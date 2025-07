Inspringen op de Bitcoin koers of de beste altcoins traden met behulp van ChatGPT? Voor gebruikers van OpenAI’s Pro en Plus versie is het mogelijk. Met name van grote bedrijven, zoals institutionele investeerders, wordt verwacht dat zij gretig gebruik zullen maken van deze optie. Welke trading functies kan ChatGPT automatiseren en is dit een gamechanger?

Wat kan ChatGPT agent?

Crypto traders die al aan de nieuwe ChatGPT Agent hebben mogen ruiken, zijn enthousiast over de capaciteit die het platform heeft om gefragmenteerde taken om te zetten in een automatische handeling. Je kunt als gebruiker onder meer data-collectie (zoals: ‘wat is de actuele Bitcoin koers? ‘) koppelen met social media sentimenten (zoals: ‘komt er een bull run?’) en hieruit rapportages genereren.

Deze manier van dataverzameling gaat ver: je kunt de agent bijvoorbeeld inschakelen om de activiteit van whales bij grote altcoins in kaart te brengen, maar ook om technische indicatoren als Moving Averages en de RSI te laten berekenen. Je krijgt deze informatie vervolgens overzichtelijk in beeld, waarna je een goed geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Gekoppeld met API keys van exchanges als Binance of Coinbase kan de ChatGPT agent crypto’s kopen of verkopen, en daarmee ook portfolio’s herbalanceren. Hiervoor is altijd wel toestemming nodig, om te voorkomen dat ChatGPT de opdracht verkeerd begrijpt. Als gebruiker blijf je zelf verantwoordelijk.

Op deze manier kun je direct inspringen op de analyses die ChatGPT geeft rondom de Bitcoin koers of een van de andere beste altcoins.

Met ChatGPT inspringen op nieuwe bull run?

OpenAI is van plan om in de toekomst de mogelijkheden van de Agent verder uit te breiden, onder meer met verdere integratie met on-chain infrastructuur. Zo wordt gedacht aan multi-agent samenwerking, waar gespecialiseerde AI modellen verschillende taken afhandelen. Zo zou je bijvoorbeeld FLAG-Trader kunnen gebruiken voor de analyse van koersen van altcoins, en kun je ChatGPT inzetten om dit in begrijpelijke taal samen te vatten. Je kunt vervolgens weer een andere AI bot inschakelen om snel in te springen op de verwachte bull run.

Dit klinkt misschien nu nog als science-fiction, maar de technologie bestaat en wordt bij veel institutionele investeerders al toegepast. Aan het eind van dit jaar zal 85% van de enterprises van AI agents gebruikmaken. Analisten voorspellen dat AI agents ook voor gewone retail investeerders de manier van werken zullen veranderen.

ChatGPT als beste altcoin trading bot?

Voor onze koersanalyses maken wij graag gebruik van AI systemen zoals ChatGPT en DeepSeek. We gebruiken ze om verwachtingen voor de Bitcoin koers en altcoins te schrijven, en zijn doorgaans tevreden over de resultaten.

Wel moet daarbij genoteerd worden dat het veelal bejubelde systeem van OpenAI niet altijd de juiste cijfers weergeeft. Het programma weet niet altijd feit van fictie te onderscheiden en geeft soms zelfs onjuiste koersen weer. Ook hebben we al vaak gezien dat foutieve aankondigingen van Bull Runs door ChatGPT werden overgenomen.

ChatGPT heeft ons dus zeker het nodige voordeel gebracht, maar het is altijd wel zaak om alles dubbel te checken. Precies dat laatste is wat je wilt vermijden wanneer je gebruik maakt van een AI trading platform. Het is dus maar zeer de vraag of dit platform het beste is om altcoins of nieuwe cryptomunten te kopen.

Een alternatief voor traders die van automatisering gebruik willen maken is Snorter Bot. Dit is een nieuwe Telegram trading bot die het talent heeft om kleine meme coins met veel potentie in een vroegtijdige fase op te sporen. Je kunt de tokens vervolgens geautomatiseerd kopen.

Anders dan ChatGPT, dat helaas nog altijd zo goedgelovig is als een kleuter, maak je Snorter Bot niks wijs: de bot maakt gebruik van de juiste on-chain data, biedt bescherming tegen rug pulls en MEV’s en kan ook HoneyPot crypto detecteren. Daarnaast kun je automatisch de trades van de meest succesvolle investeerders kopiëren.

Een ander voordeel van Snorter Bot ten overstaan van ChatGPT Agent zijn de lage kosten: bij ChatGPT betaal je voor de Pro of Plus-versie, en dien je ook nog de trading fees te betalen. Snorter Bot heeft een eigen token, $SNORT. Beschik je over deze crypto, dan betaal je slechts 0,85% commissie – welke trade je ook doet.

Bovendien heeft de $SNORT token, die nu nog in de presale zit, de potentie om flink te groeien.

Voor analyses van de Bitcoin koers blijven we dus nog wel even gebruikmaken van ChatGPT. Wanneer het gaat om het scouten van de beste altcoins en optimaal inspringen op crypto bull runs, gaat onze voorkeur naar Snorter Bot!

