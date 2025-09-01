Raoul Pal voorspelt dat het aantal cryptogebruikers wereldwijd kan oplopen tot 4 miljard tegen 2030. De voormalig hedgefondsmanager ziet daarnaast ruimte voor een marktkapitalisatie van $100 biljoen rond 2032. Hoewel september traditioneel een lastige maand is voor Bitcoin ($BTC), benadrukt Pal dat de langetermijntrend richting massale adoptie veel belangrijker is. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Raoul Pal voorspelt 4 miljard crypto gebruikers tegen 2030

Het aantal cryptogebruikers wereldwijd zou binnen zes jaar kunnen oplopen tot wel 4 miljard, aldus Raoul Pal, voormalig hedgefondsmanager en uitgesproken crypto-voorstander.

Pal deelde zijn nieuwste voorspelling dit weekend in een thread op X, waarin hij een dataset analyseerde die de groei van crypto-wallets vergelijkt met de adoptiecurve van internet-IP-adressen.

Volgens Pal is het totale aantal cryptogebruikers de afgelopen negen jaar gemiddeld met 137% per jaar gegroeid, tot bijna 659 miljoen gebruikers eind 2024. Ter vergelijking: de adoptie van internet verliep in de beginjaren trager, met circa 187 miljoen gebruikers eind 2000 en een jaarlijkse groei van 76%.

Pal schat dat de groei van crypto dit jaar zal afzwakken naar ongeveer 43%. Op basis daarvan zou het aantal gebruikers nog voor 2030 richting de één miljard gaan. Verder stelt Pal dat de langetermijntrend uiteindelijk wijst op 4 miljard gebruikers, wat neerkomt op ongeveer een achtste van de wereldbevolking.

Crypto kan $100 biljoen marktwaarde bereiken

Pal’s optimistische voorspelling gaat nog verder: hij verwacht dat de totale marktkapitalisatie van crypto binnen het komende decennium de grens van $100 biljoen kan overschrijden, mogelijk al in 2032.

Die groei wordt volgens hem gedragen door een samenloop van adoptietrends en macro-economische factoren. Een van zijn belangrijkste argumenten is de wijdverspreide geldontwaarding, die volgens hem individuen en instellingen steeds vaker richting crypto zal sturen als bescherming tegen waardeverlies.

“Geldontwaarding verklaart 90% van de prijsbewegingen (adoptie verklaart 100% van de outperformance ten opzichte van geldontwaarding),” aldus Pal. Maar wat vertelt Raoul Pal op korte termijn over de maand september?

Wat gaat Bitcoin doen in september?

De verliezen van Bitcoin in september varieerden in de jaren 2010 gemiddeld van -6% tot -2,55% in de afgelopen vijf jaar.

Historisch gezien was september vaak een zwakke maand door factoren zoals portefeuillerebalancering, afnemende retail-momentum en macro-economische onzekerheid. Analisten menen dat deze factoren vooral meespeelden toen Bitcoin nog een kleinere markt was. Nu zorgen institutionele adoptie via ETF’s en bedrijfsbalansen echter voor een verschuiving. Zo noteerde Bitcoin de afgelopen twee jaar juist positieve resultaten in september.

Daarnaast is er optimisme over een mogelijke renteverlaging in september, nadat Fed-functionarissen hun positieve verwachtingen lieten doorschemeren. Lagere rentetarieven werken doorgaans gunstig uit voor risicovolle activa, waaronder cryptovaluta.

Raoul Pal mengt zich ook in de verwachtingen voor september. Hij deelde een grafiek van de Bitcoin-koers sinds 2017 en schreef: “En als je je alleen druk maakt over of september zwak wordt, kun je jezelf niet redden met die mindset. Dit is de vergelijking met 2017.”

Kortom, Pal benadrukt vooral de lange termijn in zijn voorspellingen. Voor investeerders kan het daarom waardevol zijn om nu al oog te hebben voor opkomende crypto met groeipotentieel.

