De crypto Fear & Greed Index zakte naar 6 op 100 — diep in Extreme Fear. Bitcoin stond zwaar onder druk. Altcoins verloren in hoog tempo waarde. Vrijwel elke presale op de markt had moeite om zelfs maar de helft van de beoogde allocatie op te halen.

En toch gebeurde er iets opvallends. Midden in dit negatieve marktsentiment verkocht qONE zijn volledige token sale van 950.000 dollar uit — in minder dan 24 uur.

Tijdens het slechtste marktsentiment van 2026 was er ruim 13 miljoen dollar aan vraag voor slechts 560.000 dollar aan beschikbare allocatie. Kook Capital, een bekende partij binnen crypto-investeringen, repostte de uitverkochte sale en noemde deze “extreem bullish”, met daarbij de opmerking:

“De quantumdreiging is reëel en wij werken graag samen met de beste partijen in deze sector.”

Met de presale afgerond staat nu de Token Generation Event (TGE) voor de deur. qONE zal binnenkort live gaan op Hyperliquid. Voor investeerders die de presale hebben gemist, kan dit de eerste — en mogelijk laatste — kans zijn om vroeg in te stappen.

Wat een sellout tijdens Extreme Fear je vertelt

Bullmarktpresales die uitverkopen zeggen weinig. Wanneer de markt groen kleurt, koopt iedereen alles. Maar wanneer de Fear & Greed Index op 6 staat — praktisch het laagste punt — en een token alsnog volledig uitverkoopt, wijst dat op overtuiging.

qlabs under $100k from selling out the $qone sale in the worst market possible 😂 extremely bullish the quantum threat is real and i’m happy to be partnered with the best in the sector 🤝🤝 https://t.co/1CLOuHfW8G pic.twitter.com/Vu5pD3SPFl — kook 🏝️ (@KookCapitalLLC) February 7, 2026

Deze kopers joegen geen FOMO na. Ze onderschreven een duidelijke thesis: dat quantum computing een reële en nabije bedreiging vormt voor meer dan 4 biljoen dollar aan crypto-assets, en dat qONE op dit moment de enige gepatenteerde, live en daadwerkelijk gebruikte oplossing biedt.

qONE wordt ondersteund door 01 Quantum Inc. (TSXV: ONE), een beursgenoteerd cybersecuritybedrijf. Het project beschikt over twee Amerikaanse patenten en gebruikt NIST-goedgekeurde IronCAP-encryptie. Tot de enterprise-klanten behoren onder meer Hitachi, PwC en Thales. Daarnaast staat een voormalig EU-parlementariër aan het hoofd van het bedrijf.

Dit zijn precies de fundamenten die investeerders aantrekken die zich weinig aantrekken van sentiment-indicatoren, omdat de onderliggende technologie voor hen zwaarder weegt.

TGE is aanstaande — dit gebeurt er precies

De Token Generation Event staat gepland 24 tot 48 uur nadat de token sale is gesloten. Dat betekent dat qONE elk moment kan worden uitgegeven op Hyperliquid’s HyperEVM.

Dit kun je verwachten:

Handelsplatform: Hyperliquid (Hypercore). Extra handelsplatformen kunnen via officiële kanalen worden aangekondigd.

Token claimen: Na de TGE. Verbind je wallet op de officiële claimpagina, autoriseer elke tier afzonderlijk en claim je tokens. Een kleine hoeveelheid HYPE is nodig voor gas fees op HyperEVM.

Public round-kopers: 100 procent van de tokens komt vrij bij TGE. Geen cliff, geen vesting. Direct verhandelbaar.

Community round-kopers: 15 procent komt vrij bij TGE. De resterende 85 procent vest lineair over 12 maanden.

Hypio NFT-airdrophouders: Geen vesting. Tokens worden direct naar de wallets gestuurd die tijdens de sale hebben gereserveerd.

Hoe koop je qONE bij TGE op Hyperliquid?

Zodra de TGE live is en qONE verhandelbaar wordt op Hyperliquid, verloopt het aankoopproces als volgt:

Ga naar app.hyperliquid.xyz en verbind je wallet via MetaMask of WalletConnect. Activeer trading door de walletprompt te ondertekenen. Stort funds op je Hyperliquid-platformsaldo. Trading gebeurt vanuit dit saldo, niet rechtstreeks vanuit je wallet. Zoek qONE, plaats je order en voer deze uit.

Heb je al qONE op HyperEVM vanuit de presale, dan kun je deze via de in-app bridge overzetten naar Hyperliquid. Na bevestiging en betaling van een kleine hoeveelheid HYPE verschijnt het saldo op je platformaccount en is het direct verhandelbaar.

Waarom de marktprijs qONE kan herwaarderen

De presaleprijzen lagen op 0,008 dollar voor de community-ronde en $0,01 voor de public-ronde, goed voor een fully diluted valuation van 8 tot 10 miljoen dollar. Tegelijkertijd bleef een groot deel van de vraag ongevuld: 13 miljoen dollar aan interesse kon niet worden toegewezen.

Bij de TGE komt die niet ingevulde vraag samen met een vaste token supply van 1 miljard, zonder inflatie. Daarbovenop groeit de markt voor post-quantum cryptografie met een CAGR van 44,2 procent en mikt qLABS op 20 miljard dollar aan beveiligde assets tegen 2028.

Gecombineerd met de beursgenoteerde backing van 01 Quantum Inc. wijst alles erop dat de markt qONE opnieuw kan gaan waarderen zodra de token vrij verhandelbaar is. De enige open vraag is of je bij de TGE instapt — of opnieuw vanaf de zijlijn toekijkt.

