Saylor herhaalt Bitcoin voorspelling op Strategy World 2026

Michael Saylor, voorzitter van Strategy (voorheen MicroStrategy), is deze week een van de hoofdsprekers op Strategy World 2026 in Orlando. Het evenement loopt van 23 tot 26 februari en bevat een speciaal Bitcoin for Corporations programma. Zijn boodschap is onveranderd: de Bitcoin koers gaat op termijn alles verslaan.

🚨 MICHAEL SAYLOR LIVE FROM STRATEGY WORLD: “BITCOIN IS THE ONLY ASSET OUTPERFORMING THE S&P WORTH THE TROUBLE” “DOWN 45% SINCE ATH, JUST WAIT 10 YEARS YOU’LL BE FINE” pic.twitter.com/7euYEEvBaH — Coin Bureau (@coinbureau) February 25, 2026

In een recent interview op CNBC zei Saylor dat hij verwacht dat Bitcoin twee tot drie keer beter presteert dan de S&P 500 in de komende vier tot acht jaar. Hij weigerde een korte termijn Bitcoin voorspelling te doen, maar voegde toe: “Dat is het enige wat we moeten weten.” Dit Bitcoin nieuws komt op een moment dat de koers rond $63.000 staat, zo’n 50% onder de piek van $126.210 uit oktober 2025.

Strategy doet 100e Bitcoin aankoop ondanks verliezen

Strategy bereikte op 22 februari 2026 een bijzondere mijlpaal: de 100e Bitcoin aankoop. Het bedrijf kocht 592 BTC voor ongeveer $39,8 miljoen en bracht het totaal op 717.722 BTC. Saylor noemde het “The Orange Century” op X. De gemiddelde aankoopprijs van Strategy ligt op $76.020 per coin, wat betekent dat het bedrijf momenteel op circa $7 miljard aan ongerealiseerd verlies zit.

Belangrijke cijfers van Strategy’s Bitcoin treasury:

717.722 BTC in bezit, ruim 3,4% van het totale aanbod

in bezit, ruim 3,4% van het totale aanbod $54,56 miljard totaal geinvesteerd

totaal geinvesteerd 100 aankopen sinds augustus 2020

sinds augustus 2020 $12,4 miljard nettoverlies gerapporteerd in Q4 2025

Toch zegt Saylor dat verkopen geen optie is. Hij stelde dat Strategy elk kwartaal BTC blijft kopen en dat de balans geen kredietrisico kent. CEO Phong Le voegde toe dat de schulden pas onder druk komen als Bitcoin naar $8.000 zou dalen en daar vijf tot zes jaar zou blijven.

Wat gaat Bitcoin doen in 2026 en verder?

De Bitcoin koers is 45% gedaald sinds de top van oktober 2025. Spot Bitcoin ETF’s hebben zes weken op rij netto uitstroom gezien en de Fear & Greed Index staat op 11 (extreme angst). Toch wijst de Bitcoin technische analyse van meerdere analisten op mogelijke bodemvorming. De RSI ten opzichte van goud staat op het laagste niveau ooit, wat historisch samenviel met het begin van jarenlange stijgingen.

Voor wie wil weten wat gaat Bitcoin doen op langere termijn: Standard Chartered verlaagde recent het koersdoel maar handhaaft een positieve langetermijnvisie. Saylor vergelijkt Bitcoin met Amazon en Apple en zegt dat de markt uiteindelijk tot consensus komt. De crypto verwachting hangt af van macro omstandigheden, institutionele adoptie en of ETF stromen herstellen.

Bitcoin Hyper bouwt verder aan het BTC ecosysteem

Terwijl beleggers wachten op herstel van de Bitcoin koers, groeit het Bitcoin ecosysteem verder. Bitcoin Hyper ($HYPER) bouwt aan de eerste Bitcoin Layer 2 met smart contract functionaliteit. Het project haalde meer dan $31,5 miljoen op in de presale en maakt snelle, goedkope transacties mogelijk bovenop Bitcoin via de Solana Virtual Machine.

Stakers verdienen tot 37% APY en de listing op crypto exchanges staat gepland voor Q1 2026. Voor beleggers die geloven in de langetermijnvisie van Saylor kan $HYPER een manier zijn om extra blootstelling aan het Bitcoin ecosysteem op te bouwen.

