Ripple verraste de markt met een nieuwe overname. Het fintechbedrijf neemt GTreasury over voor een bedrag van $1 miljard. Met deze stap breidt Ripple zijn invloed binnen institutionele betalingen verder uit.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury. The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

De overname versterkt het netwerk van klanten dat al actief is in internationale transacties en kasbeheer. Investeerders vragen zich af wat dit betekent voor de toekomst van XRP en de rol van Ripple binnen het financiële systeem.

Strategische uitbreiding richting traditionele financiën

GTreasury is een Amerikaans bedrijf dat oplossingen biedt voor kasbeheer en liquiditeitsplanning. Door de integratie met Ripple ontstaat een platform dat blockchaintechnologie combineert met financiële infrastructuur.

Bedrijven kunnen hierdoor sneller transacties uitvoeren en beter omgaan met hun digitale en fiat activa. De overname toont aan dat Ripple zich niet beperkt tot cryptomarkten, maar actief aansluiting zoekt bij de traditionele financiële wereld.

Deze strategie past binnen Ripple’s langetermijnvisie. Het bedrijf richt zich op gebruikssituaties waar blockchain directe waarde toevoegt. Door GTreasury te integreren, krijgt Ripple toegang tot duizenden zakelijke klanten die al vertrouwd zijn met digitale betalingssystemen. Dat versterkt de adoptie van XRP als brugvaluta voor internationale betalingen.

Meer legitimiteit door institutionele focus

Ripple probeert al jaren het vertrouwen van banken en bedrijven te winnen. De samenwerking met GTreasury vergroot de geloofwaardigheid binnen het institutionele segment. Grote ondernemingen zoeken betrouwbare partners om blockchaintechnologie veilig toe te passen. Door GTreasury’s reputatie en klantenbasis te combineren met zijn eigen technologie, positioneert Ripple zich als marktleider in blockchaingebaseerde betalingen.

Deze ontwikkeling is belangrijk in een periode waarin veel bedrijven voorzichtig blijven over crypto. Een overname van $1 miljard geeft een duidelijk signaal af: blockchain hoort bij de toekomst van financiële infrastructuur. Dit soort fusies maakt de grens tussen traditionele en digitale financiën steeds dunner.

Invloed op de XRP koers

De prijs van XRP reageerde positief op het nieuws. Handelaren zien de overname als teken dat Ripple sterker uit de juridische strijd met de SEC komt. De markt verwacht dat meer bedrijven het netwerk zullen gebruiken voor transacties, wat de vraag naar XRP verhoogt. Toch blijft de volatiliteit hoog, omdat investeerders wachten op nieuwe updates over de integratie.

#XRP/USD [8H] Same for #XRP, bearish sentiment today after rallying quite hard for the past couple of days. Mostly due to #DXY gains, but also the fact that after this rally it's normal to see correction enter the market. Price pulled back to the support (grey square box) that… https://t.co/bvKyHWadru pic.twitter.com/EOHuACWsQc — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) October 7, 2025

Technische analisten zien een stijgende trend zolang XRP boven $2,45 blijft. Een doorbraak boven de $3,00 zou ruimte geven richting de volgende weerstand rond $3,50. Fundamenteel gezien biedt de overname meer stabiliteit. Ripple bouwt stap voor stap een ecosysteem dat waarde toevoegt buiten speculatie.

Wat dit betekent voor de sector

De overname past in een bredere trend waarin blockchainbedrijven samenwerken met gevestigde financiële instellingen. Tokenisatie, kasbeheer en internationale betalingen worden steeds vaker geïntegreerd in traditionele systemen. Ripple loopt daarin voorop. Door technologie en liquiditeit samen te brengen, creëert het bedrijf een brug tussen banken, bedrijven en crypto-infrastructuur.

Andere projecten volgen dit voorbeeld. Bedrijven als Stellar, Chainlink en Avalanche bouwen eveneens aan institutionele oplossingen. De race om de dominante infrastructuur van de toekomst is begonnen. Wie nu de juiste partnerships sluit, profiteert later van massale adoptie.

Een nieuw hoofdstuk voor Ripple

De overname van GTreasury markeert een kantelpunt in Ripple’s geschiedenis. Het bedrijf groeit uit tot een volwaardige speler in wereldwijde financiële dienstverlening. XRP blijft daarbij een kernonderdeel, maar de waarde ervan hangt steeds meer af van echte toepassing in plaats van hype. De focus verschuift van rechtzaken naar groei, innovatie en gebruik in de praktijk.

Voor investeerders vormt dit een belangrijk signaal. Ripple investeert niet in marketing, maar in fundamenten. Door bedrijven als GTreasury te integreren, vergroot het zijn invloed op zowel de traditionele financiële sector als de bredere cryptomarkt. De overname versterkt het vertrouwen dat blockchain niet alleen experimenteel is, maar een essentieel onderdeel van het moderne financiële systeem.

De stap richting institutionele adoptie legt een solide basis voor de toekomst. Ripple toont dat samenwerking tussen fintech en blockchain werkt. Tegelijk groeit de interesse in nieuwe projecten met gebruiksvriendelijke toepassingen en sterke visie,

