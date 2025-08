Ethereum trekt een nieuwe golf van institutioneel kapitaal aan, met koersniveaus rond de $4000 in zicht. Grote investeerders bouwen hun posities uit en volgen daarmee een strategie die doet denken aan MicroStrategy’s langetermijnbenadering van Bitcoin. Uit on-chain data blijkt dat ook binnen het Ethereum-ecosysteem steeds meer kapitaal structureel wordt ingezet.

Tegelijkertijd neemt de instroom in Ethereum ETF’s verder toe, wat het positieve momentum kracht bijzet. De markt reageert met hernieuwd vertrouwen, en beleggers speculeren op een mogelijke doorbraak richting eerdere piekniveaus van 2021. Daarmee lijkt Ethereum zich opnieuw te positioneren als de belangrijkste kandidaat voor structurele adoptie in een steeds serieuzere markt.

ETF-instroom en institutionele interesse

De hernieuwde instroom van kapitaal in spot Ethereum ETF’s is opvallend. Sinds de Amerikaanse goedkeuring in mei is het volume in deze fondsen gestaag gegroeid, maar de recente versnelling wijst op hernieuwd vertrouwen vanuit de markt. Volgens gegevens van Dune stroomde er in de afgelopen vijf dagen ruim 750 miljoen dollar aan nieuw kapitaal naar de verschillende ETH-fondsen.

Ook analisten van Bloomberg signaleren een toename in institutionele belangstelling. In hun meest recente rapport stellen ze dat meerdere vermogensbeheerders Ethereum nu opnemen in portefeuilles die eerder uitsluitend bestonden uit traditionele activa zoals aandelen en obligaties.

Whales kopen agressief bij

Naarmate het positieve sentiment rond Ethereum toeneemt, nemen ook directe aankopen door grote wallets zichtbaar toe. Meerdere grote adressen hebben recent aanzienlijke hoeveelheden ETH toegevoegd aan hun portefeuille, wat duidt op strategische accumulatie in aanloop naar aankomende netwerkveranderingen.

Een van die veranderingen is de Pectra upgrade, die later dit jaar wordt uitgerold. Deze netwerkupdate combineert meerdere technische verbeteringen binnen Ethereum en markeert een volgende stap in de schaalbaarheid en efficiëntie van het ecosysteem. De upgrade brengt onder meer:

Meer flexibiliteit voor validators, waaronder hogere staking-limieten per node

Vereenvoudigde transacties via slimme accounts (EIP‑7702)

Betere integratie met Layer 2-netwerken voor snellere en goedkopere interactie

Door deze aanpassingen wordt Ethereum beter uitgerust voor groeiend gebruik, zonder in te leveren op snelheid of veiligheid. Dat versterkt het beeld van Ethereum als een toekomstbestendige digitale infrastructuur.

Technische doorbraak in zicht?

De Ethereum koers beweegt inmiddels richting de grens van $4000. Technische analisten wijzen erop dat een doorbraak boven deze weerstand mogelijk de weg vrijmaakt naar het hoogste niveau sinds eind 2021. RSI-waarden laten zien dat er nog ruimte is voor verdere stijging, al waarschuwen sommigen voor mogelijke winstnemingen op de korte termijn.

Op het moment van schrijven handelt ETH rond de $3545. Mocht het momentum aanhouden, dan zou de psychologische grens van $4000 op korte termijn doorbroken kunnen worden. Daarboven ligt de weg open naar het volgende doel rond $4300, een niveau dat eerder als steun diende tijdens de bullrun van 2021.

