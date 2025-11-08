Met een kleine crypto investering steenrijk worden? De beste memecoins maken het mogelijk. In het verleden heeft de PEPE koers investeerders regelmatig versteld doen staan. Zal de populaire crypto rondom de mistroostige kikker opnieuw in waarde kunnen stijgen?

PEPE koers blijft dalen

Het is voor liefhebbers van de meme coin PEPE al langere tijd afzien. De koers van de token is inmiddels gezakt naar $0,000006281, wat een verlies betekent van 33% in de afgelopen maand. Over het afgelopen halfjaar gezien zijn de cijfers nog slechter, met een daling van 54%.

Gerekend vanaf de all-time high ($0,00002825), die bijna een jaar geleden (9 december 2024) werd gehaald, wordt duidelijk wat voor drama zich heeft voltrokken rondom de PEPE koers: de populaire memecoin daalde liefst 77% in waarde.

Op de lijst van grootste cryptomunten bezet PEPE inmiddels de 40e plek; de token heeft een marktkapitalisatie van $2,6 miljard. Op de lijst van beste memecoins is de token ook teruggevallen: hier staat de voormalige nummer 2 (uiteraard achter Dogecoin) inmiddels op de 4e plek. Het nieuwere MemeCore heeft de token inmiddels ingehaald.

Solana memecoins als schrikbeeld

Met de huidige achteruitgang van de PEPE koers kijken traders met angst en beven vooruit. Wanneer de token dezelfde weg kiest als de eerder zo succesvolle Solana memecoins, dreigt de vergetelheid voor de eens zo geliefde kikkercoin.

Een van de Solana memecoins waar liefhebbers van Pepe naar zullen kijken, is die van DogWifHat. Deze token behoorde in het voorjaar en in de winter van 2024 tot de beste memecoins, maar heeft sindsdien 90% van zijn waarde verloren. $WIF is volledig uit beeld geraakt bij investeerders, en lijdt inmiddels met een marktkapitalisatie van $450.000.000 een zieltogend bestaan. Ook de Solana memecoins Fartcoin (-88%) en OFFICIAL TRUMP (-89%) presteren meer dan deerniswekkend.

Crypto voorspelling: PEPE koers klimt uit het dal

Het verleden heeft echter ook uitgewezen dat de beste memecoins onverwacht sterke stijgingen neer kunnen zetten. Dit komt door de speculatieve aard van deze cryptomunten: tijdens een zogenaamde ‘meme coin supercycle’ drijft de community de koers op, waardoor onder retail investeerders FOMO ontstaat.

Onder meer Dogecoin en Shiba Inu hebben in het verleden meerdere malen bewezen een x5 rally (of meer) te kunnen herhalen. Zo steeg de Dogecoin koers zowel tijdens de rally van maart 2021 met meer dan 1000% in waarde en werd er tussen oktober en november 2024 een 500% stijging waargenomen; hierdoor staat de meme coin nog steeds in de top 10 grootste cryptomunten.

Inmiddels zien crypto analisten al dat PEPE coin tradingvolumes aan het toenemen zijn. Volgens SMI official is dit een duidelijk teken dat ‘smart money’, oftewel professionele (institutionele) investeerders de potentie zien van een nieuwe rally op de memecoin.

$PEPE is being accumulated by smart money, potential to fly ?$PEPE memecoin is being accumulated by smart money as well as on chain data confirm that smart money Binance, Robinhood, and institutional investors continue to add to their position Trading volume up +72% above the… pic.twitter.com/UOl4rwXsAc — SMI Official (@SMI_Core) November 3, 2025

Leden van de PEPE Army die hun tokens nog in bezit hebben, zijn klaar om het gevecht aan te gaan. Zij willen net als DOGE en SHIB in het verleden bewijzen dat een volgende rally voor hun memecoins mogelijk is. Wanneer genoeg investeerders deze informatie onder ogen krijgen, zal de FOMO toenemen en stijgt de koers van PEPE automatisch in waarde. Dit is zodoende een crypto voorspelling die zichzelf vervult.

Gaat Pepe koers $0,01 bereiken?

Sommige leden van de PEPE Army claimen nu al dat hun token de $0,01 kan bereiken. Hoewel deze uitspraak zeker het FOMO rondom de token aanwakkert, kan het als PEPE koersverwachting naar het rijk der fabelen worden verwezen. Hiervoor zou immers een marktkapitalisatie van meer dan $420 miljard nodig zijn (meer dan wat Ethereum nu heeft).

Genuanceerd moet eerder gedacht worden aan een realistisch target van $0,0001 tot $0,001. Dit is alsnog een 100x tot 1000x groei ten opzichte van de huidige koers. Als PEPE weer een van de beste memecoins is tijdens de aanstaande meme coin supercycle, moet het kunnen.

Wanneer dit het geval zal zijn, is nog niet bekend: supercycles zijn immers moeilijk te voorspellen. Kenners plaatsen de mogelijke bull peak ergens tussen het einde van 2025 en medio 2027.

PepeNode, speels alternatief voor PEPE

De PEPE koers kan zodoende hard stijgen, maar de token zal wel concurrentie krijgen van nieuwe memecoins. PepeNode ($PEPENODE) is een voorbeeld van een crypto die de concurrentie met de beste memecoins aan wil gaan. Deze token heeft als voordeel ten opzichte van PEPE dat het over een eigen game beschikt die de token deflatoir maakt én spelers beloont met rendementen.

In de game van PepeNode speel je een crypto miner die door diverse nodes aan elkaar knoopt en geld verdient met crypto. Hoe beter de verbindingen die je legt, hoe hoger het rendement van de miner zal zijn. Het goede nieuws: in de game verdiende rendementen worden echt uitbetaald, onder meer met PEPE coin!

The PEPENODE presale is live. 🔥 Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. Do it all here 👇 https://t.co/d1JAronqiv pic.twitter.com/60uLhEoukP — PEPENODE (@pepenode_io) September 10, 2025

De tokenomics van PepeNode zijn deflatoir van aard: spelers kunnen tokens uitgeven om meer nodes te kopen (en dus meer rendement te verdienen). Uitgegeven PepeNodes worden echter niet terug op de markt gebracht, maar geïnvesteerd in het platform en (voor 70%) naar een burner wallet gestuurd.

In afwachting van de memecoins super cycles kun je nu alvast $PEPENODE kopen en de game (off-chain) spelen. De token zit momenteel in de crypto presale, en zal gelanceerd worden wanneer $10,6 miljoen marktkapitalisatie is behaald. Dankzij deze lage cap zijn volatiele swings mogelijk: $PEPENODE kan dus meer dan de 1000x pakken die voor de PEPE koers wordt voorzien.

Nu naar de Pepenode presale