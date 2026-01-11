BNY Mellon meldt begin 2026 dat het een getokeniseerde deposito dienst heeft gelanceerd voor institutionele klanten. Grote marktpartijen zoals Ripple en Circle maken hier als eerste gebruik van. Contant geld kan hierdoor nu via een private blockchain 24/7 verplaatst worden. Dit speelt direct in op de groeiende vraag naar continue afwikkeling in financiële markten. Heeft deze ontwikkeling ook invloed op de XRP koers?

Getokeniseerde deposits koppelen blockchain aan gereguleerd geld

Getokeniseerde deposits zijn digitale representaties van gewone banktegoeden. Het geld blijft bij de bank staan, maar wordt op een private blockchain als tokens weergegeven. Hierdoor kunnen instellingen sneller betalingen uitvoeren en onderpand verplaatsen.

BNY Mellon gebruikt hiervoor geen publieke blockchain. Het gaat om een gesloten netwerk dat speciaal is gebouwd voor grote volumes en institutionele eisen. De bank benadrukt dat dit nodig is om snelheid te combineren met controle en schaalbaarheid. Volgens BNY Mellon blijven alle saldi gewoon in de bestaande banksystemen staan voor rapportage en toezicht.

Ripple koers opnieuw in context door dit Ripple nieuws

Ripple Prime behoort tot de eerste gebruikers van deze dienst. Het bedrijf kan zijn liquiditeit nu bijna realtime beheren via de digitale ledger van BNY Mellon. Dit sluit aan bij een eerdere samenwerking, waarbij BNY Mellon al als bewaarder optreedt van de reserves achter Ripple’s stablecoin.

Dit nieuws laat zien wat Ripple aan het doen is buiten de XRP prijsbewegingen om. De focus ligt hierbij op infrastructuur en efficiëntie, niet op speculatie. Voor de XRP koers betekent dit dat de fundamentele rol van XRP verder wordt versterkt binnen institutionele processen.

🔥 @BNYglobal has expanded its digital cash capabilities by launching tokenized deposits that reflect client deposit balances on-chain via its Digital Assets platform with Ripple Prime as an adopter.$XRP $RLUSD BNY will support programmable, on-chain cash for institutional… pic.twitter.com/JP59X8vQUw — ALLINCRYPTO (@RealAllinCrypto) January 10, 2026

24/7 afwikkeling verlaagt frictie voor grote marktpartijen

Een belangrijk voordeel van de BNY Mellon dienst is de continue beschikbaarheid. Veel financiële transacties, zoals margin calls en collateral bewegingen, lopen nu vertraging op buiten kantooruren. Met getokeniseerde deposits kunnen instellingen nu ook direct ‘s nachts en in het weekend handelen.

Dit is vooral relevant voor crypto gerelateerde bedrijven. Zij opereren al in ‘always-on’ markten, terwijl banken traditioneel vaste openingstijden hebben. Door deze stap sluit de traditionele infrastructuur beter aan op de digitale markten, wat volgens analisten een structurele verandering is.

TradFi en crypto groeien zichtbaar dichter naar elkaar toe

Naast Ripple en Circle testen ook marktpartijen als Securitize, Talos, Paxos, WisdomTree en Invesco het BNY Mellon platform. Dat zijn zowel crypto bedrijven als traditionele vermogensbeheerders. Deze mix laat zien dat de scheidslijn tussen TradFi en crypto snel vervaagt.

Volgens Circle draait dit niet alleen om snelheid, maar ook om veiligheid. De systemen zijn dusdanig opgezet dat er nieuwe toepassingen mogelijk zijn zonder concessies te doen aan toezicht en regelgeving.

