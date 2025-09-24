BlackRock trekt ruim $260 miljoen aan met zijn Bitcoin ETF en Ethereum ETF. De instroom vanaf Wall Street houdt aan, terwijl beleggers op zoek zijn naar gereguleerde toegang tot crypto. De Bitcoin koers en Ethereum koers reageren gemengd, maar de richting voor adoptie is duidelijk. Institutioneel geld schuift op naar digitale assets.

Bitcoin ETF domineert, Ethereum ETF groeit mee

Het grootste deel van de opbrengst komt uit de Bitcoin ETF, het kleinere deel uit de Ethereum ETF. Samen laten ze zien dat de vraag naar liquide, beursgenoteerde producten structureel is. Voor fondsen en pensioenbeheerders zijn deze ETF’s eenvoudig te verwerken binnen bestaande mandaten. Geen self-custody, wel exposure. Dat verlaagt drempels en vergroot het universum van kopers.

🇺🇸BlackRock has made $260M in less than 2 years from its Bitcoin and Ethereum ETFs. pic.twitter.com/DzdlmFWHyF — Bitinning (@bitinning) September 23, 2025

Voor de Bitcoin koers betekent dit een stabielere vraag buiten de cryptobeurzen om. Bij verkoopdruk op spotmarkten kan ETF instroom een deel opvangen. Bij risk-on sentiment werkt het andersom. Extra vraag uit ETF’s versterkt momentum. De Ethereum ETF profiteert van dezelfde dynamiek, al speelt bij ETH ook het verhaal van staking, on-chain activiteit en tokenisatie mee.

Wat deze Wall Street instroom zegt over de Bitcoin en Ethereum koers en liquiditeit

De boodschap van Wall Street is nuchter, crypto hoort thuis op het menu. Niet als gimmick, maar als rendements- en diversificatieblok. Dat kan op termijn de volatiliteit dempen, omdat grote allocators trager bewegen en periodiek herbalanceren. In periodes van winstnemingen kunnen ETF instromen de uitverkoop verzachten en in sterke weken kunnen ze juist extra koopdruk geven.

BlackRock’s Bitcoin ETF is the fastest growing ETF ever. pic.twitter.com/dJPlaXzyGJ — Crypto Sum (@cryptosum_) September 21, 2025

Op korte termijn blijft de Bitcoin koers gevoelig voor macro- en liquidaties. Voor de Ethereum koers speelt nog iets extra’s, want de Ethereum ETF trekt kapitaal aan dat later kan doorstromen naar bredere EVM exposure, zoals RWA- en stablecoin use cases. Dat verhaal maakt het vriendelijk voor traditionele beleggers, via dezelfde broker, maar met een nieuw instrument. Lees ook ons artikel over de Ethereum koers die boven $4.000 blijft, maar de whales verhogen de neerwaartse druk.

Waarom BlackRock het verschil maakt

Schaal, distributie en vertrouwen. BlackRock zit in bijna elke institutionele portefeuille. Als diezelfde partij een Bitcoin ETF en Ethereum ETF aanbiedt, valt een politieke barrière weg in beleggingscomités. Dat versnelt de acceptatie. Ook de fee inkomsten zijn geen bijzaak. Een business die honderden miljoenen oplevert, krijgt intern prioriteit. Dat betekent meer saleskracht, research en productontwikkeling rondom digitale assets.

Deze “flywheel” werkt door in de markt. Concurrenten volgen met eigen producten, banken bouwen custody en indexhuizen passen benchmarks aan. Elk van die stappen maakt het makkelijker voor nieuw kapitaal om in te stromen.

Wat betekent dit voor adoptie van Bitcoin en Ethereum in 2026 en verder?

Als de instroom aanhoudt, groeit de kans dat crypto vast onderdeel wordt van multi asset portefeuilles. Dat kan de correlaties verschuiven en de prijscycli verlengen. Voor prijsniveaus blijft het pad afhankelijk van macro, winstnemingen en regelgeving, maar de richting is helder. Meer kanalen, meer liquiditeit, meer soorten beleggers.

BlackRock bewijst dat gereguleerde producten werken. De Bitcoin koers en Ethereum koers zullen op korte termijn blijven schommelen, maar de ETF instroom zorgt voor een blijvend fundament. Met Wall Street als distributie motor is de instroom naar de Bitcoin ETF en Ethereum ETF geen hype, maar infrastructuur.

