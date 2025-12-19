Het Nasdaq-genoteerde VivoPower meldde deze week dat het via een joint venture mikt op de aankoop van $300 miljoen aan Ripple aandelen. Volgens de constructie geeft dit een indirecte blootstelling aan ongeveer $1 miljard aan XRP tokens, gebaseerd op Ripple’s bestaande reserves. Het nieuws komt op een moment dat institutionele interesse in Ripple toeneemt. Kan de XRP koers hierdoor op langere termijn extra steun krijgen?

Wat het ripple nieuws precies inhoudt

VivoPower gebruikt zijn dochteronderneming Vivo Federation om samen met de Zuid-Koreaanse vermogensbeheerder Lean Ventures Ripple aandelen te verzamelen. Die aandelen worden daarna ondergebracht in een apart beleggingsmiddel voor institutionele en gekwalificeerde retail investeerders.

Belangrijk detail hierbij is dat VivoPower zelf geen eigen kapitaal inzet. Het bedrijf verdient alleen aan de beheer- en prestatievergoedingen. Toch claimt het bedrijf dat deze structuur een indirecte exposure biedt aan circa 450 miljoen XRP tokens. Dat maakt dit Ripple nieuws relevant voor iedereen die volgt wat dit bedrijf gaat doen met zijn aandelen en XRP reserves.

XRP koers: waarom dit nieuws relevant is

Deze constructie verandert niets aan het aantal XRP tokens in omloop. Er worden ook geen nieuwe XRP tokens gekocht of verbrand. Toch kan dit effect hebben op de perceptie van schaarste. Grote marktpartijen krijgen zo immers toegang tot een XRP exposure zonder direct deze tokens op de markt te kopen.

Voor de XRP koers betekent dit vooral een verschuiving in vraagstructuur. Institutionele investeerders kiezen hier voor aandelen in plaats van directe crypto token posities.

Dit haalt de potentiële koopdruk weg, maar vergroot tegelijkertijd het vertrouwen in Ripple als bedrijf. Dit kan vooral relevant zijn voor de langetermijn adoptie van XRP binnen betalingsinfrastructuur en financiële netwerken.

Rol van de XRP whales en institutionele structuren

XRP whales spelen traditioneel een grote rol in het sentiment rond XRP. In dit geval blijven de tokens bij Ripple zelf, terwijl de exposure via aandelen loopt. Dat maakt grote on-chain verplaatsingen minder waarschijnlijk.

Voor de XRP markt betekent dit een minder zichtbare wallet activiteit, maar wel een duidelijke bevestiging dat grote marktspelers op Ripple blijven inzetten. Dit soort structuren past bij marktpartijen die hun risico willen beperken en compliance belangrijk vinden.

Wat zegt dit over wat Ripple nu gaat doen

Ripple zelf verkoopt geen nieuwe XRP tokens in deze handelsconstructie. Het bedrijf benut zijn bestaande XRP voorraad als onderliggende activawaarde. Dit wijst erop dat Ripple zijn reserves strategisch inzet om institutionele deals mogelijk te maken, zonder een directe druk op de XRP markt.

Dit past bij een bredere trend waarin crypto bedrijven voor een indirecte exposure kiezen via aandelen, fondsen en gestructureerde producten.

Dit Ripple nieuws is geen directe prijskatalysator voor de XRP koers op korte termijn. Er is geen directe extra vraag naar tokens en ook geen structurele on-chain verschuiving. Het bevestigt daarentegen wel dat grote marktpartijen blijven bouwen rond Ripple en de XRP exposure.

Dat is belangrijk voor een langetermijn adoptie. Het laat zien dat XRP een rol blijft spelen in institutionele strategieën, ook als die via aandelen en niet via directe tokens loopt. Dit versterkt het fundament, maar vertaalt zich niet automatisch in snelle koersbewegingen.

Een breder marktkader en risicobereidheid

Niet elke belegger zoekt echter stabiliteit en institutionele structuren. Wie juist meer volatiliteit en rendement wenst, kijkt vaak naar andere segmenten van de cryptomarkt. In dit kader verschuift een deel van het kapitaal richting meme coins met een hoge leverage en sterke community dynamiek.

Een uitstekend voorbeeld hiervan is Maxi Doge ($MAXI), een nieuwe meme coin die inspeelt op een extreme risicobereidheid en actieve traders. De snelle instroom van kapitaal in dit crypto project laat zien dat een deel van de markt juist kansen zoekt buiten grote namen als Ripple en XRP.

