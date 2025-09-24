De Ripple CEO, Brad Garlinghouse, heeft bevestigd dat er een samenwerking tussen Ripple en BlackRock komt. Dit gebeurt via tokenisatiepartner Securitize. Dit Ripple nieuws schudde de markt direct wakker. Daarnaast zijn de XRP whales ook wakker, zij kochten massaal in de dip XRP op. Tegelijkertijd blijft de Ripple koers rond belangrijke niveaus bewegen. Wat gaat Ripple doen?

Ripple nieuws over samenwerking met BlackRock en VanEck

Brad Garlinghouse kondigde aan dat Ripple een smart contract heeft gelanceerd. Hiermee kunnen holders van BlackRocks BUILD en VanEck’s VBILL hun posities direct wisselen voor Ripple’s stablecoin RLUSD. Volgens Ripple is deze samenwerking een belangrijke stap richting het verbinden van traditionele financiën en de cryptomarkt.

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL. Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

Het voordeel van deze samenwerking voor investeerders is dat er 24/7 stablecoin off-ramp met directe liquiditeit beschikbaar is. Zonder het verlies van toegang tot on-chain rendementen en DeFi strategieën. BlackRocks BUILD ondersteunt deze nieuwe optie, en VanEck zal in de komende dagen volgen. De vooruitzichten zijn helder: er zullen hierdoor nieuwe mogelijkheden zijn voor institutioneel kapitaal richting Ripple. Dit kan de Ripple koers op lange termijn verder ondersteunen.

Ripple koers blijft achter door druk terwijl XRP whales hun kans grijpen

Ondanks de aankondiging, zakt de Ripple koers tóch onder de $2,80. Op het moment van schrijven is de koers weer lichtelijk hersteld boven de $2,80, maar reageert nog niet sterk op het nieuws. De steun rond $2,70 hield gelukkig stand. De tijdelijke dip schudde de XRP whales direct wakker. On-chain data toont aan dat in korte tijd ruim 30 miljoen Ripple tokens gekocht zijn door XRP whales. Hiermee stijgt het gezamenlijke bezit naar 6,77 miljard XRP.

30 million $XRP bought by whales in the past 24 hours! pic.twitter.com/DVWZyalNAC — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

Zulke bewegingen vanuit whales wijzen erop dat grote spelers vertrouwen hebben op toekomstige stijgingen. Mocht de Ripple koers boven de $2,90 uitbreken, ligt het $3 niveau binnen bereik. Traders houden hun ogen gericht op november, dan zal de SEC een beslissing nemen over XRP ETF.

ETF Hype wordt sterker, wat gaat Ripple doen?

De verwachtingen voor de goedkeuring van XRP ETF van onder andere Franklin Templeton spelen een grote rol in de Ripple koers verwachting. Een goedkeuring van deze XRP ETF’s zou de positie van Ripple nog sterker maken. De hoop op een spot ETF is nog sterker geworden nu het erop lijkt dat het Witte Huis zich steeds positiever uitlaat over de crypto markt.

Technische signalen XRP koers

Op technisch gebied lijkt de XRP koers gebonden aan de smalle bandbreedte tussen $2,70 en $2,90. Een doorbraak boven $2,90 kan de weg vrijmaken richting $3 en zelfs $3,50. Tegelijkertijd dient $2,70 nog altijd als steun. Mocht Ripple hier onverhoopt doorheen breken, kan de koers terugvallen richting $2,50.

Analisten die al groter durven te dromen, kijken zelfs naar koersdoelen rond $10. Als alle puzzelstukjes samenvallen, zoals ETF goedkeuringen en institutionele instroom, zien sommige analisten dat als realistisch doel. Toch heerst er voorlopig nog voorzichtigheid doordat de Ripple koers flinke volatiliteit liet zien.

Wat betekent dit nieuws voor de crypto markt en investeerders?

De samenkomst van externe factoren zoals de samenwerking met BlackRock en VanEck, de groeiende rol van Ripple’s stablecoin en de massale whale aankopen zorgen voor een krachtige positie voor Ripple. Het fundament rond Ripple staat steviger dan ooit, wat de XRP koers verwachting flink opschroeft. Doorslaggevend nieuws, zoals de goedkeuring van de eerste spot XRP ETF zou een flinke boost kunnen geven aan de koers.

Dit zou niet alleen goed nieuws zijn voor Ripple, maar ook voor de rest van de altcoinfmarkt. Diversificatie kan daardoor een slimme stap zijn voor investeerders. Nieuwe cryptomunten die inspelen op huidige trends, gebruikmaken van de nieuwste technologie en een sterke community opbouwen zijn bijvoorbeeld enorm geliefd. Deze nieuwe cryptomunten zijn minder afhankelijk van macro-economisch nieuws doordat ze zich nog in een presale fase bevinden. Tijdens deze fase kunnen investeerders tegen een gereduceerd tarief instappen en op een laagdrempelige manier het platform ontdekken. Daarnaast stappen vroege investeerders nog voor de hype golf in, dit vergroot de kans op een enorm rendement na lancering.

