De instroom in SOL ETF’s groeit deze week opnieuw flink, terwijl grote financiële instellingen hun posities in Solana uitbreiden. Daarmee komt het totaal van de afgelopen acht dagen uit op ruim $323 miljoen. Deze aanhoudende toestroom duidt op toenemend institutioneel vertrouwen in het Solana ecosysteem en versterkt de positie van het netwerk binnen de markt voor digitale activa. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Solana koers stabiliseert ondanks recente daling

Ondanks een daling van ongeveer 12% in de afgelopen week blijft de Solana prijs opvallend stabiel rond $160. Dit prijsgebied vormt een belangrijk steunpunt waar de bulls actief SOL blijven kopen. Volgens crypto-analisten wijst dit erop dat er rond deze zone veel vraag is, wat vaak een mogelijke trendomslag voorafgaat.

Deze vraag komt vooral van institutionele beleggers, die via SOL ETF’s hun blootstelling aan Solana vergroten. De aanhoudende instroom versterkt het vertrouwen dat de SOL markt zich na weken van consolidatie in een accumulatiefase bevindt.

🚨 JUST IN: $SOL ETF’S HAD $29,000,000+ IN INFLOWS TODAY! TOTAL INFLOWS FOR THE PAST 8 DAYS NOW AT $323,000,000+ INSTITUTIONS ARE ACCUMULATING SOLANA#SOLANA ⚡️ pic.twitter.com/6FujELv8J3 — curb.sol (@CryptoCurb) November 7, 2025

Instellingen vergroten posities in SOL ETF’s

SOL ETF’s, waaronder het Bitwise BSOL fonds, trekken aanzienlijke nieuwe Solana investeringen aan. Alleen al in de afgelopen dag werd er $29,2 miljoen aan BSOL toegevoegd, waarmee de totale instroom sinds vorige week boven de $300 miljoen uitkomt.

Volgens marktwaarnemers laat dit zien dat grote marktspelers niet terugschrikken voor tijdelijke correcties. Ze blijven inzetten op de groei van het Solana ecosysteem, dat bekendstaat om zijn hoge transactiesnelheid en lage kosten.

De toenemende SOL ETF instroom betekent ook dat steeds meer beleggers Solana als een vaste component in hun digitale portefeuille beschouwen.

🚨JUST IN: @Solana ETF investors appeared unfazed by the broader market sentiment as @BitwiseInvest’s $BSOL brought in another $29.2M in inflows today. Total $BSOL inflows since launch last week have now exceeded $300M. pic.twitter.com/kqZt7CAfQN — SolanaFloor (@SolanaFloor) November 7, 2025

Technische signalen rond de Solana koers

De Solana koers beweegt momenteel rond $163 en steeg de afgelopen 24 uur met 4%. De MACD indicator wijst op afnemend bearish momentum, wat kan duiden op een mogelijke verschuiving richting de bulls. De RSI ligt rond 37, net boven het oversold niveau, wat vaak wijst op afnemende verkoopdruk.

Sluit de koers overtuigend boven $170, dan opent dit de weg naar prijszones van $185 en mogelijk $200. Een slot onder $150 zou daarentegen kunnen leiden tot een test van $140 of lager, maar voorlopig houden de bulls stand.

