OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT, komt met een nieuwe update voor de beroemde AI textbot. Met Pulse kunnen investeerders hulp krijgen bij crypto trading, mits zij over een ChatGPT Pro account beschikken. Wat doet de Pulse-update van OpenAI precies, en is dit iets wat ook jij moet gebruiken?

OpenAI lanceert Pulse op ChatGPT

Ontwikkelaar OpenAI is maar wat trots op Pulse, de nieuwe functie van OpenAI die afgelopen donderdag werd gelanceerd. Wanneer je beschikt over een pro account kun je deze functionaliteit gebruiken.

Het principe van Pulse is eenvoudig: jij geeft bij ChatGPT enkele zaken aan die jouw interesse hebben, zoals Bitcoin koersverwachtingen, goedkope vliegvakanties of voetbaluitslagen. De chatbot van OpenAI gebruikt deze informatie om elke ochtend een soort nieuwsoverzicht voor je klaar te zetten met alle ontwikkelingen, inclusief links, datasets en meer.

Now in preview: ChatGPT Pulse This is a new experience where ChatGPT can proactively deliver personalized daily updates from your chats, feedback, and connected apps like your calendar. Rolling out to Pro users on mobile today. pic.twitter.com/tWqdUIjNn3 — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2025

Wanneer je ChatGPT toestemming geeft kan Pulse ook jouw eerdere gesprekken met de chatbot gebruiken om informatie te vinden die voor jouw dagelijkse overzicht interessant kan zijn.

Volgens OpenAI is de ontwikkeling van Pulse een belangrijke stap voor ChatGPT. De generatieve bot was in het verleden alleen reactief; het antwoordde op de vragen die je stelde. Nu kan ChatGPT ook pro-actief informatie en updates geven.

ChatGPT en crypto trading

In de afgelopen jaren zijn AI systemen zoals ChatGPT steeds belangrijker geworden voor crypto trading. Uit onderzoek van Finder blijkt bijvoorbeeld dat 2 op de 5 Britten inmiddels al AI hebben gebruikt voor persoonlijk financieel advies. 15% gebruikt het systeem van OpenAI voor crypto trading tips. Hierbij moet wel de disclaimer worden geplaatst dat het gaat om een onderzoek met slechts 2000 respondenten; het is echter wel indicatief voor het vertrouwen dat met name jongeren hebben in AI crypto trading.

Pulse kan helpen om crypto trading te vergemakkelijken met behulp van AI. Zo kun je via de nieuwe update van ChatGPT een dagelijks overzicht krijgen van crypto koersen. Ook kan ChatGPT op aanvraag elke morgen de snelste stijgende cryptomunten tonen of juist koerswaarschuwingen afgeven.

Het is echter wel zaak om alert te blijven op de informatie die ChatGPT aanbiedt. Op Coinspeaker maken we regelmatig gebruik van ChatGPT voor het schrijven van koersverwachtingen. De cijfers die ChatGPT geeft kloppen echter niet altijd. Ook kunnen adviezen van dag tot dag verschillen. De chatbot is bovendien niet specifiek gemaakt om koersadvies te geven; alleen in handen van traders die weten wat ze doen is het een krachtige tool.

Gebruik je Pulse voor crypto trading, dan zul je dus alsnog zelf alle aangeboden informatie moeten checken.

Tools voor crypto trading

Hoewel de nieuwe Pulse update van ChatGPT dus zeker potentie heeft om investeerders te helpen hun crypto trading game te vereenvoudigen, is het waarschijnlijk niet het baanbrekende platform waar traders op zitten te wachten.

Robo-advisory is echter wel een groeimarkt waar OpenAI nu op inspeelt. Deze markt is momenteel $61,75 miljard waard, maar zal binnen vier jaar (2029) groeien naar $470,91 miljard. Dit blijkt uit een uitgebreid rapport van The Business Research Company.

