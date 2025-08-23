Michael Saylor voorspelt: Bitcoin koers naar $21 miljoen in 21 jaar

De bekende zakenman en Bitcoin visionair Michael Saylor heef zijn Bitcoin verwachting nog eens opgehoogd. In een bijzondere speech gaf hij onlangs aan dat de Bitcoin koers in 2046 weleens $21 miljoen zou kunnen zijn. Luchtfietserij, of kan de BTC koers echt zo hoog stijgen?

Michael Saylor spreekt Bitcoin verwachting uit

Een kleine maand geleden was Michael Saylor te gast als keynote speaker op een grote Bitcoin conferentie in Praag. Mocht het zijn doel zijn geweest om de meest spraakmakende gast te worden, dan is het de topman van Strategy (voorheen MicroStrategy) goed gelukt: zijn ´power of 21´ speech deed immers het nodige stof opwaaien.

In zijn speech doet Saylor namelijk de boude uitspraak dat hij verwacht dat over 21 jaar de BTC koers op $21 miljoen zal staan: “Ik denk dat we in 21 jaar naar $21 miljoen gaan. Het is een zeer bijzondere tijd voor het netwerk. Misschien wel het enige moment waarop je 21 jaar vooruit kunt kijken en $21 miljoen ziet staan.”

Van veel andere sprekers hadden we een dergelijke uitspraak niet al te zwaar genomen, maar Michael Saylor vormt wel een uitzondering. De Amerikaanse zakenman geldt als een pionier en een visionair op het gebied van Bitcoin. In 1989 richtte hij MicroStrategy op, waarmee hij zich in eerste instantie richtte op (data)software voor bedrijven. Met de doorbraak van Bitcoin veranderde hij MicroStrategy echter in een treasury company. Met het bedrijf haalt hij geld op onder institutionele investeerders om Bitcoin te kopen.

Strategy is inmiddels uitgegroeid tot de grootste Bitcoin bezitter ter wereld: het bedrijf heeft 629.000 tokens, goed voor zo’n $70 miljard.

De tactiek van MicroStrategy is tokens vast te houden, vanuit de Bitcoin verwachting dat de koers zal blijven stijgen. Hierdoor stijgt de waarde van het bedrijf automatisch mee, wat nieuwe investeerders aan zal blijven trekken.

Redenen voor Bullish Bitcoin koers verwachting

In zijn keynote speech geeft Michael Saylor de nodige redenen waarom hij zo’n bullish positie op Bitcoin inneemt. Zo is onder meer president Trump een zegen gebleken voor de cryptomarkt, aldus Saylor: “We hebben misschien wel een pro-Bitcoin president, maar we hadden nooit gedacht dat er een strategische Bitcoin reserve zou komen. We hadden nooit gedacht dat de president van de VS de Bitcoin supermacht van de wereld wil maken. Dit is een geweldige ontwikkeling.”

In de afgelopen 11 maanden, sinds het aantreden van Trump, zijn dan ook “buitengewone” dingen gebeurt, zo benadrukt Saylor: ” het Witte Huis omarmt Bitcoin, wij hadden hier nooit op gerekend.”

$21 million in 21 years — Michael Saylor (@saylor) June 21, 2025

De gevolgen voor de lange termijn zijn volgens Saylor dan ook groot. Nieuwe wetten en regels op het gebied van crypto, zoals de Genius Act, de Digital Asset Market Clarity Act en de Bitcoin act ondersteunen, evenals het Europese MiCAR, de Bitcoin koers. Bovendien zorgt deze reglementaire duidelijkheid voor vertrouwen onder institutionele investeerders.

Michael Saylor benadrukt hoe belangrijk de huidige ontwikkelingen zijn. “Bitcoin is vrijheid” benadrukt hij, waarna hij een parallel trekt met andere historische gebeurtenissen zoals de uitvinding van elektriciteit en de Amerikaanse revolutie. Hiermee wil hij aangeven dat de impact van Bitcoin naar zijn verwachting veel groter zal zijn dan wat de meeste mensen vermoeden.

De nieuwe Bitcoin verwachting is een flinke stijging ten opzichte van zijn eerdere voorspellingen van de Bitcoin koers. In 2024 gaf hij een keynote speech in Nashville waarin hij betoogde dat Bitcoin in 2045 $13 miljoen zou halen.

Uitdagingen voor de Bitcoin koers

Ondanks de bullish Bitcoin koers verwachting van Michael Saylor heeft de grote token nog wel wat hindernissen te overwinnen. Een blijvend probleem is dat Bitcoin alleen functioneel is als waardeopslag (´digitaal goud´) en nauwelijks gebruikt wordt voor betalingen of de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties.

Dit komt onder meer terug in de TVL (Total Value Locked), dat is als een belangrijke graadmeter voor het daadwerkelijke gebruik van een blockchain geldt. Hier heeft Ethereum overduidelijk het grootste marktaandeel (59%), terwijl Bitcoin maar wat in de marge sukkelt.

Bitcoin kent bovendien flinke schaalbaarheidsproblemen. Zo kan het netwerk slechts 7 transacties per seconde verwerken. Een ander probleem dat de Bitcoin koers kan verwachten is een gebrek aan liquiditeit op de crypto exchanges. Grote opkopers als Strategy zorgen voor een schaarste op de markt, en Bitcoin miners kunnen hier niet tegenop – ook aangezien de beperkte Bitcoin mijnen uitgeput beginnen te raken.

Een deel van deze problemen kan worden opgelost door middel van een Layer 2 platform op Bitcoin. Hier wordt gelukkig al hard aan gewerkt door het Bitcoin Hyper project. Slimme developers zijn bezig met de ontwikkeling van een rollup model, dat ervoor moet zorgen dat er meer transacties per seconde mogelijk zijn op het Bitcoin netwerk en dat de kosten laag blijven.

Dit moet ook de ontwikkeling van gedecentraliseerde apps op Bitcoin ondersteunen, wat uiteindelijk ook het gebruik van de token moet vergroten.

