Volgens een recente X post van Lord Belgrave stelt een oud-banker dat de XRP escrow van Ripple nooit is opgezet als verkoopbare voorraad, maar als een vooraf geplande liquiditeit voor institutionele afwikkeling. De kern van het spanningsveld is dus geen marktaanbod, maar infrastructuurplanning. Kan de XRP koers hierdoor anders worden geïnterpreteerd?

XRP koers draait om infrastructuur, niet om verkoopdruk

De escrow bevat ongeveer 34,4 miljard XRP tokens die volgens Belgrave intern als gereserveerde middelen zijn behandeld. Hij zegt dat deze tokens zijn gekoppeld aan een toekomstige systeemuitrol en vaste vrijgaveschema’s.

In die context zijn ze niet bedoeld om op korte termijn bij gunstige marktomstandigheden te verkopen. Dit zet vraagtekens bij het idee dat Ripple vrij over deze voorraad kan beschikken.

Belgrave beschrijft daarnaast dat in interne gesprekken deze escrow wordt gezien als onderdeel van de betaalinfrastructuur. Dit betekent dat de liquiditeit pas vrijkomt wanneer de systemen klaar zijn voor gebruik. Het gaat hierbij om een operationele inzet, niet om het speculatief timen van de markt.

De vooraf toegewezen institutionele liquiditeit

Volgens Belgrave zijn veel XRP tokens al verdeeld binnen de interne planning, zonder een publieke toewijzing. Dat maakt de escrow vergelijkbaar met capaciteit in een netwerk. Je bouwt het vooraf, zodat het beschikbaar is wanneer grote instellingen aansluiten. Deze benadering verschuift de focus van aanbodangst naar uitvoeringsdiscipline.

Deze gesprekken vonden plaats onder een strikte geheimhouding. Belgrave vertelt dat de deelnemers uit Europa, het Midden-Oosten en Azië kwamen. Daarbij ging het om centrale banken, grote financiële instellingen en internationale organisaties zoals het International Monetary Fund en de Bank of International Settlements.

De inhoud draaide om settlement en compliance, niet om marketing of hype.

Dit beeld sluit aan bij bekende informatie uit juridische stukken, waaruit blijkt dat Ripple ongeveer 1.700 geheimhouding afspraken had met instellingen wereldwijd.

De veranderende toon rond de XRP koers

Belgrave ziet recent een subtiele verschuiving in taalgebruik rond Ripple. Hij koppelt dit aan stappen richting een daadwerkelijke implementatie, zoals goedkeuringstrajecten voor bankactiviteiten. Zijn redenering is dat de projecten die van planning naar uitvoering gaan, minder geheimzinnig worden.

Niet iedereen deelt dit beeld. Software engineer Vincent Van Code zegt dat de geheimhouding afspraken niet vanzelf vervallen. Volgens hem blijven ze gelden tot beide partijen expliciet instemmen, vaak om audits en regelgeving af te ronden. Dat betekent dat stilte niet automatisch op afgeronde plannen wijst.

Wat dit voor langetermijn XRP strategieën betekent

Als deze escrow inderdaad is als systeemonderdeel ontworpen, dan past dit bij projecten die met lange tijdshorizons bouwen. Dat zie je ook bij nieuwe netwerken die eerst de infrastructuur neerzetten voordat het gebruik ervan zichtbaar wordt.

