels boven de $1,8 miljard uit. Daardoor behoort de Solana koers tot de sterkste in de cryptomarkt wanneer er naar institutionele interesse wordt gekeken.

Bedrijven zetten SOL token op de balans

Naast fondsen beginnen ook bedrijven steeds meer SOL te kopen. In Australië kondigde Fitell Corp aan een Solana treasury op te zetten. Het bedrijf haalde daarvoor $100 miljoen op en gebruikte daarvan direct $10 miljoen om SOL te kopen. Deze tokens worden ingezet voor de lancering van een Solana DAT, een nieuwe vorm van digitaal balansbeheer.

Met dit soort crypto-initiatieven breidt de rol van Solana zich steeds verder uit, niet alleen als handelsinstrument maar ook als onderdeel van zakelijke strategieën.

