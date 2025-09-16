Legendarische trader Mike Novogratz heeft Solana uitgeroepen tot de belangrijkste altcoin van 2025. Hij wijst naar de capaciteit van 65.000 transacties per seconde en Forward Industries’ record investering van $1,58 miljard in SOL tokens als bewijs van institutionele vertrouwen. Dit is enorm bullish voor de Solana koers verwachtingen voor 2025.

Solana koers profiteert van institutionele steun

Forward Industries heeft een historische aankoop van 6,8 miljoen SOL tokens aangekondigd ter waarde van $1,58 miljard. Dit vormt ’s werelds grootste Solana treasury strategie volgens het bedrijf. De investering wordt gesteund door Galaxy Digital, Jump en Multicoin Capital. Dit zijn drie van de grootste namen onder venture capital investing in de crypto space.

The @solana ecosystem has the potential to significantly influence global capital markets with cutting-edge performance, growing adoption, and now institutional-scale capital behind it. That’s why @FWDind $FORD is building the world’s largest $SOL treasury. Here’s why it… — Mike Novogratz (@novogratz) September 15, 2025

Deze institutionele steun positioneert Solana als een serieuze concurrent voor toekomstige settlement infrastructuur. Voor traders die willen identificeren welke crypto gaat stijgen, zijn dit belangrijke signalen van groeiend vertrouwen.

Technische voordelen overtreffen traditionele markten

Novogratz benadrukt dat Solana momenteel 65.000 transacties per seconde kan verwerken met block times van 400ms. Het netwerk streeft naar 200ms in 2026 en 20ms global finality binnen vijf jaar. Deze prestaties overtreffen traditionele financiële infrastructuur aanzienlijk.

Globale effectenmarkten verwerken dagelijks 400-700 miljoen transacties. Solana’s capaciteit overstijgt 6 miljard dagelijkse transacties. Dit maakt het een echte kandidaat voor toekomstige settlement in wereldwijde financiën.

Crypto VC Pantera bevestigt dominante positie in Solana

Pantera founder Dan Pantera onderstreept Solana’s superieure capaciteit met zijn stelling dat het netwerk meer transacties aankan dan alle kapitaalmarkten gecombineerd. Deze uitspraak benadrukt de schaal waarop Solana kan opereren.

Pantera founder @dan_pantera: "Solana can do more transactions per day than all capital markets combined." Solana szn 🔥 pic.twitter.com/OL57Sa9WO1 — Solana (@solana) September 15, 2025

2025 is Solana’s doorbraakjaar geworden door consistent te leiden in transactievolume en app gedreven inkomsten. Tegelijkertijd houdt het de fees bijna op nul. Dit maakt Solana het standaard netwerk voor zowel ontwikkelaars als institutionele investeerders.

Forward Industries investeert miljarden in Solana

Forward Industries voert zijn trades on-chain uit via Solana-native handelsplatformen. Het bedrijf staked SOL tokens om rendement te genereren, terwijl het institutionele infrastructuur opbouwt binnen het ecosysteem. Deze strategie gaat verder dan alleen accumulatie. De enorme investering geeft groen licht voor extreme Solana koers targets richting de $1000 in 2025

Voor investeerders die op zoek zijn naar de beste altcoins, toont Forward’s aanpak hoe institutionele spelers waarde creëren. Het gaat om het accelereren van Solana’s groei als ruggengraat van volgende generatie financiële markten.

Bull run momentum bouwt zich op voor altseason

De convergentie van een performant netwerk, wereldwijde adoptie en institutioneel kapitaal creëert perfecte omstandigheden. Forward Industries is het laatste bewijs dat SOL volwassen wordt tot financiële infrastructuur voor de toekomst.

Deze ontwikkelingen positioneren de Solana koers sterk voor de huidige bull run in altcoins, of terwijl het lang verwachte altseason. Het netwerk combineert technische excellentie met groeiende institutionele erkenning.

