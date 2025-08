Wat gebeurt er met de Bitcoin koers als een enkele onderneming stilaan een enorm deel van alle beschikbare Bitcoin in handen krijgt? Die vraag is relevanter dan ooit, nu Michael Saylor in een recent interview suggereerde dat zijn bedrijf Strategy uiteindelijk mogelijk richting de 1,5 miljoen BTC gaat – een positie die, tegen huidige prijzen, meer dan $100 miljard waard zou zijn.

Gaat Bitcoin stijgen door deze aanpak?

Volgens Michael Saylor wil Strategy $100 miljard investeren in BTC

Michael Saylor doet het weer. In een recent interview met CNBC onthulde de Executive Chairman van Strategy dat zijn bedrijf op termijn mogelijk tot 1,5 miljoen Bitcoin wil aanhouden. Op basis van de huidige waardes is dit een investering van ruim $100 miljard. Daarmee zou Strategy in theorie tussen de 3% en 7% van alle ooit beschikbare BTC bezitten. Saylor denkt niet alles te krijgen, maar vindt de range niet onrealistisch.

Hoewel Michael Saylor geen exacte tijdshorizon noemt voor het behalen van de beoogde 1,5 miljoen BTC, is duidelijk dat het om een meerjarige strategie gaat. Volgens hem is het geen doel dat je morgen bereikt, maar een traject waarin Strategy geleidelijk groeit naar een positie waarin het tussen de 3% en 7% van het totale Bitcoin aanbod in handen heeft.

De snelheid waarmee dat gebeurt, hangt af van marktomstandigheden, kapitaaltoegang en hoe de bredere institutionele markt zich ontwikkelt. Het is dus minder een sprint dan een structurele verschuiving, met als doel Bitcoin definitief te verankeren in het hart van de bedrijfsbalans.

Bitcoin als digitaal kapitaal volgens Michael Saylor

Strategy koopt voortdurend Bitcoin en financiert dit deels via de uitgifte van preferente aandelen. Dit biedt beleggers stabiliteit en rendement, terwijl het bedrijf zijn BTC positie verder uitbreidt. De recentste aandelenuitgifte, oorspronkelijk gepland voor $500 miljoen, werd uiteindelijk opgehoogd naar $2,5 miljard vanwege overweldigende vraag. Het werd meteen de grootste publieke kapitaalronde van het jaar.

Volgens Michael Saylor is Bitcoin geen speculatief middel meer, maar het fundament van een nieuwe bedrijfsstructuur. Hij ziet BTC als digitaal kapitaal dat uiteindelijk traditionele waardeopslag zoals vastgoed, goud en aandelenportefeuilles zal vervangen.

Strategy en andere bedrijven zorgen voor wereldwijde golf van Bitcoin treasuries

Strategy is inmiddels de grootste zakelijke BTC houder met 628.791 Bitcoin, goed voor zo’n 3% van het maximale aanbod. Toch blijft Michael Saylor niet alleen aan de top. Het aantal beursgenoteerde bedrijven dat Bitcoin op de balans zet is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld: van 60 naar 160.

Nieuwe namen zoals MetaPlanet (Japan), Smarter Web (VS), Capital B (Frankrijk) en Pompliano’s 21 stappen nu ook in. Coinbase voegde in Q2 nog eens 2509 BTC toe en versloeg daarmee Tesla in de ranglijst van grootste corporate hodlers.

Wat betekent het plan van Strategy voor de Bitcoin koers?

Momenteel staat de Bitcoin koers op $113.538,43, maar wat is de Bitcoin koers verwachting? Gaat Bitcoin stijgen door het plan van Strategy? Als Strategy de komende jaren stapsgewijs richting 1,5 miljoen BTC beweegt, betekent dat een constante koopdruk op de markt. Gezien de beperkte beschikbaarheid van liquiditeit op exchanges en het dalende aanbod door halveringen en lange termijnstaking, zou dit een aanzienlijke impact kunnen hebben op de Bitcoin koers. Niet alleen door directe aankopen, maar vooral door het sentiment dat zulke institutionele commitment met zich meebrengt.

Is het plan van Strategy haalbaar en wat zijn de risico’s?

Een investering van $100 miljard klinkt astronomisch, maar Strategy bewijst al jaren dat het kapitaal kan aantrekken als er vertrouwen is in het plan. Toch zijn er risico’s. Grootschalige Bitcoin aankopen kunnen op termijn ook politieke of regelgevende reacties uitlokken.

Bovendien brengt zo’n geconcentreerde positie in één activaklasse logischerwijs een hoge mate van volatiliteit met zich mee, zelfs als die onder de vlag van “digitale schatkist” wordt gepresenteerd.

Gaat Bitcoin stijgen?

Zolang Strategy zijn strategie blijft uitvoeren en andere partijen volgen, blijft er druk naar boven op de Bitcoin koers. De komende kwartalen worden heel belangrijk. Lukt het om nieuwe tranches BTC te vergaren zonder de markt te verstoren en gaat Bitcoin stijgen? Of zien we eerder profit taking en een terugval richting lagere ranges?

Een ding is zeker: met Michael Saylor en Strategy aan het roer wordt Bitcoin opnieuw het middelpunt van institutionele aandacht. En dat kan de Bitcoin koers, vooral op de middellange termijn, flink ondersteunen.

