MicroStrategy is de leidende partij op het gebied van Bitcoin Treasury. In een recente tweet toont oprichter en visionair Michael Saylor de voorlopige resultaten van zijn gewaagde strategie. Wat mogen we, gezien de Bitcoin voorspelling van Saylor, van de Bitcoin koers verwachten?

Bitcoin Treasury van MicroStrategy

MicroStrategy is een Amerikaans bedrijf dat in 1989 werd opgericht door Michael Saylor. Het bedrijf richtte zich in eerste instantie op zakelijke software en cloudgebaseerde diensten. Sinds 2020 is de koers van het bedrijf echter gewijzigd en richt men zich (bijna) volledig op Bitcoin Treasury.

Het idee van een Bitcoin treasury onderneming is eenvoudig: het bedrijf koopt Bitcoin en houdt de tokens vast. Wanneer Bitcoin in waarde stijgt, stijgt de waarde van de bezittingen van het bedrijf. Aandelen van de Bitcoin Treasury onderneming stijgen zodoende ook in waarde. Investeerders kunnen speculeren op een stijgende Bitcoin koers door aandelen van MicroStrategy te kopen.

Bitcoin Treasury bedrijf MicroStrategy is veruit de grootste in deze business: zij beschikken inmiddels over meer dan $77 miljard aan Bitcoin. Ter vergelijking: dat is meer dan het BBP van landen als Costa Rica, Uruguay en Kameroen.

Our journey began with $0.25 billion in Bitcoin — and an immediate $0.04 billion unrealized loss. Today, we closed at a new all-time high: $77.4 billion in BTC NAV. pic.twitter.com/9k5VkAaG8p — Michael Saylor (@saylor) October 2, 2025

Momenteel beschikt MicroStrategy over 640.000 Bitcoin, oftewel 3,2% van de gehele voorraad. Het totale aantal Bitcoins in handen van publieke en private bedrijven is 1,32 miljoen (6,6% van de totale voorraad). 48% is in handen van de onderneming van Michael Saylor.

Andere bedrijven en zelfs overheden (zoals El Salvador en mogelijk binnenkort de VS) beginnen de Bitcoin Treasury strategie van MicroStrategy over te nemen. Na Strategy is MARA Holdings de grootste Bitcoin houder, met 52.477 tokens. El Salvador is hiermee vergeleken een ‘kleine speler’, met slechts 6338 BTC.

De Bitcoin rendementen van Michael Saylor

De (ongerealiseerde) rendementen die Michael Saylor met Bitcoin Treasury geleverd heeft zijn indrukwekkend te noemen. Het bedrijf heeft haar tokens aangekocht met een gemiddelde Bitcoin koers van $50.000. Dat wil zeggen dat de winst rond de 140% ligt, aangezien de Bitcoin koers momenteel rond de $120.000 ligt.

Michael Saylor heeft zijn eigen Bitcoin voorspellingen meerdere malen bijgesteld. Wat vaststaat is dat zijn bedrijf voorlopig geen Bitcoin zal verkopen: de ondernemer denkt namelijk dat de Bitcoin koers tot veel grotere hoogte zal gaan stijgen. In juli gaf hij de indrukwekkende speech ‘The Power of 21’ tijdens BTC Prague, waarmee hij de nodige interesse wist te wekken.

In deze speech doet hij namelijk de boude Bitcoin voorspelling dat de koers van de grote token binnen 21 jaar kan stijgen naar $21 miljoen. Verschillende pijlers, waaronder institutionele adoptie en een toenemend gebruik van de token, spelen een cruciale rol bij deze Bitcoin koers verwachting.

Zolang Bitcoin in waarde stijgt, zal MicroStrategy tokens blijven kopen en vasthouden.

Gevaren van Bitcoin Treasury bedrijven

Sommige analisten wijzen erop dat bedrijven als MicroStrategy niet alleen het voordeel van een stijgende Bitcoin koers met zich meedragen, maar ook voor risico’s en gevaren zorgen.

Bitcoin treasuries kopen immers tokens met de doelstelling deze vast te houden op de lange termijn. Andere belangrijke onderdelen van de Bitcoin infrastructuur, zoals crypto exchanges, houden zodoende minder toegang tot Bitcoin over. Dit kan de liquiditeit van de token in gevaar kan brengen.

Bovendien is een Bitcoin Treasury bedrijf zoals MicroStrategy min of meer het tegenovergestelde van de idealen van Satoshi Nakamoto, die zich met de oprichting van Bitcoin juist verzette tegen deze verregaande mate van centralisatie.

Aan de andere kant zorgt een dergelijke ‘supply squeeze’ zoals deze nu plaatsvindt er wel voor dat de Bitcoin koers stijgt. Sommige experts en analisten stellen daarom dat bedrijven als MicroStrategy er goed aan doen zich te richten op zaken als Bitcoin lending. Saylor’s bedrijf zou dan tokens uitlenen aan exchanges, die vervolgens crypto verkopen aan kleine traders. Het gevaar van bubbelvorming is op deze manier echter wel immens.

