Zowel Peter Thiel als Michael Saylor hebben een grote invloed binnen de wereld van de crypto investeringen. Zij staan beiden bekend om hun investeringen in digitale tokens, maar kiezen daarbij een compleet andere strategie. Waar Saylor voor Bitcoin gaat, kiest Thiel voor Ethereum aankopen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de beide zakenmannen in deze crypto strijd?

Peter Thiel: Ethereum crypto investeringen

De Duits-Amerikaanse zakenman Peter Thiel is het best bekend als mede-oprichter van PayPal, maar was ook de eerste investeerder in Facebook en oprichter van Clarium Capital en Palantir. Hij is bullish op Ethereum, maar stapt niet in bij de token zelf of ETF producten. In plaats daarvan doet hij crypto investeringen in Ethereum gerelateerde bedrijven.

Thiel heeft zijn opgebouwde vermogen onder meer aangewend om te investeren in bedrijven als ETHZilla en BitMine Immersion. Beiden bedrijven zetten onder meer in op Ethereum treasury. BitMine bijvoorbeeld beschikt over meer dan $6,6 miljard aan ETH.

Thiel heeft bewust gekozen voor Ethereum investeringen, aangezien dit de blockchain is waar veel nieuwe financiële infrastructuur ontwikkeld en gelanceerd wordt. Dit geeft, in de visie van Thiel, Ethereum meer mogelijkheden op de lange termijn dan Bitcoin, dat gebruik maakt van een store-of-value model.

Michael Saylor blijft bullish op Bitcoin

Michael Saylor is in veel opzichten de tegenhanger van Thiel. De voorman van Strategy, voorheen MicroStrategy, is bijzonder bullish op Bitcoin. In 2020 besloot hij dat zijn onderneming zich niet langer zou richten op bedrijfssoftware en ‘business intelligence’, maar dat het verder zou gaan als Bitcoin treasury.

De strategie van Strategy is aanvallend: het bedrijf haalt onder investeerders geld op, en investeert dit vervolgens in Bitcoin. Stijgt Bitcoin in koers, dan stijgt de waarde van het bedrijf. Strategy verkoopt zelf geen Bitcoin, maar investeerders die hun rendement willen verzilveren kunnen hun aandeel verkopen en zo geld verdienen met crypto, zonder zelf tokens te kopen.

Strategy beschikt momenteel over 638.460 BTC, meer dan 3% van de totale voorraad. Daarmee heeft het bedrijf ook 64% van de ‘Crypto treasury’ markt in handen.

Saylor is van plan om door te gaan met zijn crypto investeringen. Tijdens een grote Bitcoin conferentie in Praag sprak hij als KOL (Key Opinion Leader) de verwachting uit dat de moeder aller cryptomunten in de komende 21 jaar kan groeien naar een koers van $21 miljoen.

Bitcoin of Ethereum, wie doet het beter?

De crypto investeringen hebben zowel Michael Saylor als Peter Thiel het nodige kapitaal opgeleverd. Beide manieren van investeren brengen voor- en nadelen met zich mee. Saylor gaat overduidelijk voor groei op de lange termijn, met tactische investeringen tijdens crypto dips. Daarbij staat accumulatie en balance-sheet strength voorop.

Crypto investeringen van Peter Thiel zijn ‘leniger’: hij stapt in kleinere ondernemingen met hogere potentiële returns dan alleen de Ethereum koers. Dit brengt wel wat meer risico met zich mee, omdat niet elk crypto bedrijf daadwerkelijk van de grond zal komen.

Kijken we naar de koersen van beide tokens, dan ontlopen beide crypto’s elkaar qua groei weinig. Bitcoin steeg over de afgelopen 5 jaar gezien met 1010%, de Ethereum koers groeide met 1100%. Vanaf de geboorte van de crypto’s heeft Bitcoin wel beter gepresteerd dan Ethereum (een all-time groei van 1.060.000% tegenover 160.203%), maar toen deden beide heren nog geen crypto investeringen.

Crypto investeringen voor de toekomst

Welke token in de toekomst beter zal gaan presteren, is nog niet duidelijk. Bitcoin kent steeds meer institutionele adoptie en lijkt net zoals goud een interessante ‘hedge’ te vormen tegen economische problemen. Hierdoor leggen steeds meer overheden, banken en bedrijven een Bitcoin voorraad aan. Bitcoin treasury bedrijven zoals die van Michael Saylor zorgen eveneens voor schaarste.

Ethereum zal haar groei met name kennen door het toenemende gebruik van de chain voor allerlei gedecentraliseerde applicaties, nieuwe cryptomunten en tools. Dit zijn mogelijkheden die de verouderde Bitcoin chain niet of nauwelijks kent. Tegelijkertijd loopt Ethereum wel het risico ingehaald te worden door ‘Ethereum-killers’, bekende altcoins zoals Solana en Cardano.

Ook Bitcoin Hyper, dat met een Layer 2 voor Bitcoin de chain meer functionaliteit wil geven, is een bedreiging voor Ethereum. Dankzij deze L2 kan Bitcoin binnenkort namelijk functioneren met de snelheid van Solana, en wordt het ook mogelijk om dAPPs en tools te ontwikkelen voor de Bitcoin chain.

Hiermee kan Bitcoin ook op dit gebied een uitdager worden voor Ethereum.

