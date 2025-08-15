De staat New York werkt aan een wetsvoorstel dat een heffing van 0,2 procent oplegt op de verkoop en overdracht van digitale activa, waaronder crypto en NFT’s.

Het voorstel, ingediend door Assemblymember Phil Steck als A8966, verwijst de opbrengsten naar uitbreiding van verslavingspreventie en interventie op scholen in Upstate New York.

Het document ligt sinds 13 augustus 2025 bij de commissie Ways and Means. Bij goedkeuring gaat de maatregel in op 1 september 2025.

Wat staat er precies in het voorstel

Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe accijns op transacties met digitale activa. Deze maatregel moet niet alleen extra inkomsten genereren, maar ook bijdragen aan maatschappelijke programma’s. De kernpunten van het voorstel zijn als volgt:

Een heffing van 0,2 procent op transacties met digitale activa, inclusief verkoop en overdracht.

De verantwoordelijkheid voor afdracht ligt bij de partij die de verkoop of overdracht uitvoert.

De term ‘digitale activa’ omvat zowel cryptoactiva als non fungible tokens (NFT’s).

Opbrengsten worden toegewezen aan programma’s voor verslavingspreventie en interventie op scholen in Upstate New York.

De nieuwe belasting richt zich uitsluitend op transacties en vormt een aanvulling op bestaande regels. Het gaat dus niet om een vermogenswinstbelasting, maar om een extra kostenlaag op het moment dat een transactie wordt uitgevoerd.

Gevolgen voor handel en investeerders

Een vaste heffing per transactie beïnvloedt direct de totale kosten. Marktmakers en professionele partijen rekenen hogere frictie mee in spreads en orderrouting, het proces waarbij orders automatisch naar de beurs met de beste prijs of liquiditeit worden gestuurd. Voor particuliere handelaren stijgt de drempel voor frequente transacties, vooral bij kleinere tickets waar de vaste opslag relatief zwaar weegt.

Exchanges en brokers in New York moeten hun systemen aanpassen voor inning en afdracht. Dat vraagt om heldere identificatie van wie de transactie uitvoert, duidelijke kassabonregels en rapportage. Zelfbewaring en on chain transacties raken eveneens in beeld wanneer een overdracht plaatsvindt tussen twee partijen, wat extra aandacht vraagt voor adresherkomst en fee afhandeling.

Arbitrage tussen platforms krijgt extra ruis door de nieuwe kostenpost. Liquiditeit verschuift eerder naar venues, oftewel handelslocaties zoals beurzen of marktplaatsen, buiten de staat of naar handelsparen met lagere frictie in de totale keten van order tot settlement. Stablecoin gebruik voor betalingen binnen New York wordt minder aantrekkelijk op het moment dat elke overdracht een extra heffing meeneemt.

Context in New York New York behoort tot de meest actieve staten op het gebied van cryptoregelgeving. Eerder dit jaar lag er een initiatief om betalingen aan overheden met Bitcoin, Ether, Litecoin en Bitcoin Cash toe te staan, inclusief een mogelijke service fee. In de Senaat loopt parallel onderzoek via een voorgestelde taskforce die de bredere impact van digitale activa in kaart brengt. Het nieuwe voorstel voor een transactieheffing past in die bredere beweging richting formele inbedding en fiscale afbakening.

Wat betekent dit nu De tekst staat nog aan het begin van het wetstraject. De commissie Ways and Means behandelt het voorstel, daarna volgen stemmingen in beide kamers en een besluit van de gouverneur. Marktpartijen volgen vooral de uitwerking van definities, de rolverdeling bij inning en de reikwijdte voor on chain overdrachten. Die details bepalen de uiteindelijke impact op handelskosten en liquiditeit in de staat.

