De Ripple koers (XRP) staat de afgelopen dagen onder druk, nadat de prijs daalde van een recente high van $3,66 naar een cruciale supportzone rond $3,08. Deze beweging volgt op een combinatie van macro-economische factoren, aanzienlijke whale-activiteit en $62 miljoen aan liquidaties op de derivatenmarkt. In dit artikel analyseren we de huidige situatie van de XRP koers, de technische patronen die zich ontvouwen en wat deze correctie kan betekenen voor het kortetermijnperspectief.

Van $3,66 naar $3,08, een korte terugblik

In juli bereikte de Ripple koers een piek van $3,66, een niveau dat sinds 2018 niet meer was gezien. Deze rally werd grotendeels gedreven door institutionele vraag, die werd aangewakkerd door de Ripple vs SEC rechtszaak. Nadat het Amerikaanse gerechtshof oordeelde dat Ripple’s tokenverkopen geen ongeregistreerde effecten waren, verdween een belangrijk regulatoir obstakel. Dit opende de deur voor banken, fintech-bedrijven en betalingsverwerkers, vooral in Azië en Latijns-Amerika, om RippleNet verder te integreren, wat het transactievolume en de on-chain activiteit verhoogde.

Toch is augustus een stuk uitdagender gebleken. De recente U.S. Producer Price Index (PPI) kwam uit op +0,9% Maand-op-Maand en +3,3% Jaar-op-Jaar, fors boven de verwachtingen van respectievelijk +0,2% en +2,5%. Deze inflatiedruk versterkte de Amerikaanse dollar en beperkte de vraag naar risicovollere activa zoals XRP. Als gevolg hiervan zakte bitcoin van een all-time high van $124.517 naar $118.000, terwijl XRP de $3,30 doorbrak en uiteindelijk steun vond rond $3,08.

Technische analyse, cruciale steun en weerstand

Op de korte termijn vertoont de Ripple koers een gemengd technisch beeld. De 4-uurs grafiek laat een opwaartse driehoek zien tussen $3,15 en $3,30, waarbij het prijsniveau van $3,32 meerdere keren werd getest, maar niet werd doorbroken. Op de dagelijkse grafiek blijft de trend neutraal tot licht bullish: hogere bodems ontstaan sinds de bounce van $3,01, maar dalend volume suggereert dat de koperskracht afneemt bij weerstand rond $3,40.

De belangrijkste support blijft $3,00. Een doorbraak hieronder opent de weg naar $2,92 (50-daags EMA), $2,69 (100-daags EMA) en $2,42 (200-daags EMA). Momentum-indicatoren laten zien dat het RSI-niveau op 57,6 balanceert tussen overbought en oversold, terwijl Stochastics op 74,8 wijst op lichte overbought condities. De MACD geeft sinds eind juli een verkoopsignaal, met negatieve histogrammen die duiden op afnemende opwaartse kracht. Kortom een doorbraak boven $3,32 is nodig voor verdere bullish beweging richting $3,40–$3,45. Anders blijft het risico op een retest van $3,00 aanwezig.

$62 miljoen liquidaties, de impact van de derivatenmarkt

Volgens CoinGlass zijn in de afgelopen 24 uur $62 miljoen aan XRP-posities geliquideerd, waarvan $57 miljoen longposities betroffen. Deze uitverkoop volgt op het hogere inflatiecijfer en duidt op kwetsbaarheid in de markt. Hoewel een mogelijke short squeeze kan optreden als $3,00 standhoudt en traders opnieuw instappen, vergroot een doorbraak naar beneden de kans op een versnelde daling. Open interest in de derivatenmarkt wijst momenteel op een voorzichtig sentiment, waarbij veel traders zich indekken tegen verdere macro-economische volatiliteit.

Whale-activiteit en on-ledger volume

Een opvallende factor in de recente koersbeweging is de activiteit van grote XRP-houders, oftewel whales. Onderzoekers hebben hoge volumes van XRP-overboekingen tussen exchange wallets (zoals Binance en Bitget) geïdentificeerd, uitgevoerd door de validator “Grapedrop”. Transfers van miljoenen XRP per uur suggereren een patroon dat kan wijzen op wash trading, transacties die de marktvolume lijken op te blazen zonder echte vraag.

Hoewel er geen definitief bewijs is van manipulatie, kan deze activiteit invloed hebben op zowel algoritmische als discretionaire traders, die het kunstmatig hoge volume mogelijk interpreteren als een signaal voor sterke koopinteresse. Voor een token met een marktkapitalisatie van $193,4 miljard kan dergelijke on-ledger activiteit een belangrijke rol spelen in marktpsychologie en korte termijn prijsschommelingen.

Korte termijn scenario’s voor XRP

Analisten verschillen van mening over wat de komende weken voor XRP in petto hebben. Sommige traders zien het huidige niveau als een kans voor een nieuwe opwaartse beweging richting $4–$4,50, vooral als $3,21 standhoudt als nieuwe steun. Anderen wijzen op de risico’s van een herhaling van eerdere parabolische cycli, waarbij een snelle prijsstijging gevolgd kan worden door een scherpe correctie.

Centrale technische zones zijn momenteel $3,08–$3,11 als kritieke steun en $3,32–$3,40 als weerstand. Breekt XRP boven deze weerstand, dan kan de prijs verdere bullish momentum ontwikkelen. Blijft het echter onder de $3,08, dan liggen er potentiële correcties naar $2,92 of lager in het verschiet.

Institutionele adoptie en marktsentiment

Ondanks de recente correctie blijft institutionele adoptie een positief verhaal voor XRP. Banken en fintechs blijven de XRP Ledger integreren voor snellere en goedkopere grensoverschrijdende betalingen, vooral in regio’s waar SWIFT minder effectief is. Dit fundament ondersteunt de waarde van XRP op langere termijn en kan dienen als een buffer tegen speculatieve volatiliteit.

Het sentiment onder traders en analisten blijft verdeeld. Volgens Myriad Markets verwacht 68% van de traders dat XRP eerst $4 kan bereiken voordat een nieuwe $2-retest wordt uitgevoerd. Dit benadrukt dat zowel bullish als bearish scenario’s op korte termijn mogelijk zijn, afhankelijk van marktsentiment, macro-economische data en whale-activiteit.

Kortetermijnblik op de Ripple koers

De recente daling van de Ripple koers naar $3,08 laat zien hoe gevoelig XRP is voor macro-economische ontwikkelingen, whale-activiteiten en liquidaties in de derivatenmarkt. Technisch gezien bevindt XRP zich op een cruciale steunzone, waarbij een doorbraak naar boven richting $3,40–$3,45 een bullish scenario ondersteunt, terwijl een verlies van $3,08 het risico op verdere correcties vergroot.

Whale-activiteiten en mogelijke wash trading benadrukken dat beleggers voorzichtig moeten zijn en marktvolume kritisch moeten beoordelen. Tegelijkertijd blijft institutionele adoptie van RippleNet een fundament onder de prijs, wat het potentieel voor herstel en verdere groei ondersteunt.

Voor de korte termijn blijft het monitoren van de $3,08–$3,32 zone essentieel, terwijl traders rekening moeten houden met zowel macro-economische data als de bewegingen van grote XRP-houders. Uitwijken naar nieuwe cryptoprojecten is voor sommige Ripple investeerders dan ook de verstandigste optie.

