De meme coin markt heeft plotseling een aanzienlijk verlies moeten accepteren. Grootheden zoals Dogecoin en Shiba Inu daalden beide al meer dan 10% in een week tijd. Waarom dalen memecoins tijdens deze volatiele periode van de cryptomarkt?

Meme coin markt verliest meer dan $15 miljard aan market cap

Recentelijk leek de meme coin markt in staat te zijn om aan populariteit te winnen. De market cap van deze markt steeg al snel voorbij de $80 miljard. Over de afgelopen dagen hebben er echter aanzienlijke verliezen plaatsgevonden binnen deze markt. Dit heeft er nu voor gezorgd dat de market cap richting de $67 miljard is gezakt. Over de afgelopen 24 uur heeft er een verlies van 4,18% plaatsgevonden en in een aantal dagen tijd is deze markt nu dus al meer dan $15 miljard van zijn waarde verloren.

Deze regelrechte crash lijkt nu ook terug te zien binnen de meme coin grootheden. De Dogecoin koers daalde over de afgelopen 7 dagen namelijk al meer dan 17% richting de $0,23. De Shiba Inu koers moest daarnaast ook genoegen nemen met een daling van maar liefst 11,2%. Ook de Pepe coin koers bleek een van de grotere verliezers te zijn. Pepe coin daalde met 16,8% richting de $0,00000938.

Deze daling van de meme coin markt vindt plaats in een periode dat de bredere cryptomarkt de nodige volatiliteit ervaart. Het is om deze reden geen verrassing te noemen dat de meme coin markt de grootste verliezen heeft moeten incasseren.

Meme coins worden het harst getroffen

De meme coin markt staat namelijk bekend om zijn volatiliteit en reageert normaal gesproken heftiger op zowel opwaartse als neerwaartse trends. In dit geval heeft de hele markt dus verliezen moeten accepteren en waren het de memecoins die logischerwijs het hardste werden getroffen.

De verliezen van projecten zoals Dogecoin en Pepe coin zijn relatief gezien niet eens uitschieters te noemen. Een project zoals Solana daalde over de afgelopen 7 dagen namelijk al meer dan 18% terwijl ook de Ethereum koers al meer dan 12% van zijn waarde heeft moeten inleveren. Deze verliezen kunnen echter worden toegeschreven aan de slechte prestaties van Solana memecoins en Ethereum memecoins. Met name Solana is namelijk erg afhankelijk van de prestaties van zijn memecoins. Solana test nu steun bij de $206.

Hoe ziet toekomst eruit voor meme coin grootheden?

In het geval van Dogecoin, Shiba Inu en Pepe coin lijkt het erop dat investeerders nu begonnen zijn met de verkoop van hun fondsen. Recentelijk werd er bijvoorbeeld al $187,58 miljoen aan Dogecoin verkocht, terwijl er rond $34,1 miljoen aan Shiba werd verkocht en $11,4 miljoen aan Pepe coin. Het lijkt er dan ook op dat de meme coin fondsen als eerste verkocht worden door investeerders in deze negatieve fase van de cryptomarkt.

Het heeft ervoor gezorgd dat de Dogecoin koers nu steun kan vinden bij zijn 100-daagse EMA van $0,226. Standhouden boven dit niveau lijkt nu cruciaal te zijn om verdere verliezen te voorkomen. Mocht dit niet gebeuren, dan moet er rekening gehouden worden met een verdere daling die de koers zo snel richting de $0,21 en misschien zelfs richting de $0,20 brengt.

Voor Shiba Inu ziet de nabije toekomst er nu niet optimistisch uit. De koers is namelijk onder al zijn EMA’s gezakt. Ook de RSI wijst nu op sterke verkoopdruk, een teken dat de nabije toekomst voor Shiba Inu erg zorgwekkend is. Pepe coin lijkt een soortgelijk beeld af te geven als Shiba Inu.

De nabije toekomst voor deze projecten lijkt erop dit moment dus niet optimistisch uit te zien en dit kan er mede te maken hebben met hun gebrek aan utility. Ondanks dat een grootheid zoals Dogecoin tegenwoordig nog altijd kan rekenen op de nodige populariteit, heeft het een belangrijk gebrek: echte utility. Het is dan ook geen verrassing dat het nu de memecoins met echte utility zijn die indruk maken binnen de cryptomarkt. Een voorbeeld van een dergelijke meme coin is Pepenode, een van de beste nieuwe meme coins van 2025.

