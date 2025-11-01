De wereld van meme coins is in korte tijd van euforie naar teleurstelling gegaan. Waar nog geen jaar geleden nieuwe tokens “als paddenstoelen uit de grond schoten”, lijkt het vuur nu gedoofd. De cijfers liegen er niet om, meer dan 13 miljoen nieuwe crypto meme tokens zijn gelanceerd in het afgelopen jaar, en gemiddeld verloren ze 90% van hun waarde.

Veel beleggers vragen zich af of dit het einde is van een tijdperk waarin humor, memes en internetcultuur miljarden aan marktkapitalisatie konden genereren. Of is dit juist een moment van stabilisatie voor een markt die te hard, te snel groeide?

De lucht loopt eruit en investeerders kijken toe

De hype rond meme coins, ooit het kloppend hart van crypto, is duidelijk aan het afkoelen. Volgens data van KAITO is het marktaandeel van deze coins gedaald van 20% eind 2024 naar slechts 2,5% in oktober 2025. Ook Google Trends laat een soortgelijk beeld zien. Waar de meme coin begin dit jaar nog wereldwijd tot de top van zoekopdrachten behoorde, is die interesse met meer dan 90% ingezakt.

Wowzers! Dogecoin is still hanging in there. Need the US Gov’t to open up asap for the liquidity to come in. We don’t want to see a capitulation here. Target: $1.00$doge pic.twitter.com/J3pMl4gxfS — Shan Specter (@Shan_Specter) October 30, 2025

Zelfs de grootheden Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB) hebben hun oude glorie niet kunnen herwinnen, ondanks de brede crypto rally van het voorjaar. De handel in meme tokens op netwerken zoals Solana, die vorig jaar nog goed was voor 60% van het handelsvolume, is inmiddels gehalveerd.

Overaanbod en uitputting

Het probleem is niet moeilijk te verklaren. De markt is simpelweg overspoeld. In twaalf maanden tijd zijn er miljoenen nieuwe tokens gelanceerd, vaak zonder enige toegevoegde waarde of uniek concept. Veel van deze projecten zijn door bots gemaakt, met minimale inspanning en maximale belofte.

Daarbovenop komen de vele ‘rug pulls’ en oplichtingspraktijken die de sector hebben veranderd. Nieuwe beleggers werden aangetrokken door virale memes en beloften van snelle winst, maar bleven vaak achter met waardeloze tokens. Het vertrouwen in het crypto meme segment kreeg zo een flinke deuk.

Een recent rapport van a16z bevestigt dat het segment kampt met structurele problemen. De sector is ongereguleerd en vaak gebaseerd op hype in plaats van productontwikkeling. In datzelfde rapport wordt ook benadrukt dat de cryptomarkt met nieuwe cryptomunten als geheel volwassener wordt, met meer duidelijkheid, infrastructuur en regelgeving.

Onder beleggers en analisten lopen de meningen sterk uiteen. Sommigen verklaren het tijdperk van de memecoins definitief voorbij. Zij zien het als een logisch gevolg van marktverzadiging en volwassenwording van crypto in het algemeen.

Anderen geloven juist dat dit de onderkant van de cyclus is. Volgens hen is de hype zo ver afgekoeld dat er ruimte ontstaat voor een heropleving. Ze wijzen op de historische veerkracht van cryptomunten. Elke keer dat de cryptomarkt werd afgeschreven, kwam er een nieuwe golf van innovatie en kapitaal. Een goed voorbeeld is de Europese Centrale Bank met de lancering van CBDC in 2029.

Een bekende analist vatte het kernachtig samen: “Meme coins gaan niet dood. Ze veranderen alleen van vorm. De volgende generatie zal slimmer zijn, met echte waarde achter de humor.”

Risico’s blijven groot – maar creëren ook kansen

Voorlopig blijft het investeren in dit segment riskant. Meme coins reageren extreem heftig op sentiment, influencers en sociale media. Een enkele virale post kan de koers verdubbelen, terwijl een negatieve trend de waarde in uren kan halveren.

Beleggers doen er daarom goed aan onderscheid te maken tussen hype projecten en de beste altcoins die iets blijvends proberen te bouwen. Volatiliteit hoort bij dit spel, maar een goed risicobeheer is essentieel om niet slachtoffer te worden van de volgende crash.

