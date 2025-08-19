De Solana koers zakte de afgelopen 24 uur met bijna 2% terug, maar is in de afgelopen maand met bijna 3% gestegen. Deze koersbeweging kwam tegelijk met een bredere correctie in de cryptomarkt. Toch laten on-chain cijfers zien dat grote investeerders geen massale verkopen doen en dat het aanbod van exchanges verdwijnt. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Solana koers en Coin Days Destroyed laten opvallende daling zien

Een belangrijke indicator is de Coin Days Destroyed (CDD). Deze meet hoeveel ‘coin days’ verdwijnen wanneer er tokens verplaatst worden. Hoe langer tokens worden gehold, hoe meer coin days ze opbouwen. Zodra ze verplaatst worden, worden deze dagen vernietigd.

De CDD stond op 16 augustus nog op 1,16 miljard. Een dag later daalde dit naar 161,79 miljoen, een terugval van 86%. Dit betekent dat vooral recent gekochte tokens zijn verplaatst, terwijl de oudere tokens ongemoeid bleven.

Een vergelijkbare beweging vond begin augustus plaats, toen de Solana koers eersst consolideerde, maar zich later snel herstelde. Zolang de CDD laag blijft, geeft dit aan dat de longterm holders hun tokens niet verkopen en hun handelsposities blijven holden.

Het aanbod op exchanges neemt duidelijk af

Ook de exchange data ondersteunt dit beeld. Tussen 14 en 16 augustus daalde het aantal Solana tokens op exchanges van 32,35 miljoen naar 31,23 miljoen. In diezelfde periode daalde de Solana koers van ongeveer $192 naar $185.

Normaal stijgen de voorraden op exchanges tijdens een prijscorrectie, omdat de traders dan tokens verkopen. In dit geval gebeurde het tegenovergestelde: meer dan 1,12 miljoen tokens werden juist van exchanges afgehaald, een daling van 3,46% in slechts twee dagen.

Dit suggereert dat investeerders tokens kopen in plaats van verkopen. Hoewel de exchange voorraden na 16 augustus licht stegen, liggen ze nog steeds rond de recente dieptepunten.

Belangrijke prijszones voor de Solana koers

Technisch gezien testte de Solana koers rond $183 een lokaal dieptepunt nadat een weerstand rond $190 niet doorbroken werd. De SOL prijs beweegt zich in de buurt van twee sterke steunzones bij $178 en $173.

Als deze zones standhouden, dan kan de Solana koers opnieuw richting het gebied tussen $189 en $199 bewegen. Daar bevindt zich nog altijd een stevige weerstand, die de afgelopen weken meermaals op de proef is gesteld. Een uitbraak boven $199 opent de deur naar de regio rond $209.

