De rol van institutionele partijen binnen de crypto markt wordt steeds dominanter en een naam blijft voorop staan, namelijk Michael Saylor. Met zijn bedrijf Strategy (voorheen MicroStrategy) blijft hij Bitcoin accumuleren. Inmiddels bezit het bedrijf maar liefst 762.099 BTC, goed voor ongeveer 3,6% van de totale circulerende voorraad.

Strategy has acquired 1,031 BTC for ~$76.6 million at ~$74,326 per bitcoin. As of 3/22/2026, we hodl 762,099 $BTC acquired for ~$57.69 billion at ~$75,694 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/SELVmAz9WA — Michael Saylor (@saylor) March 23, 2026

Voor crypto investeerders is dit geen klein detail, maar een signaal dat de Bitcoin koers op langere termijn kan ondersteunen.

Strategy blijft Bitcoin kopen tijdens dip

Waar veel retail beleggers onzeker worden tijdens correcties, doet Strategy juist het tegenovergestelde. Het bedrijf blijft kopen, ook wanneer de Bitcoin koers onder druk staat. Dit gedrag is typisch voor Bitcoin whales, partijen met veel vermogen die gebruik maken van dips om hun positie te vergroten.

Door continue Bitcoin van de markt te halen, wordt de beschikbare supply op exchanges verkleind. Dit staat bekend als supply shock. Minder aanbod in combinatie met stijgende vraag zorgt voor een stijgende koers op de lange termijn.

De strategie van Saylor is gebaseerd op de overtuiging dat Bitcoin dient als digitaal goud. In plaats van cash aan te houden, kiest Strategy ervoor om zijn treasury grotendeels in BTC te alloceren. Dit maakt het bedrijf een van de grootste Bitcoin treasury partij ter wereld.

3,6% van alle Bitcoin in handen van een partij

Dat Strategy nu 3,6% van alle Bitcoin bezit, is een opvallend gegeven. Bitcoin staat bekend om zijn decentrale karakter, maar tegelijkertijd zien we een toenemende concentratie van supply bij grote partijen.

Voor de markt heeft dit twee belangrijke implicaties. Aan de ene kant zorgt het voor stabiliteit. Grote holders zoals Strategy verkopen niet snel en daardoor dient het als een soort bodem onder de markt. Aan de andere kant betekent het dat liquiditeit afneemt, wat de koers kan versterken zodra de vraag toeneemt.

Deze combinatie van lage supply en grote holders wordt vaak gezien in de beginfase van een nieuwe bull run.

Bernstein ziet enorme upside voor MSTR

De bullish case rondom Strategy wordt verder versterkt door analisten van Bernstein. Zij hebben een koersdoel van $450 afgegeven voor het MSTR aandeel, wat neerkomt op een stijging van +226%.

Deze verwachting is gebaseerd op de blootstelling van het bedrijf aan Bitcoin. Omdat Strategy in feite dient als een leveraged play op BTC, profiteert het aandeel wanneer de Bitcoin koers stijgt.

LATEST: 📈 Bernstein says Bitcoin has bottomed and sees 226% upside for Strategy, keeping a $450 price target for MSTR and a $150,000 year-end Bitcoin forecast. pic.twitter.com/5sQilzxZVZ — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) March 24, 2026

Voor beleggers betekent dit dat institutioneel kapitaal indirect blijft instromen in Bitcoin via beursgenoteerde bedrijven. Dit vergroot de legitimiteit van BTC als asset class en trekt nieuwe investeerders aan.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

De accumulatie door Strategy dient als support voor de Bitcoin koers. Het laat zien dat grote partijen vertrouwen hebben in de lange termijn waarde van BTC, zelfs tijdens periodes van volatiliteit.

Daarnaast versterkt het de narrative van Bitcoin als schaars digitaal bezit. Met een vaste supply van 21 miljoen Bitcoins en steeds meer BTC die wordt gehold door lange termijn holders, neemt de kans op een supply squeeze toe.

Voor traders en investeerders is dit een belangrijk signaal. Waar de korte termijn prijsactie onzeker kan zijn, wijzen deze fundamentele ontwikkelingen op een bullish lange termijn trend.

De combinatie van institutionele accumulatie, afnemende supply en innovatie binnen het ecosysteem maakt duidelijk dat Bitcoin nog altijd centraal staat binnen de crypto markt.