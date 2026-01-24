Perplexity zet Ethereum boven Bitcoin voor 2026. In een analyse noemt de AI Ethereum de beste crypto om vermogen op te bouwen, omdat het netwerk niet alleen wordt vastgehouden, maar ook echt geld oplevert. De Ethereum koers draait volgens Perplexity steeds minder om hype en steeds meer om gebruik. Dat is precies waarom deze keuze opvalt binnen het Ethereum nieuws. Wat gaat Ethereum doen als deze trend doorzet?

Perplexity ziet Ethereum als productieve motor

Perplexity maakt een duidelijk onderscheid. Bitcoin blijft vooral een waardeopslag. De Bitcoin koers stijgt als vraag toeneemt, maar het netwerk zelf produceert niets. Ethereum werkt anders. Het netwerk draait continu, verwerkt transacties en genereert opbrengsten. Daardoor wordt ETH gezien als een productief bezit.

Volgens Perplexity kijken beleggers in 2026 minder naar stilstaand kapitaal en meer naar systemen die draaien. Dat maakt Ethereum aantrekkelijk voor wie zoekt naar welke crypto kopen en wat de beste crypto is voor de komende jaren. Ook voorspelde Perplexity een XRP rally naar $10 in 2026.

Ethereum koers krijgt steun van staking

Een belangrijk punt in het Ethereum nieuws is staking. Wie ETH vastzet, ontvangt een jaarlijks rendement van rond de drie procent. Dat klinkt misschien rustig, maar het effect is groot. Ethereum levert niet alleen koerswinst op, maar ook een vaste opbrengst zolang het netwerk wordt gebruikt.

Voor grote partijen is dat belangrijk. Zij zijn gewend aan rendement. Voor hen voelt Ethereum meer als infrastructuur dan als speculatie. Dat verklaart waarom Perplexity Ethereum boven Bitcoin plaatst voor 2026. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen naast ETH.

Fee burns koppelen gebruik aan schaarste

Ethereum heeft nog een tweede motor. Bij elke transactie wordt een deel van de kosten verbrand. Hoe drukker het netwerk, hoe minder ETH er overblijft. In periodes van hoge activiteit kan Ethereum zelfs deflatoir worden.

Dat betekent dat gebruik direct invloed heeft op schaarste. Meer apps, meer transacties en meer Layer 2-activiteit zorgen voor extra druk op het aanbod. Voor de Ethereum koers is dat een structureel voordeel, los van sentiment.

Ethereum Layer 2-netwerken maken schaal mogelijk

Het grootste deel van de transacties gebeurt inmiddels niet meer op het main net, maar op Layer 2-netwerken. Deze netwerken verwerken het grootste deel van het verkeer tegen lage kosten. Ethereum blijft daarbij de basislaag waar alles wordt afgerekend.

Perplexity ziet dit als een kracht. Ethereum schaalt zonder zijn veiligheid te verliezen. Dat maakt het netwerk geschikt als fundament voor DeFi, stablecoins en tokenisatie. Hierdoor groeit de economische activiteit, terwijl ETH zelf centraal blijft staan.

DeFi-data laat echte vraag zien achter Ethereum koers

De cijfers onderstrepen dit verhaal. Op Ethereum staat ruim zestig miljard dollar vast in DeFi. Dat geld ligt daar niet stil. Het wordt gebruikt voor leningen, handel en rendement. Dit laat zien dat Ethereum geen leeg netwerk is, maar een actieve economie.

Dat is een groot verschil met Bitcoin. De Bitcoin koers weerspiegelt vooral vertrouwen. Ethereum weerspiegelt gebruik. Volgens Perplexity verklaart dit waarom ETH in 2026 meer ruimte heeft om te groeien.

Wat gaat Ethereum koers doen volgens de grafiek?

De daggrafiek laat zien dat Ethereum al langere tijd consolideert rond de zone van $3.100. De koers beweegt in een steeds smaller patroon. Dat wijst op opbouw. Kopers en verkopers houden elkaar in balans, maar die spanning loopt op.

De Auto Fibonacci Extension toont mogelijke zones hogerop. Daar komt een gebied tussen $4000 en $5000 naar voren. Dat sluit aan bij de verwachting van Perplexity voor 2026. Het is geen belofte, maar wel een niveau waar meerdere signalen samenkomen. Ook klopt het met de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Beste crypto volgens Perplexity

Volgens Perplexity is Ethereum in 2026 geen belofte meer, maar infrastructuur. Staking, fee burns, Layer 2 dominantie en een sterk DeFi ecosysteem zorgen voor een netwerk dat groeit door gebruik. Daardoor wordt de Ethereum koers minder afhankelijk van hype en meer van echte vraag.

Bitcoin blijft een fundament. Maar wie kijkt naar welke crypto kopen en wat de beste crypto is om vermogen op te bouwen, ziet volgens Perplexity één duidelijke winnaar. Dat is Ethereum.

DeFi concurrentie voor Ethereum

