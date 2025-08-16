Bitcoin krijgt een steeds belangrijkere rol in het financiële systeem, zo zijn er meerdere landen die BTC toevoegen aan hun staatskas. En nu de Bitcoin koers hoer dan $100.000 is, wat betekent dit voor de toekomst?

De adoptie van BTC door landen

Sinds de grootse plannen van president Donald Trump om een crypto reserve op te bouwen, zien we dat meer landen naast de Verenigde Staten van plan zijn om BTC te adopteren.

Onder andere Malta, Zwitserland, Duitsland, Japan, Hong Kong en Singapore zijn geïnteresseerd in het aanbrengen van een Bitcoin reserve.

In een aantal van deze landen werkt het belastingstelsel anders dan in andere landen, waardoor het voor Bitcoin gebruikers interessant wordt om een inwoner van een van deze landen te worden.

De blockchain van Bitcoin is in 2008 opgericht door Satoshi Nakamato met als doel om een decentraal peer-to-peer netwerk te creëren. Hierdoor wordt het mogelijk om transacties te versturen vanuit welke locatie dan ook in de wereld. Het enige wat je nodig hebt om een transactie uit te voeren is een werkende internetverbinding.

Crypto regulering

Naast het feit dat Bitcoin gedecentraliseerd is en dus niet door één partij beheerd wordt, is de blockchain ook anoniem en vrij voor iedereen om te gebruiken. Sinds de MiCA wet is geïntroduceerd, zijn exchanges verplicht om een KYC (Know-Your-Customer) check uit te voeren. Hierbij wordt de identiteit van hun klanten nagelopen, om te controleren dat er geen verdachte praktijken uitgevoerd worden via de exchange.

Alhoewel dit enigszins positief is, zit er ook een nadeel aan de identiteitscontrole. Hierdoor is het gebruiken van de blockchain namelijk niet meer anoniem, aangezien de exchange je identiteit in handen heeft en deze gekoppeld is aan alle wallet-addressen waarmee je transacties uitvoert.

Dit is een reden waarom landen en steden zoals Malta en Hong kong de implementatie van BTC erg belangrijk vinden, zodat de vrijheid van de burger terug kan worden gewonnen.

Daarnaast is het opbouwen van een Bitcoin reserve ook een goed middel om de huidige stijgende inflatie tegen te gaan. Door een verzwakkend FIAT-systeem wordt de euro en de dollar met de dag minder waard, wat door inflatie wordt veroorzaakt. Het oprichten van een strategische Bitcoin reserve kan er mogelijk voor zorgen dat de balans van een regering weer enigszins in evenwicht komt.

Wat betekent de adoptie van landen voor de Bitcoin koers?

Toen president Donald Trump in het begin van dit jaar aankondigde dat hij van plan is om de Verenigde Staten de crypto hoofdstad van de wereld te maken, vloog de koers van Bitcoin door het dak heen.

Binnen de kortste keren stond de Bitcoin koers boven de $ 100.000 en tot op de dag van vandaag beweegt Bitcoin nog altijd boven dit niveau.

De adoptie van BTC door de Verenigde Staten is zeer positief nieuws voor de Bitcoin koers. De Verenigde Staten is namelijk de wereldleider en heeft ervoor gezorgd dat veel landen handelen in dollars. Mocht Bitcoin het tweede wettig betaalmiddel binnen Amerika worden, dan zullen we ongetwijfeld andere landen hetzelfde zien doen.

Het is namelijk veel makkelijker om te handelen in Bitcoin dan in fiat valuta’s. Een Bitcoin transactie kan binnen enkele minuten uitgevoerd worden en hoeft neit geverifieerd te worden door een bedrijf of institutie.

De adoptie van Bitcoin door meerdere landen zal er dus ongetwijfeld voor gaan zorgen dat de koers van de grootste crypto munt ter wereld stijgt. Momenteel beweegt Bitcoin rond $ 117,000 en wist het deze week een nieuwe all time high van $ 124,500 te bereiken.

