De spanning in de markt loopt op. Perplexity AI voorspelt dat drie grote altcoins explosief kunnen stijgen voor het einde van 2025. Volgens hun modellen kan de Ripple koers richting $20, de Dogecoin koers naar $0,45 en de Cardano koers tot $3,50. Dat zijn niveaus die beleggers doen dromen, maar hoe realistisch zijn deze verwachtingen?

XRP verwachting: kan Ripple echt naar $20?

De XRP verwachting staat volop in de schijnwerpers. Met de huidige koers rond de $3 laat XRP dit jaar al sterke prestaties zien. Perplexity’s crypto AI analyses wijzen op een mogelijk bull scenario waarin institutionele vraag en meer duidelijkheid over regelgeving de munt verder omhoog stuwen.

Sinds de rechtszaak met de SEC definitief achter de rug is, ziet de markt XRP opnieuw als serieuze kandidaat voor wereldwijde betalingen. Snelle en goedkope transacties blijven een van de grootste pluspunten. Daarbij wordt er gespeculeerd over een mogelijke XRP spot ETF, wat nog meer kapitaal zou kunnen aantrekken.

🚨XRP TO $20? GERMAN ANALYST GOES BOLD ON LIVE TV 🇩🇪📺 A respected Frankfurt Exchange veteran just charted XRP hitting $18–$20 — live on Der Aktionär TV. No hype. No guessing. Just charts and fundamentals lined up. Let’s break it down in plain English 🧵👇 pic.twitter.com/1NFCciSaJ9 — Diana (@InvestWithD) July 27, 2025

Technisch gezien ligt de munt nog ruim onder het doel van $20. Toch zijn analisten eensgezind dat als Bitcoin nieuwe highs neerzet, XRP daar direct van kan profiteren. De vraag is alleen of dit al eind 2025 gebeurt of dat beleggers geduld moeten hebben.

Dogecoin verwachting: meme coin of serieuze speler?

Ook de Dogecoin verwachting blijft voer voor discussie. De munt begon ooit als grap, maar met steun van grote namen als Elon Musk en brede community acceptatie heeft Dogecoin zich stevig in de top tien van crypto genesteld.

De huidige Dogecoin koers schommelt rond de $0,22. Perplexity ziet ruimte voor een verdubbeling richting $0,45. Dat lijkt ambitieus, maar DOGE volgt vaak het pad van Bitcoin in bull runs. Daarbij komt dat steeds meer bedrijven DOGE accepteren als betaalmiddel. Tesla doet dat al langer en ook betaalapps zoals PayPal hebben integratie toegevoegd.

TD Sequential just flashed buy on Dogecoin $DOGE. The setup looks primed for a bounce! pic.twitter.com/jFVI2l95Ft — Ali (@ali_charts) August 18, 2025

Technische grafieken tonen dat Dogecoin uit een langere periode van consolidatie kan breken. Als dat gebeurt, ligt de weg open naar hogere niveaus. Toch blijft DOGE gevoelig voor sentiment. Een enkele tweet of trend kan de koers zomaar de andere kant opsturen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste meme coins.

Cardano verwachting: ADA mikt op $3,50

De Cardano koers stond de afgelopen maanden stevig onder druk, maar ook hier ziet Perplexity kansen. Volgens hun modellen kan ADA eind 2025 de $3,50 aantikken, ruim boven het oude record van $3,09.

Cardano blijft zich onderscheiden door zijn academische aanpak en energiezuinige blockchain. Het netwerk groeit gestaag door nieuwe samenwerkingen en verbeteringen in schaalbaarheid. Terwijl concurrenten als Solana en Ethereum vaak meer media-aandacht krijgen, bouwt Cardano rustig verder aan zijn fundament.

$ADA gets the bounce off the 50MA on the 4hr chart. Now we need to break back into the triangle and break out to the upside. https://t.co/B0HU4lief7 pic.twitter.com/fO4yFXiIFw — Sssebi🦁 (@Av_Sebastian) August 18, 2025

De Cardano verwachting hangt sterk samen met adoptie. Als meer DeFi-projecten en NFT-marktplaatsen overstappen, kan de vraag naar ADA toenemen. Daarbij speelt het vertrouwen in oprichter Charles Hoskinson een rol, die Cardano blijft positioneren als duurzaam alternatief.

Hoe betrouwbaar zijn de AI voorspellingen van Perplexity?

De grote vraag is of je blind kunt varen op wat een crypto AI model zegt. De markt blijft onvoorspelbaar. Factoren zoals geopolitieke spanningen, renteverlagingen of juist strengere regels kunnen koersdoelen maken of breken.

Wat wel duidelijk is dat de data van Perplexity tonen dat XRP, Dogecoin en Cardano sterk presteren in de huidige cyclus. Hun voorspellingen zijn gebaseerd op technische patronen, adoptie trends en historische vergelijkingen. Maar garanties zijn er nooit.

Before I dive into exactly how I’m using Perplexity for crypto market research, you must switch over to the “Crypto” tab within Perplexity. You can find this in Home → Finance → Crypto. This mode is free and one of the best AI crypto research tools available. pic.twitter.com/O1An1LB584 — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 14, 2025

Toch spelen AI modellen een steeds grotere rol in de crypto wereld. Ze kunnen enorme hoeveelheden data verwerken en patronen ontdekken die voor beleggers lastig zichtbaar zijn. Voor sommigen is dat een waardevolle aanvulling op hun eigen analyse.

Altcoins in de schaduw van Bitcoin

Of XRP $20 bereikt, Dogecoin $0,45 of Cardano $3,50, hangt ook af van de prestaties van Bitcoin. Historisch gezien trekken altcoins vaak pas echt door als Bitcoin stabiel boven een nieuwe top blijft.

Voorlopig blijft de markt verdeeld. Optimisten wijzen op de toenemende institutionele instroom, onder meer via spot ETF’s. Sceptici benadrukken dat de huidige waarderingen al hoog zijn en dat een correctie altijd op de loer ligt.

De komende maanden wordt het spannend om te zien of de voorspellingen van Perplexity werkelijkheid worden. Met AI analyses die steeds meer aandacht krijgen, zou dit weleens de eerste bull run kunnen worden waarin kunstmatige intelligentie mee de toon zet.

Perplexity AI hint op nieuwe kansen in de markt

