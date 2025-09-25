In de afgelopen 48 uur is er meer dan $315 miljoen aan SOL tokens opgekocht, voornamelijk door grote whales en institutionele partijen. Deze sterke instroom heeft de Solana koers rond $208 gehouden, ondanks een verlies van circa 16% in de afgelopen week. Op maandbasis staat Solana nog steeds 10% hoger. De vraag is of dit voldoende kracht geeft om het volgende SOL weerstandsniveau te doorbreken.

Solana koers blijft gesteund door whale activiteit

Blockchain data laat zien dat short-term paniekverkopen de recente koersdaling veroorzaakten. Kleine investeerders dumpten hun SOL tokens snel, maar de whales kochten dit aanbod vrijwel volledig op. Het ging in totaal om ongeveer 1,5 miljoen SOL, wat de markt een stevige bodem gaf.

Deze koopactiviteit wijst erop dat grote marktpartijen Solana blijven zien als een langetermijnpositie. Voor retail investeerders geeft dit vaak vertrouwen dat de Solana koers bij scherpe schommelingen stand kan houden.

Technische analyse bevestigt de huidige SOL structuur

Op de 4-uurs koersgrafiek beweegt Solana nog steeds binnen een stijgend kanaal. Dit patroon is de afgelopen drie maanden meerdere keren getest. De recente dip raakte opnieuw de onderkant van dit kanaal, waardoor de technische structuur intact blijft.

Daarnaast staat de Relative Strength Index (RSI) in de oversoldzone. Dit betekent dat de verkoopdruk tijdelijk te sterk was, iets wat vaak duidt op een mogelijke ommekeer. In eerdere situaties volgde na zo’n signaal regelmatig een herstelbeweging.

Belangrijke niveaus voor de Solana koers

Voor de korte termijn is $206 de steun die in de gaten moet worden gehouden. Zolang de Solana koers daarboven blijft, hebben de bulls de overhand. De eerstvolgende weerstandszone voor SOL ligt tussen $214 en $221. Een doorbraak boven dit gebied opent de weg richting ongeveer $232.

Als de SOL koers toch onder $206 zakt, kan de $200 prijszone opnieuw getest worden. Daarmee verzwakt de opwaartse structuur en krijgen de bears tijdelijk de controle.

Grote SOL aankopen beperken neerwaarts risico

De omvangrijke SOL aankopen door whales hebben de neerwaartse risico’s beperkt. In eerdere correcties zonder zulke koopkracht viel Solana sneller terug. Dit keer lijkt de markt meer balans te hebben gevonden.

De combinatie van technische signalen en recente instroom laat zien dat de Solana koers dicht bij een belangrijk kantelpunt staat. Het verloop rond de steun- en weerstandsniveaus zal bepalen of de volgende koersbeweging omhoog of omlaag uitvalt.

