De Solana koers beweegt op 20 februari 2026 rond de $84. Dat is een daling van meer dan 72% ten opzichte van het all time high van $293 uit november 2021. Sinds begin februari lukt het SOL niet om boven de $90 te sluiten. De vraag die veel beleggers bezighoudt: wat gaat Solana doen de komende weken?

De daling begon in oktober 2025, toen de bredere crypto markt instortte. SOL zakte van ruim $200 naar onder de $100 in januari 2026. Begin februari raakte de koers zelfs even de $68, het laagste punt in meer dan een jaar.

Solana nieuws – waarom SOL onder druk staat

Meerdere factoren drukken de Solana koers. Ten eerste is de algemene crypto verwachting negatief. Bitcoin handelt al maanden onder de $100.000 en altcoins zoals SOL worden daardoor extra hard geraakt.

Daarnaast laten on chain cijfers een gemengd beeld zien. Volgens data van DefiLlama daalde de total value locked (TVL) op Solana naar ongeveer $6,4 miljard. Dat is fors lager dan de piek van $12 miljard in september 2025. Ook de inkomsten uit apps op het netwerk daalden de afgelopen weken.

Er zijn echter ook positieve signalen. Solana domineert nog steeds in handelsvolume op gedecentraliseerde beurzen. Het wekelijkse DEX volume was begin februari meer dan $36 miljard, bijna het dubbele van Ethereum. Dat betekent dat gebruikers het netwerk actief blijven gebruiken, ondanks de koersdaling. Voor wie de beste altcoins zoekt, blijft Solana daarom interessant.

Solana voorspelling door Claude AI

Voor deze Solana voorspelling hebben we Claude AI gevraagd om de huidige situatie te analyseren. Op basis van technische en fundamentele data ziet het AI model drie mogelijke scenario’s voor de rest van 2026.

Scenario 1: Herstel richting $120 tot $150

Als Bitcoin herstelt boven de $85.000 en de Federal Reserve het rentebeleid versoepelt, kan SOL profiteren van een bredere marktdraai. Solana beweegt historisch gezien 1,5x sterker dan Bitcoin in stijgende markten. In dit scenario is een terugkeer naar $120 tot $150 realistisch.

Scenario 2: Zijwaartse beweging tussen $70 en $90

Als de macro omstandigheden niet veranderen, blijft SOL waarschijnlijk vastzitten in de huidige range. De weerstand ligt rond $88 tot $90 en de support op $78. Zonder een duidelijk signaal vanuit de markt kan deze fase maanden duren.

Scenario 3: Verdere daling naar $60

Bij aanhoudende uitstroom uit crypto ETF’s en een versterkte risk off stemming kan SOL terugvallen naar het $60 niveau. Dit zou samenvallen met het dieptepunt van begin februari.

De sleutel voor een uitbraak is volume. Zolang kopers niet terugkomen met overtuiging boven de $90, blijft het pad van de minste weerstand neerwaarts. Bekijk onze uitgebreide Solana verwachting voor meer analyse.

Bitcoin Hyper ($HYPER) als alternatief in een onzekere markt

Terwijl gevestigde coins zoals Solana worstelen, zoeken beleggers naar projecten met meer groeipotentieel. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een Layer 2 netwerk bovenop Bitcoin dat snellere transacties en lagere kosten mogelijk maakt via zero knowledge rollups.

De presale haalde inmiddels meer dan $31 miljoen op en biedt staking met een jaarlijks rendement van 37%. Voor beleggers die op zoek zijn naar welke crypto kopen in deze markt, biedt $HYPER een alternatief met een duidelijke use case in Bitcoin schaalbaarheid.

