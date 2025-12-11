Volgens meerdere crypto-analisten wordt vandaag een beslissing verwacht over Ripple’s aanvraag voor een Amerikaanse nationale banklicentie. Dit volgt op recente OCC documenten waaruit blijkt dat de beoordeling in de laatste fase zit. Deze mogelijke goedkeuring werkt als directe stimulans, omdat Ripple daarmee toegang krijgt tot Fed settlement en volledige bankdiensten voor RLUSD. Kan de XRP koers hierdoor richting $10 bewegen?

Ripple nieuws en waarom de bank licentie belangrijk is

Ripple vroeg in juli 2025 een nationale banklicentie aan bij de OCC. Hiermee wil het bedrijf onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder als bank opereren en directe toegang krijgen tot een Federal Reserve Master Account. Hierdoor kan Ripple betalingen, custody ­diensten en liquiditeit volledig binnen het gereguleerde systeem beheren.

De grootste verandering zit in RLUSD. Deze stablecoin krijgt met een banklicentie dezelfde behandeling als dollars die door banken worden uitgegeven. Daardoor kan RLUSD zowel met grote stablecoins als met traditioneel bankgeld concurreren.Dit vergroot volgens crypto-analisten de kans dat financiële instellingen XRP als bridge asset gaan inzetten om internationale betalingen te versnellen.

💥BREAKING: RIPPLE’S U.S. NATIONAL BANK LICENSE CONFIRMED AS “IMMINENT.” THIS IS BULLISH! pic.twitter.com/g2Apjl5NA7 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) December 10, 2025

XRP koers: hoe het Ripple nieuws hier invloed op heeft

Crypto-analist Stef zegt dat de licentie ‘in aantocht’ is en dat een goedkeuring XRP structureel dichter bij institutionele adoptie brengt. Volgens hem kan een doorbraak van de huidige ondersteuningszone dan leiden tot een sterke XRP rally richting hogere prijs targets, waaronder het veelbesproken prijsniveau van $10.

Onze analyse: wij verwachten ongeveer hetzelfde als Stef, omdat de institutionele vraag naar gereguleerde digitale activa dan toeneemt en RLUSD via een banklicentie direct inzetbaar wordt in bestaande betalingsrails.

XRP houdt zijn sterke support zone vast

XRP test al enkele dagen een belangrijke prijszone rond $2. Crypto-analist Vlad Anderson ziet dat de bulls actief blijven en dat de whales extra liquiditeit zoeken binnen dit bereik.

Wanneer deze prijszone standhoudt, kan dit een nieuwe koersbeweging omhoog openen als de markt inspeelt op de mogelijke banklicentie.

Een doorbraak onder deze prijszone kan volgens Anderson leiden tot een lagere bandbreedte, maar zolang de bulls actief blijven, blijft de focus liggen op mogelijke bullish XRP scenario’s bij bevestiging van de licentie.

Extra kansen voor investeerders bij een groeiende adoptie

De verschuiving naar gereguleerde digitale infrastructuur kan ook voordelen bieden voor nieuwe crypto­projecten die steunen op snelle en goedkope transacties. Een goed voorbeeld hiervan is Bitcoin Hyper, een nieuwe Layer-2 oplossing op Bitcoin.

Dit netwerk maakt snelle en goedkope transacties mogelijk en geeft gebruikers toegang tot meme coins, DeFi toepassingen, RWA’s en NFT’s binnen hetzelfde ecosysteem.

Het Bitcoin Hyper ($HYPER) token biedt governance en staking beloningen, en heeft een vaste lage instapprijs in de lopende presale. Zodra de financiering boven $6,2 miljoen komt, stijgt de token prijs automatisch binnen tien uur.

Doe ook mee aan deze crypto presale en claim je $HYPER vandaag nog!